Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Dressur- und Springturnier (CDI4*/CSI4*) "Horses & Dreams meets Canada" mit Louisdor-Preis und U25 Springpokal vom 20. bis 24. April in Hagen a.T.W.



Großer Preis

1. Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Messi van’t Ruytershof; 0/45,13

2. Oliver Lazarus (RSA) mit Butterfly Ennemmel; 0/46,10

3. Mario Stevens (Molbergen) mit Starissa; 0/47,13



Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung deutscher Spitzenpferdesport

1. Lara Weber (Kamen) mit Dinar 55; 0/75,62

2. Teike Carstensen (Sollwitt) mit Greece 5 4/72,36

3. Fynn Müller-Rulfs (Ritterhude) mit Cool Edition; 4/73,33



Grand Prix 3*

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Superb 2; 75,783 Prozent

2. Emma Kanerva (FIN) mit Mist of Tianium OLD; 73,456

3. Anne Troensegaard (DEN) mit Kipling TSF; 72,870



Grand Prix Special 3*

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Superb 2; 75,404 Prozent

2. Emma Kanerva (FIN) mit Mist of Tianium OLD; 73,319

3. Young-Shi Hwang (KOR) mit Buebarry Dream; 73,127



Grand Prix 4*

1. Dinja van Liere (NED) mit Hermes; 77,913 Prozent

2. Frederic Wandres (Hagen) mit Duke of Britain FRH; 77,239

3. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mit Marshall-Bell; 76,261



Grand Prix Kür 4*

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Duke of Britain FRH; 83,630 Prozent

2. Dinja van Liere (NED) mit Hermes; 82,760

3. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mit Marshall-Bell; 80,515



Grand Prix 4*

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz, 77,956 Prozent

2. Juliette Ramel (SWE) mit Buriel K.H.; 76,261

3. Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Famos OLD; 76,065



Grand Prix Special

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz, 78,915 Prozent

2. Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Famos OLD; 76,659

3. Therese Nilshagen (SWE) mit Dante Weltino OLD; 76,489



Louisdor-Preis

1. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Fendi 48; 76,680 Prozent

2. Frederic Wandres (Hagen) mit Harrods 3; 72,765

3. Marcus Hermes (Münster) mit Facilone FRH; 72,127 Weitere Informationen unter: https://horses-and-dreams.de/ Bundesvierkampf und Bundesnachwuchsvierkampf vom 22. bis 24. April in Langenfeld



Bundesvierkampf

1. Bayern; 17.331 (Lisa Gebhardt (Baustein)/Charlotte Nawroth (Weiden)/Julia Weiskopf (Herrieden)/Lilly Kolmsee (Tutzingen))

2. Rheinland; 16.942 (Charlotte Kersten (Geldern)/Sarah Julie Behrens (Wesel)/Henriette Katharina Joosten (Rees)/Victoria Katharina Kempen (Geldern))

3. Westfalen; 16.823 (Judith Peter (Coesfeld)/Antonia Vogt (Brakel)/Anne Benthaus (Datteln)/Karlotta Eilers (Lünen))



Bundesnachwuchsvierkampf

1. Westfalen; 17.128 (Franziska Niehoff (Münster)/Philippa Busacker (Münster)/Mayla Lynn Langer (Rhede)/Thekla Hüwe (Billerbeck))

2. Rheinland /; 17.123 (Emma Buschheuer (Wesel)/Mia Tappe (Oberhausen)/Lina Engelmann (Wesel)/Johanna Blißenbach (Moers))

3. Bayern; 16.508 (Lola Schorn (Immenstadt)/Antonia Beisenherz (Regensburg)/Felicia Kießling (Sparneck)/Magdalena Wagner (Pentting)) Weitere Informationen unter: www.psvr-online.de/jugend/vierkampf/bundesvierkampf-2022.html Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOY/J/CH) vom 20. bis 24. April in Zduchovice/CZE



