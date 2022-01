Lausanne. Die neue Weltrangliste der Springreiter wird weiterhin vom Olympia-Zweiten Peder Fredricson (Schweden) angeführt, dahinter folgen Mannschafts-Europameister Martin Fuchs (Schweiz) und der zweimalige deutsche Meister Daniel Deußer. Deußer ist nach wie vor der einzige Deutsche in den Top Ten dieser Liste. Weltrangliste Springen In der Dressur, in der Kombinationen Reiter/ Pferde beurteilt werden, ist Olympiasiegerin Jessica voin Bredow-Werndl (Aubenhausen) auf Dalera BB nach wie vor die Nummer 1 vor der auf Position 2 vorgerückten Britin Charlotte Dujardin auf Gio. Weltrangliste Dressur