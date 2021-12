Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 10. bis 12. Dezember in La Coruna/ESP



Weltcup-Springen

1. Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck) mit Concordess NRW; 0/0/37,69

2. Gregory Cottard (FRA) mit Bibici; 0/0/37,78

3. Angelica Augustsson-Zanotelli (SWE) mit Kalinka van de Nachtegaele; 0/0/38,39



Großer Preis

1. Simon Delestre (FRA) mit Cayman Jolly Jumper; 0/0/41,28

2. Eoin McMahon (IRL) mit Chakra; 0/4/35,48

3. Marc Houtzager (NED) mit Sterrehof’s Dante N.O.P.; 0/4/35,70

…

8. Marcus Ehning (Borken) mit A la Carte NRW; 4/66,95 Weitere Informationen unter www.csicasasnovas.com

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI4*-W) vom 8. bis 11. Dezember in Riyadh/KSA



Weltcup-Springen

1. Manon Hees (NED) mit Echo vh Gerendal Z; 0/0/52,39

2. Hani Kamal Raji Bsharat (JOR) mit Chatinue; 0/0/53,91

3. Mouda Zeyada (EGY) mit Katia; 0/4/45,09

…

8. Philipp Weishaupt (Hörstel) mit Coby; 4/78,43



Großer Preis

1. Edwina Tops-Alexander (AUS) mit Hazy Toulana;0/76,15

2. Mouda Zeyada (EGY) mit Galanthos Shk; 4/69,03

3. Khaled Abdulrahman Almobty (KSA) mit Garziona; 4/69,95

…

5. Philipp Weishaupt (Hörstel) mit Coby; 4/70,95 Weitere Informationen unter www.saef.gov.sa Internationales Spring-, Hallenvielseitigkeits- und Weltcup-Fahrturnier (CSI5*/U25/CIX-Arena/CAI-W) vom 9. bis 12. Dezember in Genf/SUI



Großer Preis

1. Martin Fuchs (SUI) mit Leone Jei; 0/0/41,54

2. Harrie Smolders (NED) mit Monaco; 0/0/41,77

3. Max Kühner (AUT) mit Elektric Blue P; 0/0/42,22

…

15. David Will (Marburg) mit C Vier 2; 4/78,27



Großer Preis U25

1. Alvaro Gonzalez de Zarate Fernandez (ESP) mit Carte de Blue PS; 0/0/41,79

2. Jack Ryan (IRL) mit BBS Mcgregor; 0/0/42,85

3. Alessandra Reich (AUT) mit Oeli R; 0/0/47,29

…

5. Sophie Hinners (Vierden) mit Fair Field; 0/4/43,28



Weltcup-Fahren

1. Bram Chardon (NED); 0/164,61/0/156,67

2. Boyd Exell (AUS); 0/166,08/0/161,83

3. Jerome Voutaz (SUI); 4/175,43/4/174,78

4. Michael Brauchle (Aalen); 4/178,15



Indoor Cross-Country

1. Robin Godel (SUI) mit Grandeur de Lully CH; 1/150,70

2. Karim Florent Laghouag (FRA) mit Punch de l‘Esques; 1/149,14

3. Nadja Minder (SUI) mit Aquila B; 4/153,77

…

6. Michael Jung (Horb) mit Kilcandra Ocean Power; 7/156,32 Weitere Informationen unter www.chi-geneve.ch Internationales Springturnier (CSI3*) vom 7. bis 12. Dezember in Oliva/ESP



Großer Preis

1. Marcel Marschall (Altheim) mit Extra Strong; 0/0/45,29

2. Christoph Könemann (Deutschland) mit Frederiks; 0/0/46,30

3. Thiago Ribas Da Costa (BRA) mit Kinky van’t Heike; 0/75,37 Weitere Informationen unter www.metoliva.com