Nationenpreis Junge Reiter

1. Tschechien; 4

2. Polen; 8

3. Deutschland; 9 (Hanna Schreyer (Zerven) mit Carpani 2/Johann Greve (Rodenwalde) mit Caressina 2/Verena Haller (Huglfing) mit Cary Anne/Anna Jurisch (Nuthetal) mit Questo Vincitore)



Großer Preis Junge Reiter

1. Chiara Coppo (ITA) mit Betty de Vaudival; 0/0/40,29

2. Giorgia de Lorenzi (ITA) mit Estrosa del Bedesco; 0/0/41,25

3. Gaia Riva (ITA) mit Ultra Star de Savigny; 0/0/42,63

4. Johanna Zander-Keil (Berlin) mit Cappuccina 18; 0/4/39,84



Nationenpreis Junioren

1. Ungarn; 0

2. Polen; 0

3. Tschechien; 8

4. Deutschland 8 (Mikka Roth (Freimsheim) mit Clayton 36/Charlotte Hoing (Borken) mit Caboom 3/Paula Fischer (Nuthetal) mit Schmuckstück/Madlen Boy (Coppenbrügge) mit Charlet Blue)



Großer Preis Junioren

1. Madlen Boy (Coppenbrügge) mit Charlet Blue; 0/0/35,89

2. Paula Fischer (Nuthetal) mit Schmuckstück; 0/0/36,42

3. Caroline Knudsen (DEN) mit Landlyst Callicon; 0/0/38,62



Nationenpreis Children

1. Ungarn; 0

2. Italien; 0

3. Deutschland; 4 (Ava Ferch (Stegen) mit Chacco-Mo/Jolie Marie Kühner (Hadorf) mit Queen Lathifa K/Luise Konle (Küps) mit Zivia H/Antonia Häsler (Chemnitz) mit Quiwi’s Dream B)



Großer Preis Children

1. Ava Ferch (Stegen) mit Chacco-Mo; 0/0/37,42

2. Antonia Häsler (Chemnitz) mit Quiwi’s Dream B; 0/0/39,13

3. Luise Konle (Küps) mit Zivia H; 0/0739,23 Weitere Informationen unter: www.zavody-zduchovice.cz Internationales Springturnier (CSI3*) vom 20. bis 24. April in Gorla Minore/ITA



Großer Preis

1. Riccardo Pisani (ITA) mit Chaclot; 0/0/41,97

2. Paul Estermann (SUI) mit Fleur Sinaa-A; 0/0/42,51

3. Valentina Isoardi (ITA) mit Favinia; 0/0/46,82

3. Marcel Marschall (Altheim) mit Coolio 42; 0/0/50,46 Weitere Informationen unter: www.equieffe.it Internationales Springturnier (CSI3*) vom 21. bis 24. April in Lier/BEL



Großer Preis

1. Charlotte Philippe (BEL) mit Cacharel de Amoranda Z; 0/0/42,25

2. Jodie Hall Mcateer (GBR) mit Salt’n Peppa; 0/0/42,41

3. Bernado Cardoso de Resende Alves (BRA) mit Mosito van Het Hellehof; 0/0/42,96

…

7. Jan Andre Schulze Niehues (Warendorf) mit Fitch, 0/4/45,82 Weitere Informationen unter: www.azelhof.be Internationales Dressurturnier (CDI3*/U25/Y/J/Ch/P) vom 20. bis 24. April in Kronenberg/NED



