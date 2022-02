Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Internationalen Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W) am 19. und 20. Februar in Neumünster



Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Superb 2; 77,533 Prozent

2. Patrik Kittel (SWE) mit Forever Young HRH; 76,167

3. Nicole Wego-Engelmeyer (Hagen) mit Saphira Royal 2; 75,400



Grand Prix Special

1. Nicole Wego-Engelmeyer (Hagen) mit Saphira Royal 2; 74,470 Prozent

2. Sandra Nuxoll (Dinklage) mit Bonheur de La Vie; 73,588

3. Emma Kanerva (FIN) mit Greek Air; 72,215



Weltcup Grand Prix

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 84,395 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 78,553

3. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Atterupgaards Orthilia; 77,921



Weltcup Kür

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 90,615 Prozent

2. Cathrine Dufour (DEN) mit Vamos Amigos; 86,725

3. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Atterupgaards Orthilia; 84,480 Weitere Informationen unter: https://reitturnier-neumuenster.de Internationales Weltcup-Springturnier (CSI3*-W) vom 17. bis 20. Februar in Krakau/POL



Weltcup-Springen

1. Jack Ansems (NED) mit Fliere Fluiter; 0/0/36,46

2. Jaroslaw Skrzycynski (POL) mit Inturido; 0/0/39,18

3. Przemyslaw Konopacki (POL) mit Home-Run; 0/4/39,29

…

18. Robert Bruhns (Karstädt) mit DSP Great Princess; 8/71,05 Weitere Informationen unter: www.cavaliada.pl Internationales Springturnier (CSI3*) vom 14. bis 20. Februar in Vilamoura/POR



Großer Preis

1. Mathieu Billot (FRA) mit Baschung Courcelle; 0/0/37,70

2. Robin Lesqueren (FRA) mit Dorado de Riverland; 0/0/38,20

3. Kevin Staut (FRA) mit Bond Jamesbond de Hay; 0/0/40,15

…

14. Marc Bettinger (Deutschland) mit Con Dition; 4/76,22 Weitere Informationen unter: www.vilamouraequestriancentre.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 14. bis 20. Februar in Vejer de la Frontera/ESP



Großer Preis

1. Steve Guerdat (SUI) mit Albfuehren’s Maddox; 0/0/37,55

2. Olivier Perreau (FRA) mit Gi Events Venizia d’Aiguilly; 0/0/38,01

3. Max Kühner (AUT) mit EIC Coriolis des Isles; 0/0/38,84

4. Kendra Claricia Brinkop (Neumünster) mit Malissa de Muze; 0/0/39,33 Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net Internationales Springturnier (CSI3*) vom 14. bis 20. Februar in Oliva/ESP



Großer Preis

1. Julien Epaillard (FRA) mit Billabong du Roumois; 0/0/38,37

2. Harry Charles (GBR) mit Aralyn Blue; 0/0/39,81

3. Mathilde Couturier (FRA) mit Carlotta de Labarde; 0/0/44,42

…

25. Holger Wulschner (Passin) mit Diamant de Plaisir, 4/82,15 Weitere Informationen unter: https://metoliva.com