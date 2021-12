Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Finale Louisdor-Preis und Piaff-Förderpreis vom 18. bis 19. Dezember in Kronberg



Louisdor-Preis Finale

1. Isabel Freese (NOR) mit Total Hope OLD; 77,540 Prozent

2. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Valencia AS; 74,180

3. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Valesco 50; 73,380



Piaff Förderpreis Finale

1. Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Flanell; 74,500 Prozent

2. Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit FBW Sunfire; 73,820

3. Alina Schrader (Hamburg) mit Paola 239; 69,980



Nürnberger Burg-Pokal Finale

1. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Straight Horse Ascenzione; 77,268 Prozent

2. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Schöne Scarlett; 77,000

3. Frederic Wandres (Hagen) mit Quizmaster; 75,463 Weitere Informationen unter https://results.equestrian-hub.com/show/956 Internationales Weltcup-Dressur-, Spring- und Fahrturnier (CDI-W/CSI5*-W/CAI-W) vom 14. bis 20. Dezember in London/GBR



Weltcup Grand Prix

1. Charlotte Dujardin (GBR) mit Gio; 82,553 Prozent

2. Frederic Wandres (Hagen) mit Duke of Britain FRH; 75,158

3. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Atterupgaards Orthilia; 75,105



Weltcup Kür

1. Charlotte Dujardin (GBR) mit Gio; 89,040 Prozent

2. Charlotte Fry (GBR) mit Dark Legend; 81,945

3. Frederic Wandres (Hagen) mit Duke of Britain FRH; 80,260



Weltcup Fahren

1. Boyd Exell (AUS); 134,38 Sekunden (1. Runde 0/193,75/Drive Off 0/134,38)

2. Koos De Ronde (NED); 141,25 (0/140,10/4/137,25)

3. Mareike Harm (Negernbötel); 143,70 (0/144,41/0/143,70)



Weltcup Springen

1. Harry Charles (GBR) mit Stardust; 0/0/35,91

2. Harrie Smolders (NED) mit Monaco; 0/0/36,77

3. John Whitaker (GBR) mit Unick du Francport; 0/0/37,50

…

14. Marcus Ehning (Borken) mit Calanda; 4/68,50 Weitere Informationen unter www.londonhorseshow.com Internationales Weltcup-Springturnier (CSI3*-W) vom 16. bis 19. Dezember in Poznan/POL



Großer Preis

1. Maksymilian Wechta (POL) mit Chepettano; 0/0/32,59

2. Annelies Vorsselmans (BEL) mit Wilandro 3; 0/0/33,19

3. Frank Schuttert (NED) mit Kinky Boy van het Gildenhof; 0/0/33,84

…

12. Andre Thieme (Plau am See) mit Conacco; 4/66,24 Weitere Informationen unter www.cavaliada.pl Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 15. bis 18. Dezember in Riyadh/KSA



Großer Preis

1. Peder Fredricson (SWE) mit Hansson Wl; 0/0/41,31

2. Kamal Abdullah Bahamdan (KSA) mit Jack van het Dennehof; 0/4/41,56

3. Emile Tacken (NED) mit Cas; 0/4/45,73

…

6. Daniel Deusser (Deutschland) mit Bingo Ste Hermelle; 4/73,51



Weltcup-Springen

1. Philipp Weishaupt (Hörstel) mit Coby; 0/0/39,91

2. Peder Fredricson (SWE) mit Hansson Wl; 0/0/41,03

3. Edwina Tops-Alexander (AUS) mit Fellow Castlefield; 0/0/42,18 Weitere Informationen unter www.saef.gov.sa