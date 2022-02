Frederic Wandres auf Bluetooth OLD - in Florida auf erfolgreichem Hufschlag (Foto: Susan Stickle) Wellington. Seinen vierten Erfolg beim füften Start holte Dressurreiter Frederic Wandres heraus beim Winterfestival in Florida. Mehr geht fast nicht… Frederic („Freddy“) Wandres zieht zur Zeit bisher bei den Dressurkonkurrenzen im Rahmen des Winterfetsivals in Florida bis auf eine Ausnahme siegreiche Spuren im Viereck. Der Chefbereiter aus dem Stall Kasselmann in Hagen am Teutoburger Wald, der als erster Badener in dieser Disziplin so hoch kam und in den deutschen Championatskader aufrückte, gewann bisher bei fünf Starts nicht weniger als viermal. Zuletzt nun im 5-Sterne-Grand Prix in Wellington im Hinblick auf die Kür. Wandres (34), Deutscher Derbysieger 2019, setzte sich auf dem Ausnahmewallach Bluetooth OLD von Bordeaux mit 74,631 Prozentpunkten überlegen vor den US-Amerikanern Benjamin Ebeling auf Illuster (72,478) und Charlotte Jorst auf Nintendo (71,674) durch. Den Grand Prix der Special-Tour sicherte sich die Team-Olympiazweite von Tokio, Adrienne Lyle (37) auf dem Hannoveraner Hengst Salvino von Sandro Hit mit 76,5 Zählern. Hinter der Tochter der Alpinen Skinationalmannschaft der USA folgten aus dem US-Aufgebot Ashley Holzer auf der Stute Valentine (70,696) und die Schwedin Tinne Vilhelmson Silven auf dem Holsteiner Wallach Devanto (68,739). Den fünften Platz (68,152) auf dem Lusitano-Wallach Favorito belegte der Hagener Christoph Koschel (45), Team-Dritter bei den Weltmeisterspielen 2018 in Tryon.