Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 28. April bis 1. Mai in Troisdorf

Grand Prix

1. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Thiago GS; 70,565 Prozent

2. Remy Bastings (NED) mit Eqador; 70,435

3. Sascha Schulz (LUX) mit Dayman 4; 70,283

Grand Prix Special

1. Remy Bastings (NED) mit Eqador; 70,553

2. Sascha Schulz (LUX) mit Dayman 4; 69,787

3. Fie Christine Skarsoe (LUX) mit Imperador Dos Cedros; 68,489

Grand Prix U25

1. Maike Mende (Nordwalde) mit First Class 92; 69,538

2. Ruben Mengual Reig (ESP) mit Belfast; 68,282

3. Evely Eger (Hagen) mit Tabledance 3; 67,718

Grand Prix Kür U25

1. Maike Mende (Nordwalde) mit First Class 92; 73,410

2. Lisa Breimann (Münster) mit Aida Luna OLD; 71,800

3. Evelyn Eger (Hagen) mit Tabledance 3; 70,075

Pony Team

1. Josephine Gert Nielsen (DEN) mit Kastaniehof Crimson Gold; 73,048

2. Hubertus Stallmeister (Hamburg) mit Adriano B 2; 72,619

3. Mia Allegra Lohe (Düsseldorf) mit Toydal’s Golden Future Imperia; 71,619

Pony Individual

1. Josephine Gert Nielsen (DEN) mit Kastaniehof Crimson Gold; 71,667

2. Viktoria von Braunmühl (Bonn) mit NK Cyrill; 70,631

3. Josephine Gert Nielsen (DEN) mit Standgaards Doleys; 70,541

Pony Kür

1. Josephine Gert Nielsen (DEN) mit Kastaniehof Crimson Gold; 75,650

2. Hubertus Stallmeister (Hamburg) mit Adriano B 2; 75,185

3. Viktoria von Braunmühl (Bonn) mit NK Cyrill; 74,800

Junioren Team

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Rock Revolution; 72,526

2. Etienne de Sainte Fare (Salzkotten) mit Sainte’s Denpasar; 72,576

3. Laura Amelie Borges (Voerde) mit Schattentänzer 5; 70,966

Junior Individual

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Rock Revolution; 72,676

2. Liva Addy Guldager Nielsen (DEN) mit Don Caballero; 68,471

3. Lara Middelberg (Glandorf) mit Barclay 20; 68,206

Junioren Kür

1. Liva Addy Guldager Nielsen (DEN) mit Don Caballero; 73,105

2. Lara Middelberg (Glandorf) mit Barclay 20; 70,660

3. Dagmar Sofie Oxlund (DEN) mit Zwip Zwap Haydal; 70,270

Junge Reiter Team

1. Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron 321; 71,324

2. Ida Kirstine Bjorn (DEN) mit Hussmanns Jackson; 69,706

3. Romy Allard (Dormagen) mit Summer Rose OLD; 69,441

Junge Reiter Individual

1. Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron 321; 73,471

2. Tom Verhoeven (NED) mit Honey D’or; 68,794

3. Ida Kirstine Bjorn (DEN) mit Hussmanns Jackson; 68,500

Junge Reiter Kür

1. Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron 321; 75,595

2. Romy Allard (Dormagen) mit Summer Rose OLD; 74,770

3. Ida Kirstine Bjorn (DEN) mit Hussmanns Jackson; 73,765 Weitere Informationen unter: https://www.pferdesportzentrum-hausrott.com/ Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOY/J/Ch/P) vom 28. April bis 01. Mai in Fontainebleau/FRA

Nationalpreis Children

1. Frankreich; 0/4/112,99

2. Belgien; 4/0/116,44

3. Deutschland; 12 (Carlotta Merschformann (Rosendahl), Frieda Paupach (Damme), Tony Stormanns (Eschweiler) und Lennard Tillmann (Grevenbroich))

Großer Preis Children

1. Melina Bouillot (FRA) mit Canabis D’Albain; 0/0/36,86

2. Carlotta Merschformann (Rosendahl) mit Conny; 0/0/36,91

3. Lucas Delachaussee (FRA) mit Atcha des Coteaux; 0/0/37,08

Nationenpreis Pony

1. Belgien; 8

2. Großbritannien; 12

3. Deutschland; 16 (Emile Baurand (München), Hanna Bräuer (Wilnsdorf), Antonia Häsler (Chemnitz) und Franca Clementine Kröly (Isernhagen))

Großer Preis Pony (CSIOP)

1. Tabitha Kyle (GBR) mit Gangham Style II; 0/0/38,41

2. Claire De Bouville (FRA) mit Classic Rocq, 0/0/38,80

3. Katie Mcentee (IRL) mit Carrickaduff Pet; 0/0/38,99

…

7. Franca Clementine Kröly (Isernhagen) mit Karim van Orchid S; 0/0/44,05

Großer Preis Pony (CSIP)

