Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Offizielles Springturnier und Dressurturnier (CSIO4*/CDI4*) vom 1. bis 6. März in Wellington FL/USA



Großer Preis

1. Mclain Ward (USA) mit HH Azur; 0/0/35,22

2. Ioli Mytilineou (GRE) mit Levis de Muze; 0/0/36,84

3. Ben Maher (GBR) mit Faltic HB, 0/4/36,03

…

22. Daniel Deusser (Deutschland) mit Killer Queen VDM; 8/73,91



Grand Prix 4*

1. Alice Tarjan (USA) mit Serenade MF; 71,261 Prozent

2. Benjamin Ebeling (USA) mit Indeed; 69,870

3. Naima Moreira Lalibertè (CAN) mit Statesman; 69,587

…

5. Michael Klimke (Münster) mit Harmony’s Sanrino RHP; 69,261



Grand Prix Special 4*

1. Alice Tarjan (USA) mit Serenade MF; 73,149 Prozent

2. Benjamin Ebeling (USA) mit Indeed; 71,276

3. Naima Moreira Lalibertè (CAN) mit Statesman; 70,851

…

8. Michael Klimke (Münster) mit Harmony’s Sanrino RHP; 65,745



Grand Prix 4*

1. Jan Ebeling (USA) mit Bellena; 71,739 Prozent

2. Juan Matute Guimon (ESP) mit Quantico; 69,848

3. Adriana Chia (CAN) mit Fiederflame; 69,087

4. Christoph Koschel (Hagen) mit Dünensee; 68,565



Grand Prix Kür

1. Anna Buffini (USA) mit FRH Davinia la Douce; 79,265 Prozent

2. Brittany Fraser-Beaulieu (CAN) mit All In; 79,145

3. Alice Tarjan (USA) mit Donatella M; 77,640



Weitere Informationen unter: www.gdf.coth.com und www.equestriansport.com Internationales Springturnier (CSI5*-GCT/GCL) vom 3. bis 5. März in Doha, Al Shaqab/QAT Großer Preis

1. Ludger Beerbaum (Riesenbeck) mit Mila; 0/0/38,18

2. Henrik von Eckermann (SWE) mit King Edward; 0/0/38,74

3. Jur Vrieling (NED) mit Long John Silver; 0/0/40,02 Weitere Informationen unter: www.globalchampionstour.com Internationales Springturnier (CSI4*-W) vom 3. bis 6. März in Ocala, Live Oak Plantation FL/USA



Großer Preis

1. Bertram Allen (IRL) mit Harley vd Bisschop; 0/0/37,67

2. Daniel Coyle (IRL) mit Legacy; 0/0/38,03

3. Andre Thieme (Plau am See) mit DSP Chakaria; 0/0/39,01 Weitere Informationen unter: www.liveoakinternational.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 2. bis 6. März in Gorla Minore/ITA



Großer Preis

1. Bryan Balsiger (SUI) mit Dubai du Bois Pinchet; 0/0/37,72

2. Harm Lahde (Königslutter am Elm) mit Don Diarado; 0/0/39,38

3. Paul Delforge (FRA) mit Quirimo D; 0/0/40,43 Weitere Informationen unter: www.equieffe.it Internationales Springturnier (CSI3*) vom 28. Februar bis 6. März in Vilamoura/POL



Großer Preis

1. Piergiorgio Bucci (ITA) mit Cochello; 0/0/36,24

2. Julien Gonin (FRA) mit Valou du Lys; 0/0/36,38

3. Romain Dreyfus (FRA) mit Big Brother; 0/0/38,24

…

9. Toni Hassmann (Ibbenbüren) mit Sea Coast Conbalet; 4/75,09 Weitere Informationen unter: www.vilamouraequestriancentre.com

Internationales Dressurturnier (CDI4*/3*/U25/Y/J/P) vom 1. bis 6. März in Lier/BEL



Grand Prix 4*

1. Juliette Ramel (SWE) mit Buriel K.H.; 75,935 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit First Romance 2; 74,761

