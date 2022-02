(Foto: Sportfot) Der US-Amerikaner McLain Ward (46), Team-Olympiasieger 2004 in Athen, Mannschafts-Silbermedaillen-Gewinner bei Olympia 2016 und 2021, Weltcupsieger 2017 und 2018 Team-Weltmeister, sicherte sich in Wellington im Rahmen des Winterfestivals auf dem rheinischen Wallach Contagious den mit rund 190.000 Euro dotierten 4-Sterne GP und sich eine Prämie von rd. 69.000. Dahinter platzierten sich nach Stechen die von Deußer gut gecoachte Belgierin Zoe Conter (23) auf dem belgischen Hengst Davidoff. die US-Amerikanerin Ali Wolff (31) auf Casall und der britische Olympiasieger von Tokio im letzten August, Ben Maher auf Ginger-Blue, der in der Entscheidung einen Abwurf hatte. Daniel Deußer (Reijmenam/ Belgien), im letzten Jahr Sieger im Großen Preis von Aachen, verpasste durch zwei Zeitfehlerpunkte im Normalumlauf das Stechen und wurde auf Killer Queen Sechster (8.000 €). Grand Prix in Zahlen