Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Internationalen Turnieren mit deutscher Beteiligung: Weltcup-Finale Springen, Dressur, Fahren und Voltigieren vom 6. bis 10. April in Leipzig

Kurz-Grand Prix

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 84,793 Prozent

2. Cathrine Dufour (DEN) mit Vamos Amigos; 80,019

3. Isabell Werth (Rheinberg) mit Weihegold OLD; 79,756

Finale Weltcup Kür

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 90,836

2. Cathrine Dufour (DEN) mit Vamos Amigos; 86,164

3. Isabell Werth (Rheinberg) mit Weihegold OLD; 85,921

Finale Weltcup Springen

1. Martin Fuchs (SUI) mit Chaplin; 5 Punkte

2. Harrie Smolders NED) mit Monaco; 8

3. Jens Fredricson (SWE) mit Markan Cosmopolit; 8

…

6. David Will (Dagobertshausen) mit C-Vier; 10

Finale Weltcup Fahren

1. Bram Chardon (NED); 135,80 Punkte

2. Boyd Exell (AUS); 143,35

3. Dries Degrieck (BEL); 152,76

…

5. Michael Brauchle (Aalen); 156,94

Finale Weltcup Voltigieren Damen

1. Manon Moutinho (FRA) mit Saitiri/Longenführer Corinne Bossard; 8,431 Punkte

2. Janika Derks (Dormagen) mit Rockemotion/Nina Vorberg; 8,257

3. Kimberly Palmer (USA) mit Rosenstolz 99/Laura Carnabuci; 8,009

Finale Weltcup Voltigieren Herren

1. Lorenzo Lupacchini (ITA) mit Rosenstolz 99/Laura Carnabuci; 8,795

2. Lambert Leclezio (FRA) mit Saitiri/Corinne Bosshard; 8,628

3. Jannik Heiland (Wulfsen) mit Rockemotion/Nina Vorberg; 8,019

Finale Weltcup Voltigieren Pas de Deux

1. Janika Derks und Johannes Kay (Neuss) mit Humphrey Bogart OLD/Nina Vorberg; 8,836

2. Roma Hintner und Eva Nagiller (AUT) mit Dr. Grunow/Peter Wagner; 8,016

3. Chiara Congia (Offenbach) und Justin van Gerven (Bergisch Gladbach) mit Calidor 10/Patric Looser; 7,960 Weitere Informationen unter: www.weltcup-leipzig.de Internationales Vielseitigkeitsturnier „Kreuther Frühling“ (CCI3*-S) vom 7. bis 10. April in Kreuth

CCI3*-S

1. Michael Jung (Horb) mit Highlighter; 34,7 (Dressur 25,1/Springen 0/Gelände 9,6)

2. Marlin Hansen-Hotopp (Gransebieth) mit Carlitos Quidditch K; 43,7 (29,7/0/14,0)

3. Maxime Livio (FRA) mit Enjoy de Keroue; 53,1 (25,9/8/19,2) Weitere Informationen unter: www.reitverein-kreuth.de Internationales Springturnier (CSI4*/1*) vom 04. bis 10. April in Arezzo/ITA

Großer Preis

1. Alexnader Butler (IRL) mit Chilli B; 0/0/43,29

2. Adam Grzegorzewski (POL) mit Issem; 0/0/43,97

3. Kevin Staut (FRA) mit Bond Jamesbond de Hay; 0/0/44,06

...

17. Beeke Carstensen (Hagen) mit Mocca 43; 4/7622 Weitere Informationen unter: www.arezzoequestriancentre.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 07. bis 10. April in St Tropez/FRA

Großer Preis

1. Henrik von Eckermann (SWE) mit Glamoru Girl; 0/0/33,94

2. Julen Epaillard (FRA) mit Caracole de la Roque, 0/0/34,58

3. Bryan Balsiger (SUI) mit Dubai du Bois Pinchet, 0/0/35,14

…

14. Hans Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Elysium; 1/75,93 Weitere Informationen unter: https://jumping-golfe-saint-tropez-en.hubside.fr/ Internationales Springturnier (CSI3*/1*/U25) vom 07. bis 10. April in Lanaken/BEL

Großer Preis

1. Eiken Sato (JPN) mit chacanno Jra; 0/0/37,75

2. Angelique Rüsen (Marl) mit Atomic Z; 0/0/38,19

3. Patrick Stühlmeyer (Steinfeld Oldenburg) mit Carmina 51; 0/0/40,09

Großer Preis U25

1. Thomas gilles (BEL) mit Feromas Van Beek Z; 0/0/44,45

2. Morgane Dassio (SUI) mit Dyrka du Carry, 0/8/47,04

3. Philippa Wildfang Linde (DEN) mit Fafira W; 4/71,48

4. Saskia Völkel (Castrop-Rauxel) mit Girl Power; 4/73,90 Weitere Informationen unter: www.zangersheide.com Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOY/J/CH/P/CSIU25/J/P) vom 06. bis 10. April in Opglabbeek/BEL