Grand Prix

1. Emmelie Scholtens (NED) mit Indian Rock; 74,369 Prozent

2. Marieke van der Putten (NED) mit Torveslettens Titanium RS2; 72,174

3. Sandra Nuxoll (Dinklage) mit Bonheur de la Vie; 71,217



Grand Prix Special

1. Marieke van der Putten (NED) mit Torveslettens Titanium RS2; 73,574 Prozent

2. Remy Bastings (NED) mit Ambassador; 71,340

3. Sandra Nuxoll (Dinklage) mit Bonheur de la Vie; 70,255



Grand Prix Kür

1. Emmelie Scholtens (NED) mit Indian Rock; 76,640 Prozent

2. Adelinde Cornelissen (NED) mit Fleau de Baian; 75,360

3. Remy Bastings (NED) mit Eqador; 75,155



Grand Prix U25

1. Corinda Luttjeboer (NED) mit Cirano; 70,470 Prozent

2. Carlijn Vaessen (NED) mit Fossbury; 67,991

3. Cosima von Fircks (Bad Zwischenahn) mit Nymphenburg’s Easy Fellow; 65,641



Grand Prix Kür

1. Carlijn Vaessen (NED) mit Fossbury; 70,785 Prozent

2. Corinda Luttjeboer (NED) mit Cirano; 69,410

3. Cosima von Fircks (Bad Zwischenahn) mit Nymphenburg’s Easy Fellow; 69,225



Team Junge Reiter

1. Marten Luiten (NED) mit Killer; 71,078 Prozent

2. Bente Hedeman Joosten (NED) mit Hippy Evitia; 68,824

3. Maja Schnakenberg (Dörverden) mit Donna Bella 43; 67,451



Individual Junge Reiter

1. Marten Luiten (NED) mit Killer; 72,059 Prozent

2. Maja Schnakenberg (Dörverden) mit Donna Bella 43; 68,676

3. Bente Hedeman Joosten (NED) mit Hippy Evitia; 67,353



Individual Junge Reiter Kür

1. Maja Schnakenberg (Dörverden) mit Donna Bella 43; 73,350 Prozent

2. Marten Luiten (NED) mit Killer; 72,717

3. Bente Hedeman Joosten (NED) mit Hippy Evitia; 72,133



Team Junioren

1. Micky Schelstraete (NED) mit Gregwaard; 70,455 Prozent

2. Lara van Nek (NED) mit Fariska; 69,596

3. Lara van nek (NED) mit Impress Taonga; 69,495

…

13. Liliane Spallek (Geilenkirchen) mit Lyon 49; 64,343



Individual Junioren

1. Micky Schelstraete (NED) mit Gregwaard; 70,196 Prozent

2. Micky Schelstraete (NED) mit Knight Rider; 70,098

3. Lara van Nek (NED) mit Fariska; 69,510

…

13. Liliane Spallek (Geilenkirchen) mit Lyon 49; 62,353



Kür Junioren

1. Lara van Nek (NED) mit Fariska; 74,225 Prozent

2. Micky Schelstraete (NED) mit Gregwaard; 73,525

3. Yasmin Westerink (NED) mit Dibert L; 72,992



Team Pony

1. Greta Stracke (Essen) mit Hesselteichs Lucky Dancer; 72,952 Prozent

2. Alessa Marie Maass (Meerbusch) mit Delray 3; 71,095

3. Sissi Gijsen (NED) mit New Star 8; 70,476



Individual Pony

1. Virginia Spönle (ITA) mit Coer Noble; 71,892 Prozent

2. Alessa Marie Maass (Meerbusch) mit Delray 3; 70,180

3. Greta Stracke (Essen) mit Hesselteichs Lucky Dancer; 70,180



Kür Pony

1. Virginia Spönle (ITA) mit Coer Noble; 74,475 Prozent

2. Alessa Marie Maass (Meerbusch) mit Delray 3; 73,517

3. Lemoni Dicker (NED) mit Hulst Isadora; 72,642



Team Children

1. Isabella Karajkovic (NED) mit Wert’s Snowflacke; 76,800 Prozent

2. Alessa Marie Maass (Meerbusch) mit Gut Wettlkam’s Floricella; 75,625

3. Robin Dicker (NED) mit Lindenburgs Helena; 73,475



Individual Children

1. Isabella Karajkovic (NED) mit Wert’s Snowflacke; 78,746 Prozent

2. Alessa Marie Maass (Meerbusch) mit Gut Wettlkam’s Floricella; 73,829

3. Robin Dicker (NED) mit Lindenburgs Helena; 69,621 Weitere Informationen unter: www.peelbergen.eu Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-L/2*-S/1*-Intro) vom 20. bis 24. April in Strzegom/POL



