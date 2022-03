Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Springturnier (CSI5*/U25) vom 18. bis 20. März in Paris/FRA



Großer Preis

1. Kevin Staut (FRA) mit Cheppetta; 0/0/35,50

2. Henrik von Eckermann (SWE) mit King Edward; 0/0/36,05

3. Peder Fredricson (SWE) mit Hansson WL; 0/0/36,22

…

6. Christian Ahlmann (Marl) mit Domintor 2000 Z; 0/4/34,04



Team U25

1. Belgien; 4

2. Großbritannien; 4

3. Irland; 4

…

8. Deutschland (Niklas Betz (Kirkel) mit Million Dollar Baby/Max Haunhorst (Hagen a.T.W.) mit Cornando 4) Weitere Informationen unter: www.sauthermes.com Internationales Spring- und Internationales offizielles Dressurturnier (CSI4*/CDIO3*) vom 15. bis 20. März in Wellington/USA



Großer Preis

1. Richard Vogel (Marburg) mit Looping Luna; 0/0/36,16

2. Carlos Hank Guerreiro (MEX) mit H5 Chacco-San; 0/0/37,76

3. Grace Debney (USA) mit Boheme de la Roque; 0/0/37,81



Nationenpreis Dressur

1. Deutschland; 433,337 Prozent (Michael Klimke (Münster) mit Harmony’s Sanrino RHP/Christoph Koschel (Hagen) mit Dünensee/Lars Ligus (Hagen) mit Soccer City/Frederic Wandres (Hagen) mit Dolciario)

2. USA, 432,265

3. Canada; 409,091



Grand Prix CDIO

1. Michael Klimke (Münster) mit Harmony’s Sanrino RHP; 71,152 Prozent

2. Christoph Koschel (Hagen) mit Dünensee; 71,022

3. Katie Duerrhammer (USA) mit Quartett; 70,152



Grand Prix Special

1. Benjamin Ebeling (USA) mit Indeed; 72,149 Prozent

2. Christoph Koschel (Hagen) mit Dünensee; 70,702

3. Michael Klimke (Münster) mit Harmony’s Sanrino RHP; 69,255



Grand Prix Kür

1. Benjamin Ebeling (USA) mit Indeed; 78,410 Prozent

2. Katie Duerrhammer (USA) mit Quartett; 75,090

3. Michael Klimke (Münster) mit Harmony’s Sanrino RHP; 73,780 Weitere Informationen unter: www.gdf.coth.com und www.equestriansport.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 14. bis 20. März in Vejer de la Frontera/ESP



Großer Preis

1. Bernardo Cardoso De Resende Alves (BRA) mit Mosito van het Hellehof ; 0/0/40,29

2. Holly Smith (GBR) mit Fruselli; 0/0/40,81

3. Susan Fitzpatrick (IRL) mit Verdict de Kezeg; 0/4/41,97

…

8. Jens Baackmann (Münster) mit Nomanee; 4/74,89 Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net Internationales Springturnier (CSI3*) vom 15. bis 20. März in Oliva/ESP



Großer Preis

1. Ales Opatrny (CZE) mit Forewer; 0/0/36,67

2. Sophie Hinners (Vierden) mit Million Dollar; 0/0/39,74

3. Pia Reich (Bad Bellingen) mit Pb Chaconie; 0/0/40,38 Weitere Informationen unter: www.metoliva.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 16. bis 20. März in Gorla Minore/ITA



Großer Preis

1. Marc Dilasser (FRA) mit Arioto du Gevres; 0/0/48,61

2. Piergiorgio Bucci (ITA) mit Cochello; 0/0/49,91

3. Thibault Philippaerts (BEL) mit Broadway de Mormoulin; 0/0758,83

…

13. Finja Bormann (Harsum) mit A Crazy Son of Lavina; 4/72,30 Weitere Informationen unter: www.equieffe.it Intenationales Dressurturnier (CDI3*/J/U25) vom 17. bis 20. März in Ornago/ITA



Grand Prix

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Ferdiand BB; 75,217 Prozent

2. Estelle Wettstein (SUI) mit Quaterboy; 70,652

3. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Foundation 2; 70,478



Grand Prix Kür

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Ferdiand BB; 80,735 Prozent

2. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Foundation 2; 77,180

3. Estelle Wettstein (SUI) mit Quaterboy; 73,445



Grand Prix

1. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 71,913 Prozent

2. Estelle Wettstein (SUI) mit Great Escape Camelot; 70,304

3. Antonella Joannou (SUI) mit Dandy de la Roche CMF CH; 69,609



Grand Prix Special

1. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 74,277 Prozent

2. Charlotte Lenherr (SUI) mit Sir Stanley W; 71,511

3. Estelle Wettstein (SUI) mit Great Escape Camelot; 71,340



Junioren Team

1. Florentina Jöbstl (AUT) mit Floorthe; 72,828 Prozent

2. Shona Benner (Billerbeck) mit Velvet 117, 72,677

3. Shona Benner (Billerbeck) mit Schöne Scarlett; 72,424



Junioren Individual

1. Tallulah Lynn Nater (SUI) mit Quando Unico; 73,284 Prozent

2. Florentina Jöbstl (AUT) mit Floortje; 72,255

3. Robynne Graf (SUI) mit Domino; 71,912

4. Shona Benner (Billerbeck) mit Velvet 117; 71,814



Junioren Kür

1. Tallulah Lynn Nater (SUI) mit Quando Unico; 76,675 Prozent

2. Florentina Jöbstl (AUT) mit Floortje; 71,917

3. Layla Schmid (SUI) mit Dujardin D’Arx; 71,433

…

7. Shona Benner (Billerbeck) mit Velvet 117; 69,517



Grand Prix U25

1. Raphael Netz (Aubenhausen) mit Exlusice BB; 73,632 Prozent

2. Leonie Guerra (LIE) mit Dharkan; 67,479

3. Carl-Lennart Korsch (SUI) mit San Ravallo; 64,915



Grand Prix Kür U25

1. Raphael Netz (Aubenhausen) mit Exlusice BB; 75,760 Prozent

2. Leonie Guerra (LIE) mit Dharkan; 72,225

Grand Prix Kür U25

1. Raphael Netz (Aubenhausen) mit Exlusice BB; 75,760 Prozent

2. Leonie Guerra (LIE) mit Dharkan; 72,225

3. Carl-Lennart Korsch (SUI) mit San Ravallo; 69,105