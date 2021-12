Basel. Das Internationale Reitturnier (CHI) in Basel (13. bis 16. Januar) mit Weltcupspringen und erstmals zusätzlich mit Dressur der Weltelite musste zum zweiten Mal wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Dr. h.c. Thomas Straumann, Verwaltungsratspräsident der Trägergesellschaft der LONGINES CHI CLASSICS BASEL, zeigt sich enttäuscht: "Nach der nun bereits zweiten Absage in Folge und der dadurch leider unmöglich gewordenen Neuausrichtung unseres

Anlasses kommen wir nicht umhin, uns auch grundsätzliche Gedanken zu machen." Und Turnierchef Andy Kistlerr sagte: "Wir haben mit enormem Einsatz bis zuletzt alles versucht. Die besten Reiterinnen und

Reiter wären so gerne nach Basel gekommen. Unsere Sponsoren- und Hospitality-Angebote waren ausverkauft, und der Ticketverkauf war auf Rekordniveau. Leider macht uns die Entwicklung der Pandemie erneut einen Strich durch die Rechnung."

