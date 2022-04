Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Springturnier (CSI5*) vom 29. März bis 03. April in Wellington/USA

Großer Preis

1. Ashlee Bond (ISR) mit Karoline of Ballmore, 0/0/44,09

2. Daniel Bluman (ISR) mit Ladriano Z; 0/0/44,29

3. Chloe Reid (USA) mit Souper Shuttle; 0/0/47,63

…

10. Daniel Deußer (Deutschland) mit Killer Queen VDM; 4/85,06 Weitere Informationen unter: www.equestriansport.com Internationales Springturnier (CSI3*/1*) vom 28. März bis 03. April in Arezzo/ITA

Großer Preis

1. Alain Jufer (SUI) mit Dante MM; 0/0/45,46

2. Trevor Breen (IRL) mit Highland President; 0/0/47,72

3. Thibault Philippaerts (BEL) mit Broadway de Mormoulin; 0/4/44,75

4. Max Haunhorst (Hagen a. T. W.) mit Carlo 399; 0/4/46,74 Weitere Informationen unter: www.arezzoequestriancentre.com Internationales Dressurturnier (CDI4*/2*/U25/Y/J/P) vom 30. März bis 03. April in Opjlabbeek/BEL

Grand Prix

1. Charlotte Fry (GBR) mit Glamourdale; 77,696 Prozent

2. Patrick Kittel (SWE) mit Fuhur 6; 74,717

3. Marieke van der Putten (NED) mit Torveslettens Titanium; 73,087

…

6. Anja Plönzke (Heidenrod) mit Tannenhof’s Fahrenheit; 70,478

Grand Prix Special

1. Charlotte Fry (GBR) mit Glamourdale; 80,979

2. Patrick Kittel (SWE) mit Fuhur 6; 74,277

3. Lyndal Oatley (AUS) mit Elvive; 73,191

…

7. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Valesco 50; 69,872

Grand Prix Kür

1. Marieke van der Putten (NED) mit Torveslettens Titanium; 76,890

2. Larissa Pauluis (BEL) mit Flambeau; 75,335

3. Charlotte Fry (GBR) mit Inclusive; 73,975

…

7. Andrea Timpe (Hattingen) mit Don Darwin; 71,335

Grand Prix U25

1. Nathalie Wahlund (SWE) mit Cerano Gold; 72,009

2. Thea Bech (DEN) mit Dionisos; 71,068

3. Josefine Hoffmann (DEN) mit Hoennerups Driver; 70,085

…

17. Lea Windhausen (Krefeld) mit Zafriq de Jeu; 66,410

Grand Prix Kür U25

1. Jessica Poelmann (NED) mit Chocolate Cookie R.D.P.; 76,042

2. Thalia Rockx (NED) mit Verdi de la Fazenda; 75,475

3. Josefine Hoffmann (DEN) mit Hoennerups Driver; 74,758

…

13. Lea Windhausen (Krefeld) mit Zafriq de Jeu; 70,125

Junge Reiter Team

1. Amber van den Steen (BEL) mit Fame; 73,039

2. Frederikke Gram Jacobsen (DEN) mit Ryvangs Zafina; 72,696

3. Sara Aagaard Hyrm (DEN) mit Atterupgaards Cooper; 72,255

…

10. Moritz Treffinger (Oberderdingen) mit Treffinger’s Superstition OLD; 69,559

Junge Reiter Individual

1. Amber van den Steen (BEL) mit Fame; 74,608

2. Jette de Jong (BEL) mit Heavenly Charming; 72,353

3. Linnéa Holmgren (SWE) mit Qc Sir Dennis; 71,667

…

15. Annika Bork (Kempen) mit Franz Von Fidertanz; 67,794

Junge Reiter Kür

1. Amber van den Steen (BEL) mit Fame; 79,417

2. Jette de Jong (BEL) mit Heavenly Charming; 77,267

3. Frederikke Gram Jacobsen (DEN) mit Ryvangs Zafina; 75,417

…

12. Annika Bork (Kempen) mit Franz Von Fidertanz; 69,275

Junioren Team

1. Elisabeth Cecilie Bonefeld-Dahl (DEN) mit Don Furioso; 71,162

2. Yasmin Westerink (NED) mit Dibert L; 71,061

