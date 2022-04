(Foto: Anke Gardemann) Hagen a.T.W. Als Sportlerin – nicht nur in der Dressur- wird sie wohl bis alle Ewigkeit als erfolgreichste Teilnehmerin an Championaten in den Geschichtsbüchern festgehalten werden: Isabell Werth (Rheinberg). Die Juristin (52) gewann in ihrer über 30-jährigen Karriere seit 1989 nicht weniger als 47 Goldmedaillen bei Olympia (7), Europameisterschaften (21), Welttitelkämpfen (14) und Weltcups (5). In Hagen a.T.W. beim Turnier „Horses and Dreams“ siegte die deutsche Rekordmeisterin auf dem Hengst DSP Quantaz (Foto) nach dem Grand Prix auch im Grand Prix Special. Ergebnisse Hagen