1. Jenny Dunlop (IRL) mit Keatingstown Hunky Dory; 0/0/35,88

2. Anna White (IRL) mit Red Star Optimus; 0/0/37,25

3. Natasha Foley (IRL) mit Knockroe Little Clover; 0/0/37,29

…

15. Marvin Kandziora (Haren) mit Flame; 4/75,94

Nationenpreis Junioren

1. Frankreich; 5

2. Belgien; 8

3. Irland; 13

4. Deutschland; 16 (Julius Bleser (Krefeld), Marcel Kandziora (Haren), Fabio Thielen (Losheim) und Paula Pahl (Jülich))

Großer Preis Junioren

1. Louise Ameeuw (BEL) mit Nasty Boy de Muze; 0/0/38,25

2. Claudia Moore (GBR) mit Hardesther; 0/0/38,39

3. Chares Berthol (FRA) mit Can Tho D’Aunou; 0/0/39,57

…

6. Emilia Widmayer (Hamburg) mit Baron D’la Rousserie; 0/4/38,34

Nationenpreis Junge Reiter

1. Belgien; 0/0/117,40

2. Schweiz; 0/0/121,27

3. Frankreich; 8

4. Deutschland; 12 (Jonas Sander (Neuss), Philine Widmayer (Hamburg), Johanna Beckmann (Löningen) und Maren Hoffmann (Mönchengladbach))

Großer Preis Junge Reiter

1. Johanna Beckmann (Löningen) mit Emelie van de Mirania Stam; 0/0/38,54

2. Tristan Guisson (BEL) mit Naturelle VH Legitahof Z; 0/0/39,59

3. Dylan Levallois (FRA) mit Ariste de L’Abbaye; 0/4/41,89 Weitere Informationen unter: www.amc-concours.fr Internationales Springturnier (CSI5*GCT/GCL) vom 27. April bis 01. Mai in Mexiko-City/MEX

Großer Preis

1. Ludger Beerbaum (Riesenbeck) mit Mila; 0/0/44,51

2. Denis Lynch (IRL) mit Brooklyn Heights; 0/0/44,56

3. Michael Duffy (IRL) mit Zilton Sl Z; 0/0/44,59 Weitere Informationen unter: www.oxersport.com Internationales Offizielles Jugend-Dressurturnier (CDIOY/J/P/CDIY/J/P) vom 28. April bis 01. Mai in Le Mans/FRA

Nationenpreis Pony

1. Deutschland; 221,714 Prozent (Lilly Marie Collin (Düsseldorf), Carolina Miesner (Scheeßel), Clara Paschertz (Cloppenburg) und Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen))

2. Großbritannien; 209,658

3. Frankreich; 204,943

Pony Individual (CDIOP)

1. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo Go; 77,477 Prozent

2. Clara Paschertz (Cloppenburg) mit Celebration WE; 75,991

3. Carolina Miesner (Scheeßel) mit Novellini; 72,252

Pony Kür (CDIOP)

1. Clara Paschertz (Cloppenburg) mit Celebration WE; 79,608

2. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo Go; 79,000

3. Lilly Marie Collin (Düsseldorf) mit Cosmo Callidus NRW; 76,183

Nationenpreis Junioren

1. Deutschland; 216,182 (Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln), Nina Sue Neumann (Hude) und Vivien Borgmann (Ostbevern))

2. Frankreich; 211,242

3. Großbritannien; 208,696

Junioren Individual (CDIOJ)

1. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Emma FH; 72,677

2. Mathilde Junglaret (FRA) mit Caporal de Massa; 72,4123. India Durman-Mills (GBR) mit Escade; 69,559

Junioren Kür (CDIOJ)

1. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Emma FH; 79,483

2. Mathilde Junglaret (FRA) mit Caporal de Massa; 77,258

3. India Durman-Mills (GBR) mit Escade; 75,083

Nationalpreis Junge Reiter

1. Großbritannien; 210,970

2. Deutschland; 205,265 (Theresa Friesdorf (Vettweiß), Caroline Lass (Tempel) und Henriette Schmidt (Naumburg))

3. Frankfreich; 201,824

Junge Reiter Individual (CDIOY)

1. Anna Dalrymple (GBR) mit Vagabond de Massa; 72,294

2. Theresa Friesdorf (Vettweiß) mit Quotenkoening 2; 70,029

3. Mado Pinto (FRA) mit Hot Bit de la Gesse; 69,118

Junge Reiter Kür (CDIOY)

