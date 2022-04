Hagen a.T.W. Die Planung und Zielrichtung war mal anders, doch die Riders Tour im Springsport von Deutschland hat trotz allem überlebt – und sie lebt weiter, weil bestimmte Reitsport-Persönlichkeiten daran glauben - und die kreierten nun auch die Bemer Young Riders Tour. Seit mehr als 20 Jahren motiviert sie Reiter und Pferde, vermittelt Spitzensport auf einigen der schönsten Turnierplätzen Deutschlands: Die BEMER Riders Tour. In Deutschland ist die Serie die bekannteste und angesehenste Springsport-Tour. Viele große Namen wie Marcus Ehning, Ludger Beerbaum, Janne Friederike Meyer-Zimmermann oder Christian Ahlmann konnten sich schon mit dem Titel ‘Rider of the Year’ schmücken. Auch die Weltstars haben einmal unten angefangen, sich auf Turnieren und Championaten gegen ihre Altersklasse bewiesen und vom großen Durchbruch im Seniorenlager geträumt. Einige der besten und erfolgreichsten europäischen Nachwuchsreiter springen in der Klasse „Junge Reiter“, in der Altersklasse U21. Eben diesen jungen Talenten wollen der Titelpartner BEMER Int. AG und die Macher der Riders Tour GmbH, Paul Schockemöhle und Ullrich Kasselmann, neue Möglichkeiten geben, sich im “Seniorensport” zu testen und ihre Fähigkeiten zeigen. Die Förderung des Nachwuchs war schon immer eine Idee der Riders Tour, aber bekommt jetzt mit der BEMER Young Riders Tour konkrete Züge. „Die Maximierung von Chancen für unsere Young Riders, an bekannten internationalen Events teilzunehmen, ist ein entscheidender Faktor für das Wachstum und die Nachhaltigkeit des Pferdesports", sagt Ullrich Kasselmann. Gleichzeitig eröffnen sich so auch neue Zielgruppen, insbesondere die der international erfolgreichen Jungen Reiter, für die klassische BEMER Riders Tour. Die sportlich bedeutsame Serie FEI Jumping Nations Cup Youth wurde identifiziert, erstmalig in die BEMER Young Riders Tour 2022 integriert zu werden. Zu den acht Qualifikationsetappen in Europa gehören so bekannte Turnierorte wie Opglabbeek (BEL), Gorla Minore (ITA), Zduchovice (CZE), Fontainebleau (FRA), Lamprechtshausen (AUT), Zuidwolde (NED) und Hagen a. T.W. (GER). Das Finale findet vom 22. bis 25. September 2022 im Peelbergen Equestrian Centre in Kronenberg (NED) statt. „Wir freuen, uns den Bekanntheitsgrad von BEMER und der BEMER Riders Tour auf diese Weise im relevanten europäischen Ausland zu steigern und gleichzeitig der klassischen Riders Tour ein zweites, jugendliches Gesicht zu verleihen,” erklärt Veranstalter Francois Kasselmann.