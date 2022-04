Auf dem Podest des Grand Prix von Miami (von links) Shane Sweetman (Irland), Siegerin Katrin Eckermann (Deutschland) und Gilles Thomas (Belgien) (Foto: Sportfot/ offz GCT) Miami Beach. Wie schon in Doha zum Auftakt endete auch der zweite Grand Prix der diesjährigen Global Champions Tour mit einem deutschen Erfolg – durch Katrin Eckermann am Strand von Miami Beach in Florida. Auf der diesjährigen Global Champions Tour fallen deutsche Springreiter vor allem durch Erfolge auf. In Doha zum Auftakt siegte der deutsche Rekord-Internationale Ludger Beerbaum, nun beim zweiten Wettbewerb am Strand von Miami Beach die 31 Jahre alte ehemalige Holger Hetzel-Schülerin Katrin Eckermann (Sassenberg). Die deutsche Vizemeisterin von 2013 und 2021 sicherte sich den mit 300.000 Euro dotierten Großen Preis auf der neunjährigen Westfalen-Stute Cala Mandia überlegen und sackte als Prämie 100.000 Euro ein. Mit über einer Sekunde Rückstand belegte der zehn Jahre ältere Ire Shane Sweetman auf dem rheinischen Schimmelwallach Alejandro den zweiten Rang vor dem Belgier Gilles Thomas (23), der die Quidam de Revel-Tochter Luna van het Dennehof (45.000 €) unter dem Sattel hatte. Als Vierter ebenfalls ohne Fehler im Stechen blieb der deutsche Meister Tobias Meyer (Löningen) auf Greatest Boy H (30.000). Für Katrin Eckermann verlief die bisherige Karriere alles andere als auf einer Linie schnurstracks nach oben. In Hamburg gewann sie erstmals einen Grand Prix der Global Champions Tour Ende Mai 2014 auf dem Hengst Firth of Lorne, was ihr die Nomierung für die deutsche Equipe in Aachen folgerichtig brachte. Beim deutschen Internationalen Offiziellen Turnier (CHIO) Anfang Juli ging Firth of Lorne im ersten Umlauf fehlerfrei, im zweiten Durchgang sprang der Fuchs vor dem Wassergraben zu früh ab, trat in den Graben und überschlug sich anschließend, beide blieben unverletzt, doch im Großen Preis von Aachen am Schlußtag des CHIO folgte ein weiterer Sturz mit Schlüsselbeinbruch, und am 21. September hatte die Reiterin auch noch einen Autounfall mit Krankenhaus und nächster Operation am Schlüsselbein. In der Gesamtwertung der diesjährigen Global Champions Tour führt weiter Ludger Beerbaum (Riesenbeck) als Sieger von Doha – in Miami auf der Schimmelstute Mila auf Rang 16 - mit insgesamt 59 Punkten vor dem Iren Michael Duffy (57) und dem Marler Christian Ahlmann (53). Hinter dem Niederländer Bart Bles (41) ist Katrin Eckermann zusammen mit Maikel van der Vleuten (Niederlande) und jeweils 40 Zählern nun zunächst Fünfte. Als dritte Station der Tour steht Ende April Mexiko City auf dem Programm. Grand Prix Miami