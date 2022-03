Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Spring- und Weltcup-Dressurturnier (CSI5*/CDI-W) vom 10. bis 13. März in s’Hertogenbosch/NED



Großer Preis

1. Daniel Deusser (Deutschland) mit Scuderia 1918 Tobago Z; 0/0/37,90

2. Harrie Smolders (NED) mit Monaco; 0/0/38,03

3. Willem Greve (NED) mit Grandorado TN; 0/0/38,40



Weltcup Kurz Grand Prix

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 84,026 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 79,053

3. Charlotte Fry (GBR) mit Dark Legend; 76,447



Weltcup Kür

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 90,555 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 84,870

3. Patrik Kittel (SWE) mit Forever Young HRH; 82,500 Weitere Informationen unter: www.thedutchmasters.com Internationales Springturnier (CSI5*) vom 8. bis 13. März in Wellington FL/USA



Großer Preis

1. Darragh Kenny (IRL) mit Chic Chic; 0/0/32,69

2. Mark Mcauley (IRL) mit O’Hara Els; 0/0/33,36

3. Eduardo Pereira de Menezes (BRA) mit H. Big Action; 0/0/33,79

…

20. Richard Vogel (Marburg) mit Dakota de L’Ardrais; 0/4/31,95 Weitere Informationen unter: www.equestriansport.com Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI3*/CDI5*/3*) vom 9. bis 13. März in Herning/DEN



Großer Preis

1. Peder Fredricson (SWE) mit H&M Crusader Ice; 0/0/33,61

2. Philip Rüping (Steinfeld) mit Casallco; 0/0/34,05

3. Rolf-Göran Bengtsson (SWE) mit Zuccero; 0/0/34,76



Grand Prix 5*

1. Cathrine Dufour (DEN) mit Bohemian; 82,000 Prozent

2. Carina Cassoe Krüth (DEN) mit Heiline’s Danciera; 77,630

3. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Zatchmo; 75,826

…

5. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus 94; 73,522



Grand Prix Kür 5*

1. Cathrine Dufour (DEN) mit Bohemian; 90,005 Prozent

2. Carina Cassoe Krüth (DEN) mit Heiline’s Danciera; 86,995

3. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mit Marshall-Bell; 83,795

…

5. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus 94; 80,565



Grand Prix 3*

1. Carina Cassoe Krüth (DEN) mit Heiline’s Zackton; 71,304 Prozent

2. Emma Kanerva (FIN) mit Mist of Titanium OLD; 71,109

3. Lena Waldmann (Werder) mit Cadeau Noir; 69,783



Grand Prix Special 3*

1. Cristian Tudela Ruiz (ESP) mit Blue Hors Zick Flower; 71,319 Prozent

2. Carina Cassoe Krüth (DEN) mit Heiline’s Zackton; 71,255

3. Lone Bang Larsen (DEN) mit Bakkely’s Onandt; 70,936

…

6. Elisa Prigge (Appeln) mit Dark Dancer 22; 69,596 Weitere Informationen unter: www.dvherning.dk Internationales Springturnier (CSI4*) vom 7. bis 13. März in Vejer de la Frontera/ESP



Großer Preis

1. Kim Emmen (NED) mit Island V G; 0/62,76

2. Joseph Clayton (GBR) mit Unex Garcon de Lui; 0/62,91

3. Robert Whitaker (GBR) mit I’m Special Too DHH; 0/63,20

…

5. Christian Hess (Heidmühlen) mit Coldplay CR; 0/64,03 Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W/3*/Y/P) vom 11. bis 13. März in Motesice/SVK



Weltcup Kurz Grand Prix

1. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle 110; 70,737 Prozent

2. Katarzyna Milczarek (POL) mit Guapo; 69,026



Weltcup Kür

1. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle 110; 77,905 Prozent

2. Katarzyna Milczarek (POL) mit Guapo; 74,150



Grand Prix 3*

1. Sandra Sysojeva (LTU) mit Jack Daniel’s; 68,217 Prozent

2. Lukas Blatzheim (Troisdorf) mit Errol 4; 64,435



Grand Prix Special

1. Sandra Sysojeva (LTU) mit Jack Daniel’s; 66,426 Prozent

2. Lukas Blatzheim (Troisdorf) mit Errol 4; 66,107



Junge Reiter Team

1. Viktorie Kudelova (CZE) mit Icon Granta; 66,177 Prozent

2. Viktorie Kudelova (CZE) mit Ikke; 65,559

3. Anna Sara Csiba (HUN) mit Lady Rowena; 65,471



Junge Reiter Individual

1. Jana Lang (Schmidgaden) mit Davy Jones; 69,743 Prozent

2. Anna Sara Csiba (HUN) mit Lady Rowena; 67,316

3. Viktorie Kudelova (CZE) mit Icon Granta; 66,471



Junge Reiter Kür

1. Jana Lang (Schmidgaden) mit Davy Jones; 75,700 Prozent

2. Viktorie Kudelova (CZE) mit Icon Granta; 68,945



Pony Team

1. Viktoria von Braunmühl (St. Heinrich) mit NK Cyrill; 72,000 Prozent

2. Kira Malna Major (HUN) mit Davida; 66,943

3. Tereza Huckova (CZE) mit Vivano; 63,043



Pony Individual

1. Viktoria von Braunmühl (St. Heinrich) mit NK Cyrill; 72,865 Prozent

2. Kira Malna Major (HUN) mit Davida; 67,433

3. Tereza Huckova (CZE) mit Vivano; 62,405



Pony Kür

1. Viktoria von Braunmühl (St. Heinrich) mit NK Cyrill; 75,270 Prozent

2. Kira Malna Major (HUN) mit Davida; 68,155

3. Tereza Huckova (CZE) mit Vivano; 66,020 Weitere Informationen unter: www.furioso.sk