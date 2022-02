Hagen a.T.W. Wie kaum ein anderer Turnierplatz in Deutschland versucht der Kasselmannhof in Hagen am Teutoburger Wald trotz Corona-Pandemie im Rahmen aller Möglichkeiten seine Turniere zu veranstalten- wie im April „Horses and Dreams“ mit Kanada als Gastland. Kanada wird auch gerne als das Land der Superlative bezeichnet, besonders die große Herzlichkeit und Gutmütigkeit der Menschen des flächenmäßig zweitgrößten Landes der Erde wird oft gepriesen. Und wer hat nicht schon von den „Mounties“ gehört, der „Royal Canadian Mounted Police“ oder königlich kanadischen berittenen Polizei? Es gibt Menschen, die meinen, der Charakter der Kanadier sei auch durch das Rancher-Leben mit Pferden geprägt worden. Das und anderes mehr macht den nordamerikanischen Staat zum perfekten Partnerland für „Horses & Dreams 2022“. „Kanada steht schon lange auf unserer Wunschliste, Pferdesport wird dort großgeschrieben und hat eine lange Tradition. Spruce Meadows, inzwischen hautnah an der Millionenstadt Calgary, besitzt die größte Reitsportanlage der Welt. Jährlich kommen allein zum Masters-Turnier im September gut und gerne 500.000 Besucher, auch ein Rekord, außerdem lebt unser langjähriger Freund und Ringmaster Pedro Cebulka dort in der Nähe“, sagt Veranstalter Francois Kasselmann . Vom 20. bis 24. April steht somit der Hof Kasselmann in Hagen a.T.W. ganz im Zeichen des Ahornblatts, Gelegenheit auch für das Gastland, kanadische Kunst, Kultur und kulinarische Höhepunkte zu offerieren. Doch der Mittelpunkt des Turniers gehört wie gewohnt dem Dressur- und Springsport der Extraklasse. Horses & Dreams ist traditionell das erste internationale Turnier der deutschen Freiluft-Saison und daher immer ein ,Muss’ im Kalender der besten Reiter Europas, 2022 zusätzlich, da die Weltmeisterschaften im Turniersport anstehen. Horses & Dreams ist auch – ausnahmsweise wegen der Corona-Pandemie zusätzlich Finale der letzten Tour - die erste Station für bekannte Reitsport-Serien wie die BEMER Riders Tour im Springreiten für Springreiter sowie den Louisdor Preis und Nürnberger Burg-Pokal der Dressurreiter. Hochkarätiger Sport und spannende Entscheidungen sind also garantiert. Veranstaltungsplanung mit Optimismus Francois Kasselmann und sein Team sind voller Zuversicht bei der Planung: „Wir freuen uns auf und planen für ein Horses & Dreams-Event in gewohnter Art und Weise. Wenn nötig, müssen wir nach links und nach rechts aber auch mit Veränderungen kalkulieren. Eine konkrete Zuschauerzahl wird sich nach den im April 2022 geltenden, aktuellen behördlichen Vorgaben richten. Horses & Dreams ist eine Freiluftveranstaltung, und so hoffen wir auf eine bestmögliche Auslastung“, sagt Kasselmann Junior. Das weitläufige Gelände am Borgberg und die offenen Tribünen ermöglichen zum Beispiel beste Bedingungen zur Einhaltung von Abstandsregeln und Belüftung. Die Gesundheit und Sicherheit der Besucher und Teilnehmer stehen an erster Stelle. Ein entsprechendes Hygienekonzept wird im Einvernehmen mit der Gemeinde und dem Landkreis zu gegebenem Zeitpunkt erstellt. Tickets werden in Kürze online erhältlich sein. Weitere Infos gibt es dazu auf unserer Webseite, https://horses-and-dreams.de oder den sozialen Medien.