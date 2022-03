Doha. Zum Auftakt der neuen Global Champions Tour in Doha/ Katar gewann der Schweizer Martin Fuchs das erste herausragende Springen vor zwei deutschen Konkurrenten. Das mit 148.700 Euro dotierte Springen zu Beginn der neuen Serie der Global Champions Tour endete mit einem Erfolg des Schweizers Martin Fuchs (29). Der Europameister von Rotterdam 2019 setzte sich in der mit 148.700 Euro dotierten Konkurrenz nach Stechen auf dem Holsteiner Conner Jei mit über einer Sekunde Vorsprung vor Christian Kukuk (Riesenbeck) auf Nice van`t Zorgvliet durch. Fuchs kassierte 37.175 Euro, Kukuk fü den Stall Ludger Beerbaum 29.740. Den dritten Platz belegte der ehemalige Weltcupsieger Christian Ahlmann (Marl) auf Solid Gold Z (22.305). Ebenfalls noch im Geld war von den deutschen Teilnehmern als Elfter Gerrit Nieberg (Münster) auf Blues dÀveline CH (3.717). Das Stechen bestritten neun Reiter, nicht darunter war der Weltranglisten-Erste Peder Fredricson auf Christian K. Springen in Zahlen