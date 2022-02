Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Springturnier (CSI**) vom 2. bis 5. Februar in Riesenbeck Großer Preis

1. Benjamin Wulschner (Dahlen) mit Prieuré 3; 0/33,76

2. John Whitaker (GBR) mit Unick Du Francport; 0/35,55

3. Gerrit Nieberg (Sendenhorst) mit Ben 431; 0/36,34 Weitere Informationen unter https://riesenbeck-international.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 3. bis 6. Februar in Sharjah/UAE



Großer Preis

1. Nicola Pohl (Marburg) mit Arlo de Blondel; 0/0/36,83

2. Kevin Jochems (NED) mit Quatinka; 0/0/37,5

3. Shane Breen (IRL) mit Vistogrand; 4/0/37,76 Weitere Informationen unter www.serc.ae Internationales Springturnier (CSI4*) vom 1. bis 6. Februar in Wellington FL/USA



Großer Preis

1. Mclain Ward (USA) mit Contagious; 0/0/42,95

2. Zoe Conter (BEL) mit Davidoff de Lassus; 0/0/44,92

3. Ali Wolff (USA) mit Casall; 0/0/45,7

…

6. Daniel Deusser (Reijmenam) mit Killer Queen VDM; 2/85,65 Weitere Informationen unter www.equestriansport.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 31. Januar bis 6. Februar in Vilamoura/POR



Großer Preis

1. Mel Thijssen (NED) mit Cartolana 2; 0/0/40,63

2. Victor Bettendorf (LUX) mit Astuce de La Roque; 0/0/40,71

3. Jack Whitaker (GBR) mit Valmy de La Lande; 0/0/42,99

…

6. Toni Hassmann (Lienen) mit Coco Chanel; 0/0/43,79 Weitere Informationen unter www.vilamouraequestriancentre.com Internationales Pony-Springturnier (CSIP) vom 2. bis 6. Februar in Opglabbeek/BEL Großer Preis

1. Siebe Leemans (NED) mit Orchid’s Lonette; 0/0/31,82

2. Zoe Marechal (FRA) mit Berlioz d’Henann; 0/0/32,86

3. Gaetane Orhant (FRA) mit Champagne d’Ar Cus; 0/0/34,57

…

9. Hanna Bräuer (Wilnsdorf) mit Crazy Cinderella 2; 0/71,83/EL Weitere Informationen unter www.sentowerpark.com