3. Charlotte Fry (GBR) mit Glamourdale; 74,391



Grand Prix Special 4*

1. Charlotte Fry (GBR) mit Glamourdale; 78,681 Prozent

2. Juliette Ramel (SWE) mit Buriel K.H.; 76,468

3. Dorothee Schneider (Framersheim) mit First Romance 2; 74,362



Grand Prix Kür 4*

1. Marieke van der Putten (NED) mit Torveslettens Titanium; 75,630 Prozent

2. Richard Davidson (GBR) mit Bubblingh; 75,285

3. Larissa Pauluis (BEL) mit Flambeau; 74,840

4. Andrea Timpe (Hattingen) mit Don Darwin; 74,075



Grand Prix 3*

1. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Valencia As; 75,804 Prozent

2. Lyndal Oatley (AUS) mit Eros; 74,370

3. Lynne Maas (NED) mit Eastpoint; 71,870



Grand Prix Special 3*

1. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Valencia As; 77,234 Prozent

2. Melissa Galloway (NZL) mit Windermere J’obei W; 72,085

3. Lynne Maas (NED) mit Eastpoint; 71,191



Grand Prix Kür 3*

1. Lyndal Oatley (AUS) mit Eros; 77,570 Prozent

2. Larissa Pauluis (BNEL) mit First-Step Valentin; 74,650

3. Jorinde Verwimp (BEL) mit Charmer; 73,840

…

7. Britta Rasche-Merkt (Meerbusch) mit Sunny Side Up 13; 66,650



Pony Team

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon; 77,524 Prozent

2. Liezel Everars (BEL) mit FS Capelli de Niro; 73,476

3. Mette Dahl (GBR) mit George Clooney B.S.; 72,333



Pony Individual

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon; 77,117 Prozent

2. Liezel Everars (BEL) mit FS Capelli de Niro; 73,288

3. Lilly Marie Collin (Düsseldorf) mit Cosmo Callidus NRW; 72,162



Pony Kür

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon; 82,750 Prozent

2. Lilly Marie Collin (Düsseldorf) mit Cosmo Callidus NRW; 75,700

3. Liezel Everars (BEL) mit FS Capelli de Niro; 75,333



Junioren Team

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Rock Revolution; 74,293 Prozent

2. Micky Schelstraete (NED) mit Gregwaard; 71,515

3. Lara van Niek (NED) mit Fariska; 71,515



Junioren Individual

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Rock Revolution; 74,118 Prozent

2. Rowena Weggelaar INED) mit Don Quichot; 71,961

3. Anna Leandra Timm (Velbert) mit Foxfire 2; 71,618



Junioren Kür

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Rock Revolution; 77,308 Prozent

3. Anna Leandra Timm (Velbert) mit Foxfire 2; 75,300

3. Sophia Boje Obel Jorgensen (DEN) mit Brilliant; 75,092



Junge Reiter Team

1. Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron; 74,853 Prozent

2. Amber van den Steen (BEL) mit Fame; 73,627

3. Jette de Jong (BEL) mit Heavenly Charming; 71,519



Junge Reiter Individual

1. Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron; 76,226 Prozent

2. Amber van den Steen (BEL) mit 74,020

3. Sophie Taylor (GBR) mit Jerrydal; 70,882



Junge Reiter Kür

1. Amber van den Steen (BEL) mit Fame; 77,225 Prozent

2. Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron; 76,300

3. Brandy Bos (NED) mit Florett W; 74,633



Grand Prix U25

1. Alexa Westendarp (Wallenhorst) mit Four Seasons FRH; 71,923 Prozent

2. Corinda Luttjeboer (NED) mit Cirano; 69,820

3. Jazmin Yom Tov (HUN) mit Hexagon’s Grandville; 69,410



Grand Prix Kür U25

1. Jazmin Yom Tov (HUN) mit Hexagon’s Grandville; 73,500 Prozent

2. Corinda Luttjeboer (NED) mit Cirano; 72,260

3. Laura de Graeve (BEL) mit Charlie; 72,080

…

6. Alexa Westendarp (Wallenhorst) mit Four Seasons FRH; 70,395 Weitere Informationen unter: www.belgiumdressageevents.be