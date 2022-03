Lausanne. Zum ersten Mal stehen zwei schwedische Springreiter an der Spitze der Weltrangliste - beide Team-Olympiasieger. Die führende Position behielt Peder Fredricson, Nummer zwei ist nun Henrik von Eckermann. Daniel Deußer, als einziger des deutschen Verbandes in den Top Ten, fiel von Platz 3 auf 5 zurück. Die Weltrangliste Springen Auch in der Dressur bleibt die Weltrangliste unverändert: Auf den ersten vier Rängen Jessica von Bredow-Werndl und Dalera Nummer 1 vor Charlotte Dujardin mit Gio, die Dänin Cathrine Dufour auf Bohemian und Isabell Werth mit Weihegold. Weltrangliste Dressur