CCI4*-S

1. Aminda Ingulfson (SWE) mit Joystick; 33,5 (Dressur 28,7/Gelände 4,8/Springen 0)

2. Maxime Livio (FRA) mit Elvis de Hus Z; 34,7 (27,9/5,6/1,2)

3. Jarno Verwimp (BEL) mit Mahalia; 38,7 (28,7/6/4)

4. Alina Dibowski (Döhle) mit Barbados 26; 39,6 (25,2/2,4/12)



CCI3*-S

1. Wiktoria Knap (POL) mit Quintus 134; 36,0 (Dressur 32,0/Gelände 0/Springen 4)

2. Veera Manninen (FIN) mit Sir Greg; 37,3 (33,7/4/0)

3. Robert Mandl (AUT) mit Sacre-Coeur; 39,6 (31,2/8,4/0)

…

10. Niklas Bschorer (Dinkelsbühl) mit Back in Time 2; 52,9 (34,9/18/0)



CCI2*-S

1. Janneke Boonzaaijer (NED) mit Mirage; 29,0 (Dressur 29,0/Springen 0/Gelände 0)

2. Andreas Dibowski (Döhle) mit Lillet 3; 29,2 (28,4/0/0,8)

3. Janneke Boonzaaijer (NED) mit Krek-Mora G; 31,8 (31,0/0/0,8)



CCI2*-L

1. Andreas Dibowski (Döhle) mit Cristallik; 30,5 (Dressur 30,5/Gelände 0/Springen 0)

2. Merel Blom (NED) mit Hallo 53; 31,8 (23,8/0/8)

3. Janneke Boonzaaijer (NED) mit I’m Special N; 32,3 (31,9/0/0,4)



CCI1*-Intro

1. Malin Petersen (SWE) mit Hulda; 31,3 (Dressur 31,3/Springen 0/Gelände 0)

2. Elmo Laiho (FIN) mit Bali; 32,9 (32,0/0/0)

3. Ksamery Sniegucki (POL) mit Don Fuego Corriente; 33,3 (30,9/0,4/2)

…

5. Linda Stiefelmeyer (Neißeaue) mit Santiago 230; 35,1 (31,1/4/0) Weitere Informationen unter: www.strzegomhorsetrials.pl Internationales Fahrturnier (CAI3*-P2/3*-H1/3*-P1/2*-P1/U252*-P2/U252*-H1/U252*-P1/J2*-P2/J2*-P1/Ch2*-P1) vom 20. bis 24. April in Selestat/FRA