1. Anna Dalrymple (GBR) mit Vagabond de Massa; 75,667

2. Mado Pinto (FRA) mit Hot Bit de la Gesse; 75,358

3. Theresa Friesdorf (Vettweiß) mit Quotenkoening 2; 73,858

Pony Team (CDIP)

1. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Chilly Morning WE; 74,381

2. Carolina Miesner (Scheeßel) mit PAV Nachtschwärmer; 73,286

3. Isa Hollands (NED) mit Mabeline’s Floran; 68,952

Pony Individual (CDIP)

1. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Chilly Morning WE; 74,910

2. Carolina Miesner (Scheeßel) mit PAV Nachtschwärmer; 72,027

3. Itziar Alonso Fuentes (ESP) mit Gröze S Rakker; 68,513

Pony Kür (CDIP)

1. Carolina Miesner (Scheeßel) mit PAV Nachtschwärmer; 75,183

2. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Chilly Morning WE; 74,642

3. Isa Hollands (NED) mit Mabeline’s Floran; 69,842

Junioren Team (CDIJ)

1. Martha Jobling-Purser (IRL) mit Ivan Carlos; 69,646

2. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Founder FH; 69,142

3. Lize Van den Heuvel (NED) mit Hilton-S; 67,475

Junioren Individual (CDIJ)

1. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Founder FH; 71,618

2. Martha Jobling-Purser (IRL) mit Ivan Carlos; 70,049

3. Alice Rouyr (LUX) mit Zabaione 5; 67,500

Junioren Kür (CDIJ)

1. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Founder FH; 72,250

2. Lize Van den Heuvel (NED) mit Hilton-S; 70,708

3. Jamie-Lee Lange (LUX) mit Bardolino 39; 68,167

Junge Reiter Team (CDIY)

1. Sergio Moron Basoco (ESP) mit Farnham L; 68,725

2. Antonia Maria Winter (Erfurt) mit Bacanto 2; 66,275

3. Clara Desplantes (FRA) mit Felicia; 63,382

Junge Reiter Individial (CDIY)

1. Sergio Moron Basoco (ESP) mit Farnham L; 71,520

2. Antonia Maria Winter (Erfurt) mit Bacanto 2; 67,598

3. Louisa Valkyser (FRA) mit Darth Vader; 62,500

Junge Reiter Kür (CDIY)

1. Sergio Moron Basoco (ESP) mit Farnham L; 74,108

2. Antonia Maria Winter (Erfurt) mit Bacanto 2; 71,550

3. Louisa Valkyser (FRA) mit Darth Vader; 65,433 Weitere Informationen unter: www.pecinter.com Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI5*-L) vom 27. April bis 1. Mai in Lexington/USA

CCI5*-L

1. Michael Jung (Horb) mit Fischerchipmunk FRH; 20,1 (Dressur 20,1/Gelände 0/Springen 0)

2. Jasmin Ingham (GBR) mit Banzei Du Loir; 31,7 (28,1/2,8/0,8)

3. Doug Payne (USA) mit Quantum Leap; 38,4 (37,2/1,2/0) Weitere Informationen unter: kentuckythreedayevent.com/ Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-L) vom 27. April bis 01. Mai in Saumur/FRA

CCI4*-L

1. Astier Nicolas (FRA) mit Alertamalib’Or; 26,4 (Dressur 26,4/Gelände 0/Springen 0)

2. Stephane Landois (FRA) mit Chaman Dumontceau; 26,8 (26,8/0/0)

3. Nicolas Touzaint (FRA) mit Diabolo Menthe; 27,1 (27,1/0/0)

…

7. Nicolai Aldinger (Egestorf) mit Timmo; 35,8 (31,8/0/4) Weitere Informationen unter: https://www.saumur.org/en/ Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S) vom 28. April bis 01. Mai in Sopot/POL

CCI4*-S

1. Heike Jahncke (Ganderkesee) mit Mighty Spring; 33,3 (Dressur 29,3/Springen 4/Gelände 0)

2. Mateusz Kiempa (POL) mit Lassban Radovix; 36,0 (25,2/4/6,8)

3. Pawel Warszawski (POL) mit Hatteria II; 36,7 (31,9/1,6/3,2)

CCI3*-S

1. Nele Spiering (Elmenhorst) mit Travenort’s Lucio; 30,4 (30,4/0/0)

2. Martina Reemtsma (Groß Walmstorf) mit Better Luck; 33,8 (33,8/0/0)

3. Tobias Jörgensen (DEN) mit Lajgaardens Casanova; 34,6 (34,6/0/0) Weitere Informationen unter: www.hipodrom.sopot.pl Internationales Voltigierturnier (CVI3*/CVIY3* U21/CVI3*Pas de Deux/CVI3*Gruppen/CVI2*/CVIJ2*/CVIJ2* Pas de Deux/CVI2* Gruppen/CVIJ2* Gruppen) vom 29. April bis 01. Mai in Ermelo/NED

