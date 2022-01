Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) der Vereinigten Arabischen Emirate vom 19. bis 23. Januar in Abu Dhabi



Nationenpreis

1. Irland 0 Fehlerpunkte,

2. UAE 4,

3. GBR 17,

4. Deutschland 34 (Nicola Pohl (Marburg) mit Freestyle/Miriam Schneider (Bovenau) mit Fiber Fresh Popeye/David Will (Marburg) mit Babalou HD/Jörg Naeve (Bovenau) mit My Boy)



Großer Preis

1. Shane Breen (IRL) mit Z7 Ipswich; 0/0/36,68

2. Abdullah Alsharbatly (KSA) mit Hunter C; 0/0/37,12

3. Khaled Abdulrahman Almobty (KSA) mit Grunnerger Kwiebus; 0/0/38,24

…

9. Miriam Schneider (Bovenau) mit Fiber Fresh Popeye; 0/8/43,58 Weitere Informationen unter Email: Internationales Springturnier (CSI3*) vom 17. bis 23. Januar in Oliva/ESP Großer Preis

1. Mark Mcauley (IRL) mit Django Ste Hermelle; 0/0/37,82

2. Christian Kukuk (Hörstel) mit Nice Van’t Zorgvliet; 0/0/38,77

3. Olivier Philippaerts (BEL) mit Miro; 0/0/38,87 Weitere Informationen unter: https://metoliva.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 19. bis 23. Januar in Wellington FL/USA

Großer Preis

1. Ben Maher (GBR) mit Tic Tac; 0/0/43,52

2. Paul O’Shea (IRL) mit Skara Glen’s Machu Picchu; 0/0/43,88

3. Amy Millar (CAN) mit Truman; 0/0/43,99

…

11. Richard Vogel (Marburg) mit Darius de Kezeg Z; 0/8/48,1 Weitere Informationen unter: www.equestriansport.com