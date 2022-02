Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup-Springturnier (CSI4*-W) vom 26. bis 30. Januar in Abu Dhabi-Al Shira‘aa/ Vereinigte Arabische Emirate



Weltcup Springen

1. David Will (Dagobertshausen) mit Babalou HD; 0/0/39,86

2. Constant van Paesschen (BEL) mit Isidoor van de Helle; 0/0/41,77

3. David Simpson (IRL) mit Foudre F; 0/1/48,50 Weitere Informationen unter www.alshiraastables.com Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI4*/CDI4*/3*) vom 25. bis 30. Januar in Wellington FL/USA



Großer Preis

1. Andrew Bourns (IRL) mit Sea Topblue; 0/0/38,76

2. Mark Mcauley (IRL) mit Jasco VD Bisschop; 0/0/38,94

3. Nicola Philippaerts (BEL) mit Moya VD Bisschop; 0/0/39,25

…

33. Richard Vogel (Dagobertshausen) mit Caramba 92; 12/77,36



Grand Prix 4*

1. Paula Matute Guimon (ESP) mit Delagronge; 69,282 Prozent

2. Christoph Koschel (Hagen a.T.W.) mit Favorito 11; 68,304

3. Mikala Münter (USA) mit Salsa Hit; 66,696



Grand Prix Kür 4*

1. Paula Matute Guimon (ESP) mit Delagronge; 74,480 Prozent

2. Christoph Koschel (Hagen a.T.W.) mit Favorito 11; 71,670

3. Mikala Münter (USA) mit Salsa Hit; 71,425



Grand Prix 3*

1. Benjamin Ebeling (USA) mit Indeed; 68,196 Prozent

2. Michael Klimke (Münster) mit Domino 957; 67,174

3. Jan Ebeling (USA) mit Bellena; 65,957



Grand Prix Kür 3*

1. Michael Klimke (Münster) mit Domino 957; 74,110 Prozent

2. Benjamin Ebeling (USA) mit Indeed; 73,920

3. Jan Ebeling (USA) mit Bellena; 73,140 Weitere Informationen unter www.gdf.coth.com und www.equestriansport.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 24. bis 30. Januar in Oliva/ESP



Großer Preis

1. Simon Delestre (FRA) mit Dexter Fontenis Z; 0/0/40,67

2. Olivier Philippaerts (BEL) mit H&M Legend of Love; 0/0/41,82

3. Roger Yves Bost (FRA) mit Bluemuch des Baleines; 0/0/42,40

…

5. Tobias Meyer (Deutschland) mit Casablanca-H; 0/4/43,84 Weitere Informationen unter metoliva.com