CVI3* Damen

1. Manon Moutinho (FRA) mit Saitiri/Longenführer Corinne Bosshard; 8,367 Punkte

2. Alina Roß (Userin) mit Baron R/Volker Ross; 8,065

3. Sheena Bendixen (DEN) mit Klintholms Ramstein/Lasse Kristensen; 8,062

CVI3* Herren

1. Lambert Leclezio (FRA) mit Estado IFCE/Loic Devedu; 8,825

2. Thomas Brüsewitz (Köln) mit Eyecatcher/Nina Vorberg; 8,138

3. Jannik Heiland (Wulfsen) mit Rockemotion/Nina Vorberg; 8,095

CVI3* Pas de Deux

1. Chiara Congia (Berlin)/Justin van Gerven (Köln) mit Eyecatcher/Alexandra Knauf; 8,674

2. Diana Harwardt (Bernau)/Peter Künne (Berlin) mit Sir Laulau/Hendrik Falk; 8,318

3. Jolina Ossenberg-Engels (Altena)/Timo Gerdes (Iserlohn) mit Cairo/Claudia Doller-Ossenberg-Engels; 7,568

CVI3* Gruppen

1. Team Norka Automation mit Calidor 10/Patric Looser; 8,436 (Rebecca Verlage (Rheurdt), Thomas Brüsewitz (Köln), Mona Mertens (Korschenbroich), Gianna Ronca (Monheim), Chiara Congia (Berlin), Justin van Gerven (Köln), Bela Lehnen (Moers), Mona Pavetic (Neuss)

2. Team Lutisburg (SUI) mit Rayo de la Luz/Monika Winkler-Bischofberger; 8,054

3. RV Altena mit Cairo/Claudia Doller-Ossenberg-Engels; 7,388 (Jona Kehl (Balve), Svenja Staupe (Menden), Timo Gerdes (Iserlohn), Kiara Meißner (Breckerfeld), Leonie Müller (Werdohl), Jolina Ossenberg-Engels (Altena), Carlotta Lewandowski (Neuenrade)

CVI2* Damen

1. Chiara Plate (Münster) mit Adrenalin A/Kerstin Bock; 7,243

2. Jella Hamann (Kiel) mit Ronaldo 200/Andrea Boe; 7,028

3. Benita Julia Golze (Hamburg) mit Corazon Gran/Maurits De Vries; 6,825

CVI2* Gruppen

1. RFZV St. H: Herne I mit Little Jo 23/Stefan Lotzmann; 6,786 (Phil Wagner (Dortmund), Jannek Spinneken (Dortmund), Ben Lechtenberg (Gladbeck), Hanna Noack (Dortmund), Emiliz Tyschak (Dortmund), Gianna Meyer (Lünen), Lena Dembski (Dülmen))

2. Montferlandruiters 1 (NED) mit Lolet/Matty Irausquin-Ubbink; 6,003

3. Meau Le Temps (FRA) mit Alaska De Plottes/Marina Dupon Joosten; 5,825

CVI2* Damen U21

1. Diana Harwardt (Bernau) mit Longinus 4/Andrea Harwardt; 7,968

2. Michelle Brugger (SUI) mit Lagrima/Sandra Muller; 7,555

3. Annemie Szenes (Baiersdorf) mit Fernando 686/Nina Vorberg; 7,406

CVIJ2* Damen

1. Lily Warren (Oldenburg) mit Capitano 59/Sven Henze; 8,048

2. Frances Moldenhauer (Osterburg) mit Morpheus/Volker Ross; 7,777

3. Mara Hofer (SUI) mit For Ever du Chalet CH/Rita Blieske; 7,533

CVIJ2* Herren

1. Sam Dos Santos (NED) mit Chameur/Rian Pierik; 8,566

2. Bela Lehnen (Moers) mit Formel 1 D.C./Alexandra Knauf; 8,029

3. Arne Heers (Dörverden) mit Cleiner Onkel T/Sven Henze; 7,872

CVIJ2* Gruppen

1. Juniorteam Oldenburg mit Cleiner Onkel T/Sven Henze 7,909 (Arne Heers (Dörverden), Lily Warren (Oldenburg), Emily Nienaber (Garrel), Mia Bury (Garrel), Milla Warren (Oldenburg), Simon Stolz (Bodenheim)

2. Lutisburg Junior (SUI) mit Castle Master Lady/Martina Buttiker; 6,792

3. Meaux Junior (FRA) mit Azur d‘Avril/Marina Dupon Joosten; 6,145 Weitere Informationen unter: www.cviermelo.nl