Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) vom 26. bis 27. März in Luhmühlen



CCI3*-S 1. Abt.

1. Paula Reinstorf (Neustadt) mit Ilara W; 34,3 (Dressur 32,3/Springen 0/Gelände 2,0)

2. Calvin Böckmann (Warendorf) mit Altair de la Cense; 34,4 (26,4/0/8,0)

3. Libussa Lübbeke (Wingst) mit Darcy F; 34,6 (29,8/0/4,8)



CCI3*-S 2. Abt.

1. Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) mit Monsieur Schnabel; 28,8 (Dressur 28,4/Springen 0/Gelände 0,4)

2. Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz; 30,2 (27,0/0/3,2)

3. Maarten Boon (BEL) mit Gravin van Cantos; 30,3 (26,3/4/0) Weitere Informationen unter: https://www.rechenstelle.de/de/veranstaltungen/2022/luhmuhlen/ Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI4*/CDI4*/CDI3*) vom 22. bis 27. März in Wellington/USA



Großer Preis

1. Darragh Kenny (IRL) mit Volnay du Boisdeville; 0/0/39,43

2. Mark Mcauley (IRL) mit Jasco Vd Bisschop; 0/0/39,52

3. Daniel Bluman (ISR) mit Ubiluc; 0/0/40,43

…

16. Daniel Deusser (Reijmenam/ Belgien) Killer Queen VDM; 4/88,1



Grand Prix 4*

1. Christoph Koschel (Hagen a.T.W.) mit Dünensee; 70,609 Prozent

2. Naima Moreira Laliberté (CAN) mit Statesman; 68,152

3. Diane Creech (CAN) mit Chrevis Christo; 67,457



Grand Prix Special 4*

1. Christoph Koschel (Hagen a.T.W.) mit Dünensee; 69,957 Prozent

2. Susan Dutta (USA) mit Don Design DC; 69,255

3. Naima Moreira Laliberté (CAN) mit Statesman; 68,915



Grand Prix 3*

1. Julio Cesar Mendoza Loor (ECU) mit Jewel’s Goldstrike; 72,348 Prozent

2. Christoph Koschel (Hagen a.T.W.) mit Favorito 11; 67,717

3. Maria Alejandra Aponte González (COL) mit Duke de Niro; 67,283



Grand Prix Kür

1. Julio Cesar Mendoza Loor (ECU) mit Jewel’s Goldstrike; 75,465 Prozent

2. Christoph Koschel (Hagen a.T.W.) mit Favorito 11; 74,595

3. Hope Cooper (USA) mit Hot Chocolate W; 71,400 Weitere Informationen unter: www.gdf.coth.com und www.equestriansport.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 21. bis 27. März in Vejer de la Frontera/ESP



Großer Preis

1. Enrique Camiruaga (ESP) mit Vintage; 0/80,38

2. Santiago Nunez Riva (ESP) mit Valentino de Hus Z; 4/74,27

3. James Wilson (GBR) mit Imagine de Muze; 4/74,46

…

18. Christian Hess (Heidmühlen) mit Untouched; 8/76,42 Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net Internationales Springturnier (CSI3*) vom 22. bis 27. März in Oliva/ESP



Großer Preis

1. Edwin Smits (SUI) mit Farezzo; 0/0/39,35

2. René Tebbel (UKR) mit Tulum; 0/0/40,06

3. Pia Reich (Bad Bellingen) mit Pb Chaconie; 0/0/40,60 Weitere Informationen unter: www.metoliva.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 21. bis 27. März in Arezzo/ITA



Großer Preis

1. Francisco José Mesquita Musa (BRA) mit Carte de Blue Ps Marathon; 0/0/34,46

2. Piergiorgio Bucci (ITA) mit Naiade d’Elsendam Z; 0/0/35,16

3. Christoph Obernauer (AUT) mit Kleons Renegade; 0/0/35,30

4. Jörne Sprehe (Fürth) mit Hot Easy; 0/0/36,55 Weitere Informationen unter: www.arezzoequestriancentre.com Internationales Fahrturnier (CAI3*-H1/3*-P1/2*-H2/2*-H1) vom 24. bis 27. März in Exloo/NED



Kombinierte Wertung CAI-H1 2*

1. Ake Larsson (SWE); 138,60 (Dressur 69,93/Marathon 56,91/Hindernisfahren 12,76)

2. Raymond Helmuth (USA); 142,03 (65,76/59,10/17,17)

3. William Slater (Senden); 143,24 (69,43/60,60/13,21)



Kombinierte Wertung CAI-H2 2*

1. Wybe Kramer (NED); 134,44 (Dressur 61,46/56,41/16,57)

2. Dr. Laura Oberlin (Ludwigshafen); 145,94 (59,43/56,66/29,85)

3. Hans Hoens (NED); 147,91 (65,14/65,24/17,53)



Kombinierte Wertung CAI-P1 3*

1. Johan Herner (SWE); 117,31 (Dressur 55,56/Marathon 54,92/Hindernisfahren 6,83)

2. Marloes van’t Veld (NED); 123,43 (52,56/64,37/6,50)

3. Brent Janssen (NED); 125,31 (65,11/60,20/0)

…

8. Daniel Müller (Herford); 132,59 (62,78/62,97/6,84)



Kombinierte Wertung CAI-H1 3*

1. Saskia Siebers (NED); 96,09 (Dressur 35,57/59,26/1,26)

2. Rudolf Pestman (NED); 106,08 (46,89/59,18/0)

3. Talvikki Järvinen (FIN); 119,36 (5133/64,15/3,88)

…

13. Patrick Schulte (Melle); 138,14 (66,76/62,62/8,76) Weitere Informationen unter: www.hoefnet.nl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/CCI2*-S/CCI1*-Intro) vom 24. bis 27. März in Kronenberg/NED



CCI3*-S

1. Michael Jung (Horb) mit fischerChipmunk FRH; 21,1 (Dressur 19,1/Springen 0/Gelände 2,0)

2. Michael Jung mit Highlighter; 23,8 (23,8/0/0)

3. Elena Otto-Erley (Warendorf) mit Finest Fellow; 29,0 (25,8/0,4/2,8)



CCI2*-S

1. Linus Richter (Wardenburg) mit Rayja; 26,1 (Dressur 26,1/Springen 0/Gelände 0)

2. Amanda Andersson (SWE) mit Kokos; 27,3 (23,3/4/0)

3. Amanda Andersson (SWE) mit Jersey; 28,9 (24,9/4/0)



CCI1*-Intro

1. Kari Ingrid Gunzenhäuser (Bruchsal) mit Lustiger Lorenz; 25,9 (Dressur 25,9/Springen 0/Gelände 0)

2. Lara de Liederkerke-Meier (BEL) mit Pumpkin de la Liniere; 27,7 (27,3/0/0,4)

3. Ben Leuwer (Wachtberg) mit Balou’s Mascot M; 28,6 (28,6/0/0) Weitere Informationen unter: www.outdoorhorst.nl