Nationenpreis Junge Reiter

1. Frankreich; 0 Punkte

2. Belgien; 4

3. Norwegen; 20

4. Deutschland; 33 (Isabelle Grandke/ Berlin, Michel Brosswitz/ Iserlohn, Calvin Böckmann/ Warendorf und Hannes Ahlmann/ Reher)

Großer Preis Junge Reiter

1. Antonine Ermann (FRA) mit Beryl des Pres; 0/0/37,38

2. Thibeau Spits (BEL) mit Ibestra VB; 0/0/37,83

3. Roy van Beek (BEL) mit Chacco Me Biolley; 0/0/40,03

…

11. Hannes Ahlmann mit Baloucan; 4/79,54

Nationenpreis Junioren

1. Belgien 10 Strafpunkte,

2. Deutschland 17 (Theresa Kröninger/München, Max Paschertz/ Cloppenburg, Mathies Rüder/ Fehmarn und Romy Rosalie Tietje/ Osterby)

3. Irland 18.

Großer Preis Junioren

1. Arantza Berasategui Garro (ESP) mit Tescari’Jac; 0/0/41,77

2. Evelyne Putters (BEL) mit Eye of the Tiger; 0/0/41,91

3. Nick Nanning (NED) mit Bandia; 0/0/42,34

…

8. Max Paschertz mit Sem Semper; 0/4/41,55

Nationenpreis Pony

1. Irland 12,

2. Frankreich 13,

3. Niederlande 20,

4. Deutschland 24 (Leonie Assmann/ Sigmarszell, Emile Baurand/ München, Hanna Bräuer/ Wilnsdorf und Franca Clementine Kröly/ Isernhagen)

Großer Preis

1. James Derwin (IRL) mit Rincoola Babog 0/0/36,25,

2. Isee Doem (BEL) mit Flore Du Fleury 0/0/41,65,

3. Laure Tijskens (BEL) mit Navayo 0/0/42,27,

…

15. Franca Clementin Kröly 8/47,71.

Nationenpreis Children

1. Frankreich 0,

2. Belgien 4,

3. Deutschland 9 (Antonia Häsler/ Chemnitz, Amy Helfrich/ Viernheim, Frieda Raupach/ Damme und Tony Stormanns/ Eschweiler).

Großer Preis Children

1. Uxue Arruza Rodriguez (ESP) mit Quattila de Glos 0/0/34,15,

2. Marthe-Louize Dieu (BEL) mit Jass Van T Kamerveld 0/0/34,47,

3. Seppe Wouters (BEL) mit Kegerona Van Beek 0/0/34,55,

…

20. Vieca Sofie Bade (Braderup) 3/75,49.

Großer Preis CSIJ/U25

1. Jules Orsolini (FRA) mit Qlandestin Sas 0/0/40,33,

2. Mathis Vallat (FRA) mit Elliot Majuscule 0/0/41,00,

3. Yoni van Santvoort (NED) mit Esprit 0/0/41,29,

…

6. Julius Bleser (Krefeld) 0/0/43,19.

Großer Preis CSIP

1. Siebe Leemans (NED) mit Orchid’s Lonette 0/0/34,15,

2. Kristina Vitek (CZE) mit Kamirez Van Orchid’s 0/0/35,10,

3. Ruby Barrs (GBR) mit Faith 0/0/35,20,

…

8. Carlotta Merschformann (Rosendahl) mit Black Pearl Sh NRW 4/66,82. Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-S/1*-Intro) vom 07. bis 10. April in Strzegom/POL

CCI4*-S

1. Christoffer Forsberg (SWE) mit Hippo‘s Sapporo 33,3 Minuspunkte (Dressur 29,3/Springen 4/Gelände 0),

2. Nicolai Aldinger (Egestorf) mit Timmo 33,4 (28,6,0, 4,8),

3. Fida Andersen (SWE) mit Box Leo 41,5 (33,1/0,4/8).

CCI3*-S

1. Merel Blom (NED) mit Corminta vom Gwick; 31,4 (Dressur 27,4/Springen 4/Gelände 0)

2. Merel Blom (NED) mit Vesuve D’aveyron; 35,1 (35,1/0/0)

3. Sanne De Jong (Ned) mit Jersey MBF; 37,8 (29,8/4/4)

…

8. Nicolai Aldinger (Egestorf) mit Power Surpreme 43,9 (36,7/4/3,2).

CCI2*-S

1. Daria Kobiernik (POL) mit Ideal Girl 33,4 (33,4/0/0),

2. Zusanna Spolowicz (POL) mit Bankier 34,3 (32,3/0/2),

3. Merel Blom (NED) mit hallo 34,7 (34,7/0/0),

…

6. Emma Kümmel (Grimmen) mi Monte Revellino B; 37,8 (37,8/0/0).

CCI1*-Intro

1. Karolina Mix (POL) mit Go Jack 28,2 (28,2/0/0),

2. Katarzyna Brandys (POL) mit Rio Brava 32,5 (30,9/1,6/0),

3. Wiktoria Szynkiewicz (POL) mit Hattrick 33,2 (32,8/0/0,4),

…

8. Madeleine Victoria Schwerdt (Falkensee) mit Lazulith 38,5 (32,9/4/1,6). Weitere Informationen unter: www.strzegomhorsetrials.pl