Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 10. bis 13. Februar in Sharjah/UAE



Weltcup Springen

1. Kristaps Neretnieks (LAT) mit Valour; 0/0/48,95

2. Jack Ryan (IRL) mit BBS Mcgregor; 0/1/50,90

3. Evelina Tovek (SWE) mit Winnetou de la Hamente Z; 0/2/49,67

…

25. David Will (Marburg) mit Babalou HD; 12/70,76



Großer Preis

1. Henrik von Eckermann (SWE) mit Glamour Girl; 0/53,78

2. Emanuele Gaudiano (ITA) mit Nikolaj de Music; 0/55,06

3. Constant van Paesschen (BEL) mit Diaz du Thot; 0/55,82

…

20. Miriam Schneider (Bovenau) mit Fiber Fresh Popeye; 0/64,71 Weitere Informationen unter: www.serc.ae Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI5*/CDI4*) vom 8. bis 13. Februar in Wellington FL/USA



Großer Preis

1. Philipp Weishaupt (Hörstel) mit Coby 8; 0/0/40,96

2. Conor Swail (IRL) mit Count me in; 0/0/41,42

3. Brian Moggre (USA) mit Balou du Reventon; 0/0/41,58



Grand Prix

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Bluetooth OLD; 73,565 Prozent

2. Benjamin Ebeling (USA) mit Illuster van de Kampert; 73,130

3. Laurence Vanommeslaghe (BEL) mit Edison; 70,609



Grand Prix Kür

1. Laurence Vanommeslaghe (BEL) mit Edison; 79,115 Prozent

2. Frederic Wandres (Hagen) mit Bluetooth OLD; 79,045

3. Benjamin Ebeling (USA) mit Illuster van de Kampert; 77,370



Grand Prix

1. Katie Duerrhammer (USA) mit Quartett; 71,000 Prozent

2. Alice Tarjan (USA) mit Donatella M; 70,739

3. Benjamin Ebeling (USA) mit Indeed; 70,987

…

6. Michael Klimke (Münster) mit Harmony’s Sanrino RHP; 67,370



Grand Prix Special

1. Benjamin Ebeling (USA) mit Indeed; 72,255 Prozent

2. Laurence Vanommeslaghe (BEL) mit Havalon; 72,106

3. Sarah Tubman (USA) mit First Apple; 70,255

…

6. Michael Klimke (Münster) mit Harmony’s Sanrino RHP; 68,213 Weitere Informationen unter: www.gdf.coth.com und www.equestriansport.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 5. bis 13. Februar in Vejer de la Frontera/ESP



Großer Preis

1. Sanne Thijssen (NED) mit Con Quidam RB; 0/0/40,86

2. Michael Hughes (USA) mit Kashmir van d’Oude Pastory; 0/0/45,34

3. Gilles Thomas (BEL) mit Luna van het Dennehof; 0/0/45,99

4. Marcel Marschall (Altheim) mit Extra Strong; 0/0/48,37 Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net Internationales Springturnier (CSI3*) vom 7. bis 13. Februar in Vilamoura/POR



Großer Preis

1. Kevin Staut (FRA) mit Cheppetta; 0/0/38,10

2. Andreas Schou (DEN) mit Darc de Lux; 0/0/39,20

3. Francois Jr Mathy (BEL) mit Uno de La Roque; 0/0/41,60

…

12. Toni Haßmann (Ibbenbüren) mit Coco Chanel; 4/77,38 Weitere Informationen unter: www.vilamouraequestriancentre.com Internationales Dressurturnier (CDI3*/P) vom 10. bis 13. Februar in Le Mans/FRA



Grand Prix

1. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Zatchmo; 75,456 Prozent

2. Marieke van der Putten (NED) mit Torveslettens Titanium; 73,348

3. Marlies van Baalen (NED) mit Go Legend; 72,978

…

5. Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Flanell; 71,892



Grand Prix Kür

1. Anne Troensegaard (DEN) mit Kipling TSF; 76,250 Prozent

2. Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Flanell; 76,180

3. Larissa Pauluis (BEL) mit Flambeau; 75,000



Pony Team

1. Isa Hollands (NED) mit Mabeline’s Floran; 73,143 Prozent

2. Sophie Luise Duen (Bad Oeynhausen) mit Del Estero NRW; 72,809

3. Sophie Luise Duen (Bad Oeynhausen) mit DSP Cosmo Royale; 72,714



Pony Individual

1. Sophie Luise Duen (Bad Oeynhausen) mit Del Estero NRW; 75,180 Prozent

2. Sophie Luise Duen (Bad Oeynhausen) mit DSP Cosmo Royale; 74,594

3. Martha-Sophia Pickers (Nettetal) mit Gerne Gross VDH; 73,378



Pony Kür

1. Sophie Luise Duen (Bad Oeynhausen) mit Del Estero NRW; 75,025 Prozent

2. Martha-Sophia Pickers (Nettetal) mit Gerne Gross VDH; 73,500

3. Lemoni Dicker (NED) mit Hulst Isadora; 73,200 Weitere Informationen unter: www.bouleries.marieh.eu