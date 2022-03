Wellington/ Coapexpan. Jeweils Amazonen waren die Siegerinnen bei großen internationalen Springen in Übersse – in Wellington/ USA und Coapexpan/ Mexiko. Den Großen Preis beim mexikanischen Internationalen Offiziellen Springreiterturnier (CSIO) von Mexiko in Coapexpan - 300 Autokilometer ostwärts von Mexiko City – gewann die erst 19 Jahre alte Einheimische Luciana Roberta Gonzalez Guerra. Auf dem 13-jährigen holländischen Wallach Ehrens von Cardento war sie in der mit umgerechnet 155.000 Euro dotierten Prüfung als einzige im Normalumlauf fehlerlos geblieben. Die Siegerin in diesem Wettbewerb mit fast ausschließlich mexikanischen Startern kassierte als Prämie umgerechnet etwa 39.000 Euro. Im mit 195.000 Euro ausgeschriebenen weiteren Großen Preis im Rahmen des Winterfestivals in Florida kam in Wellington die routinierte US-Amerikanerin Laura Kraut (56) zu einem erneut großen Erfolg ihrer Karriere. Die Team-Olympiasiegerin von 2008 und Mannschafts-Weltmeisterin von 2018, seit 15 Jahren mit dem britischen Goldmedaillengewinner von Rio, Nick Skelton, liiert, setzte sich im Stechen um die 65.000 Euro-Prämie souverän auf Confu vor den beiden Iren Conor Swail (50) auf Vital Chance de la Roque (40.000) und Mark MCAuley (35) auf Jasco VD Bisschop (30.000) durch. Den vierten Rang belegte der britische Olympiasieger Ben Maher (38) auf Ginger Blue (20.000), alle ohne Fehler in der Entscheidung. Richard Vogel (Dagobertshausen bei Marburg) als einziger deutscher Starter hatte seine Teilnahme mit Zapitol zurückgezogen.