Kombinierte Wertung CAI3* P1

1. Anna Christmann (FRA); 127,84 (Dressur 51,58/Marathon 76,26/Hindernisfahren 0)

2. Anna Genkinger (Pfalzgrafenweiler); 138,98 (59,77/75,01/4,20)

3. Johan Herner (SWE); 141,11 (53,97/81,14/6)



Kombinierte Wertung CAI3* P2

1. Birgit Kohlweiss (); 149,52 (Dressur 55,50/Marathon 83,25/Hindernisfahren 10,77)

2. Annika Rohrssen (IRL); 153,60 (55,12/94,38/4,10)

3. Antoine Jeanson (FRA); 159,41 (60,59/86,82/12)



Kombinierte Wertung CAI3* H1

1. Kelly Houtappels-Bruder (CAN); 121,52 (Dressur 38,92/Marathon 82,07/Hindernisfahren 0,53)

2. Claire Lefort (FA); 123,72 (48,51/75,21/0)

3. Marie Schiltz (LUX); 125,17 (41,92/83,25/0)

…

5. Anne Unzeitig (Greifenstein); 141,20 (54,04/84,16/39)



Kombinierte Wertung CAI2* P1

1. Lucy Scott (GBR); 127,71 (Dressur 50,41/Marathon 69,79/Hindernisfahren 7,51)

2. Robert Buck (GBR); 154,75 (57,92/75,84/20,99)

3. Katrin Hertkorn-Kiefer (Horb); 154,97 (59,00/70,99/24,98)



Kombinierte Wertung CAI2* U25 P2

1. Lena Hensel (Büdingen); 133,32 (Dressur 64,40/Marathon 63,74/Hindernisfahren 5,18)

2. Leon Zacharias Reinhardt (Bischoffen-Wilsbach); 137,45 (52,28/66,43/18,74)



Kombinierte Wertung CAI2* U25 H1

1. Ciara Schubert (Ketsch); 120,50 (Dressur 50,77/Marathon 60,28/Hindernisfahren 9,45)

2. Ciara Schubert (Ketsch); 122,71 (50,77/61,28/10,66)

3. Valentin Risch (FRA); 142,84 (63,09/67,50/12,25)



Kombinierte Wertung CAI2*J P1

1. Laura Hüsges (Willich); 121,45 (Dressur 51,60/Marathon 64,18/Hindernisfahren 5,67)

2. Kris Rohrssen (IRL); 123,96 (56,08/61,88/6)

3. Kilian Lenormand (FRA); 124,94 (54,40/61,85/8,69)



Kombinierte Wertung CAIJ2* P2

1. Max Andrew (Schriersheim); 126,89 (Dressur 49,76/Marathon 64,64/Hindernisfahren 12,49)

2. Malte Reinhardt (Bischoffen-Wilsbach); 178,69 (71,92/59,07/47,70)



Kombinierte Wertung CAICh2* P1

1. Audrey Bannert (Biebergemünd); 100,22 (Dressur 58,24/Marathon 41,98/Hindernisfahren 0)

2. Bice Castelli (ITA); 102,92 (54,40/48,52/0)

3. Herve Nottret (FRA); 109,45 (60,00/46,45/3) Weitere Informationen unter: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. Internationales Voltigierturnier (CVI3*/CVI3*Pas de Deux/CVI3*Gruppen/CVIY2*/CVIJ2*/CVI2*Gruppen/CVIJ2*Gruppen) vom 22. bis 24. April in Grote-Brogel/BEL



Senioren Damen 3*

1. Blanka Nemeth (HUN) mit Hollywood, 7,811

2. Sema Hornberg (Marktoberdorf) mit Rockemotion; 7,534

3. Lauren Vanlerberghe (BEL) mit Rockemotion; 7,431



Senioren Herren 3*

1. Thomas Brüsewitz (Köln) mit Eyecatcher; 8,179

2. Sander Pannekoek (NED) mit Falatio; 6,512



Senioren Gruppe 3*

1. Norka Automation Team mit Calidor 10; 8,324

2. English Vaulting Squad (GBR) mit Demezza; 6,779



Senioren Damen 2*

1. Fiona Petters (Frankfurt) mit Vainqueur Cai R; 6,649

2. Anna Kivistö (FIN) mit Charlot 7; 6,379

3. Marthe Peeters (BEL) mit I.higgs Bosson van Het Aerdehof; 6,117



Junge Reiter Damen 2*

1. Mona Pavetic (Neuss) mit Formel 1 D.c.; 7,752

2. Araminta Younger (GBR) mit Bankey Moon; 7,233

3. Annemie Szemes (Baiersdorf) mit Fernando 686; 7,165



Junioren Damen 2*

1. Paula Wasowiak (Kirchlengern) mit Djaiolo; 7,312

2. Michelle Husser (Trasseem) mit Nabucco 97; 7,139

3. Luisa Rossitsch (Ingelheim am Rhein) mit Vaingueur Vai R; 7,046



Junioren Gruppe 2*

1. VV Köln Dünnwald I Juniorenteam mit Ecuador 28; 7,339

2. RVV Equus Team I mit Iggy; 6,805

3. South Scotland Select Team mit Briardale Lothario; 6,718 Weitere Informationen unter: www.breugelhoevemm.be