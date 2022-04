Impressionen vom Geländekurs der Marbacher Vielseitigkeit (Foto: Thomas Hartig/ Equistock.de) Marbach. Ein Nennungsergebnis, worüber sich jeder Veranstalter nur freuen kann – und darunter die Olympiasieger Julia Krajewski und Michael Jung in Marbach auf der Schwäbischen Alb in der kommenden Woche. Insgesamt meldeten Reiter aus 15 Nationen. „Wir sind hochzufrieden mit diesem Nennungsergebnis“, erklärt Iris Goedicke-Ruggaber, die beim Topturnier auf der Schwäbischen Alb als Mitglied der Turnierleitung für den Bereich Sport zuständig ist. „Die 220 Nennungen zeigen, wie gut unsere Veranstaltung bei den Reitern ankommt. Das ist natürlich auch eine super Motivation fürs gesamte Team, vor allem aber für den Bautrupp, der seit Monaten alles gibt, um tolle Strecken präsentieren zu können.“ Die Listen lesen sich in der Tat wie ein Auszug aus dem Who’s Who des Vielseitigkeitssports. Natürlich warten die Fans aus dem Ländle auf „ihren“ Michael Jung, den Profi aus dem Schwarzwald, der alleine drei Goldmedaillen von Olympischen Spielen sein eigen nennt. Er wird sie nicht enttäuschen. Der 39-Jährige sattelt direkt nach seiner Rückkehr von der Fünf-Sterne-Vielseitigkeit in Lexington/USA in Marbach. Für ihn

geht es im CCI4* wie für alle deutschen Profis unter anderem um den Titel des Berufsreiterchampions. Bei dieser Siegerehrung möchte sicher auch Julia Krajewski, die Olympiasiegerin von Tokio, ganz oben auf dem Treppchen stehen, ebenso wie beispielsweise Andreas Dibowski, der Mannschafts-Olympiasieger von Hongkong. Die deutschen Cracks treffen in der Marbach Trophy auf starke nternationale Konkurrenz, darunter der 63-jährige Australier Andrew Hoy, der sein Land bereits bei acht Olympischen Spielen vertrat und zuletzt 2021 in Tokyo Einzel-Bronze und Team-Silber gewann. Auch der international für die Schweiz startende Felix Vogg, seit Jahren fester

Bestandteil des Championatskaders der Eidgenossen, der kürzlich mit einem souveränen Drei-Sterne-Sieg auf dem heimischen Gut Weiherhof am Bodensee hervorragend in die Saison gestartet ist, freut sich auf Marbach. Reiter aus insgesamt 15 Nationen werden erwartet – sie vertreten Australien, Belgien, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Ungarn, Schweden, die

Schweiz, Spanien und natürlich Deutschland. Eine Reihe von ihnen fährt von Marbach aus übrigens direkt weiter nach Pratoni del Vivaro, teilweise kommen auch die für den Start in Italien vorgesehenen Pferde bereits mit ins baden-württembergische Haupt- und Landgestüt. In Pratoni del Vivaro finden im Herbst die Weltmeisterschaften statt,

für die das CCI4*-S in Marbach nicht nur für den deutschen Bundestrainers Peter Thomsen „wichtige Sichtung“ ist. Drei Tage nach Ende des Marbacher Turniers läutet auf dem Turnierplatz nahe Rom zum ersten Mal die Startglocke für ein weiteres CCI4*- S – für viele potentielle WM-Kandidaten wichtige Vorbereitungsprüfung im Hinblick auf das Championat. „Dass die Reiter trotz dieser Termindichte nicht auf den Start in Marbach verzichten, ist für uns ein großartiges Signal und freut uns natürlich sehr“, so Iris Goedicke-Ruggaber. Medaillen werden aber auch bereits in Marbach vergeben, denn im CCI2*-S und im CCI2*-L tragen die Besten des Landes ihre Meisterschaft aus. Obwohl die 4*-Prüfung am Samstag zu Ende geht, lohnt es sich also, auch am Sonntag vor Ort zu sein, um die Lokalmatadoren anzufeuern. – Nebenbei bemerkt, ein schöner Anlass für einen Muttertagsausflug, der nicht nur spannenden Sport garantiert, sondern bei dem auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt ist. Eintrittskarten gibt es beim Stuttgarter Easy Ticket Service unter easyticket.de. An den Geländetagen – Samstag und Sonntag – werden außerdem Tageskassen eingerichtet. Die Karte zum Preis von 22 Euro berechtigt zum Besuch der Veranstaltung an beiden Geländetagen (7. und 8. Mai), eine Karte ausschließlich für das Gelände am Sonntag, 8. Mai, kostet 12 Euro. Zu den Dressur- und Springprüfungen in der

großen Arena des Haupt- und Landgestüts ab 5. Mai ist der Eintritt frei. Schüler, Studenten, Senioren ab 65 Jahre und Personen mit Handicap erhalten die Karte für beide Geländetage zum Preis von 17 Euro, für Sonntag für 8 Euro. Für Begleitpersonen von behinderten Menschen, Kinder bis 135 cm Körperlänge und Mitglieder des Fördervereins Marbach (bei Vorlegen des aktuellen Mitgliedsausweises) ist der Eintritt kostenlos. Ermäßigte Familientickets und Tickets für Persönliche Mitglieder der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) können telefonisch unter der Rufnummer 0711 – 2 555 555 gebucht werden, auch für Gruppen sind vergünstigte Tickets erhältlich. Wer es nicht nach Marbach schafft, muss zwar auf die unvergleichliche Atmosphäre und die auf der Schwäbischen Alb tatsächlich mögliche hautnahe Begegnung mit Topreitern und -pferden verzichten, nicht aber auf das sportliche Erlebnis. Dank des offiziellen Streaming-Partners Horse&Country TV kann man im deutschsprachigen Raum live und kostenlos an allen Turniertagen unter www.marbacher-vielseitigkeit.de mitfiebern. Übrigens auch mit deutschsprachigem Kommentar.