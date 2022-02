Lausanne. Die Weltrangliste der Springreiter wird weiter von Schwedens Team-Olymnpiasieger und Einzel-Zweitem der Spiele in Tokio, Peder Fredricson, angeführt. Als Dritter ist der zweimalige deutsche Meister und frühere Weltcupgewinner Daniel Deußer als Dritter einziger Deutscher in den Top Ten. Rangliste Springen In der Dressur veränderte sich bis auf eine Platzverschiebung nichts auf den ersten zehn Rängen. Die Nummer 1 blieb Doppel-Olympiasiegerin und dreifache Europaeisterin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit der Stute Dalera BB. Rangliste Dressur