3. Liva Addy Guldager Nielsen (DEN) mit Don Caballero; 70,253

4. Nina Sue Neumann (Hude) mit Bella Rouge; 70,101

Junioren Individual

1. Nina Sue Neumann (Hude) mit Bella Rouge; 71,765

2. Jette de Jong (BEL) mit Indini; 71,422

3. Myles Graham (GBR) mit Nibeley Union Hit; 70,245

Junioren Kür

1. Carolina Miesner (Scheeßel) mit Exclusiv; 74,042

2. Jette de Jong (BEL) mit Indini; 73,817

3. Yasmin Westerink (NED) mit Dibert L; 72,709

…

6. Nina Sue Neumann (Hude) mit Bella Rouge; 70,483

Pony Team

1. Liezel Everars (BEL) mit Fs Capelli de Niro; 74,000

2. Clara Paschertz (Cloppenburg) mit Celebration WE; 73,286

3. Clara Paschertz mit Da Capo’s Dancing Boy; 72,857

Pony Individual

1. Liezel Everars (BEL) mit Fs Capelli de Niro; 74,775

2. Josephine Gert Nielsen (DEN) mit Kastienhof Crimson Gold; 74,009

3. Clara Paschertz (Cloppenburg) mit Celebration WE; 72,928

Pony Kür

1. Liezel Everars (BEL) mit Fs Capelli de Niro; 77,508

2. Clara Paschertz (Cloppenburg) mit Celebration WE; 77,333

3. Maddy Dijkshoorn (NED) mit Boogie de l’Aube; 75,067 Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S/1*-Intro) vom 31. März bis 03. April in Ravenna/ITA

CCI2*-S:

1. Giulia Margherita Wilma Pavesi (ITA) mit Greenhall Derry River; 27,00 (Dressur 27,00/Gelände 0/Springen 0)

2. Sophie Grieger (Massenhausen) mit Ibiska 3; 29,60 (25,60/0/4)

3. Pietro Majolino (ITA) mit Vita Louise DH Z; 31,00 (31.00/0/0)

CCI1*-Intro:

1. Beatrice Maggi (ITA) mit Charlotte 238; 31,00 (Dressur 31,00/Gelände 0/Springen 0)

2. Andrea Gaia Dissette (ITA) mit Luvis; 31,70 (31,70/0/0)

3. Rebecca Chiappero (ITA) mit Cassiblue; 31,90 (26,70/0/5,20)

…

17. Sophie Grieger (Massenhausen) mit Isar; 40,50 (28,50/0/12,00) Weitere Informationen unter: www.ciravennate.com Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/3*-L/2*-S/2*-L/1*-Intro) vom 31. März bis 03. April in Kronenberg/NED

CCI4*-S

1. Andreas Dibowski (Döhle) mit FRH Corrida; 30,07 (Dressur 30,07/Springen 0/Gelände 0)

2. Cathal Daniels (IRL) mit LEB Lias Jewel; 36,7 (35,9/0,8/0)

3. Seppe Vilain (BEL) mit Kawa de la Cour Z; 37,3 (36,9/0,4/0)

CCI3*-S

1. Raf Kooremans (NED) mit Houdini; 31,7 (Dressur 29,3/Springen 0/Gelände 2,4)

2. Dirk Schrade (Heidmühlen) mit Casino 80; 34,2 (28,6/0/5,6)

3. Hendrik Degros (BEL) mit Countrie; 34,6 (29,8/4/0,8)

CCI2*-S

1. Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Lagona OLD; 26,1 (Dressur 26,1/Springen0/Gelände 0)

2. Ingrid Klimke (Münster) mit Cascamara; 26,5 (26,5 0/0)

3. Greta Busacker (Münster) mit Scabble OLD; 27,8 (27,8/0/0)

CCI2*-L

1. Marie Dehoorne (BEL) mit Ushuaia 7; 31,0 (Dressur 31,0/Gelände 0/Springen 0)

2. Lara De Liedekerke-Meier (BEL) mit Pumpkin de la Liniere; 31,0 (30,2/0,8/0)

3. Arne Bergendahl (Hamminkeln) mit Diar Rose; 33,7 (29,7/0/4)

CCI1*-Intro

1. Ann-Catrin Bierlein (Warendorf) mit Laris; 28,5 (Dressur 28,5/Springen 0/Gelände 0)

2. Jeannette Chardon (NED) mit Ijsbrand; 29,0 (29,0/0/0)

3. Jeannette Chardon (NED) mit Kim la Sina; 29,2 (29,2/0/0) Weitere Informationen unter: www.outdoorhorst.nl