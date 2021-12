London. Das traditionelle Reitturnier in der Londoner Olympiahalle endete mit einem weiteren Trimph für den 22 Jahre alten Briten Harry Charles. Der Sieger im Weltcupspringen sicherte sich 24 Stunden später am Finaltag auch den mit 125.000 Euro dotierten Großen Preis von London, nun im Sattel des 16-jöhrigen holländischen Wallachs Borsato. Im Stechen schlug er seinen Lnadsmann und Olympiasieger Ben Maher auf Ginger-Blue. Grand Prix in Zahlen