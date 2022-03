(Foto: privat) Die deutsche Dressur-Equipe in der Besetzung (von links) Michael Klimke (Münster), Christoph Koschel, Lars Ligus und Frederic Wandres (alle Hagen a.T.W.) gewann in Wellington im Rahmen des Winterfestivals in Florida den Preis der Nationen vor den USA und Kanada. Christoph Koschel ritt zum sechsten mal für Deutschland, Frederic Wandres und Michael Klimke jeweils zum fünften und Lars Ligus zum erstenmal in einem solchen Team-Wettbewerb. Rekordhalterin im "Reiten für Deutschland" ist Isabell Werth mit 35 Berufungen.