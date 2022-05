La Baule. Nicht gerade überwältigend war der Auftakt der großen Internationalen Offiziellen Springreiterturniere (CSIO) in La Baule für die deutschen Teilnehmer. Den Preis der Nationen gewann der Olympia-Dritte Belgien, und im Grand Prix siegte Betty Underhill aus Kanada. Belgiens Springreiter-Equipe mit Teamchef Peter Weinberg (Herzogenrath) verließ das französische Seebad La Baule als Sieger im ersten Preis der Nationen der neuen Saison in der Divison 1, der Champions League der Reitsport-Disziplin. Das Team in der Besetzung Gregory Wathelet auf Nevados (0 und 0 Fehlerpunkte), Niels Bruynseels auf Christel (0 und 4/ Streichresultat), Wilm Vermeir auf IQ van net Steentje (8/ Streichresultat und 4) und Jerome Guery auf Quel Homme de Hus (4 und 0) siegte mit insgesamt acht Strafpunkten vor Frankreich (12) und Kanada (12), das gegenüber Frankreich langsamer war. Deutschland in der Aufstellung Hans-Dieter Dreher auf Elysium (9 und 8), Gerrit Nieberg (8/ Streichresultat und 8), Jana Wargers auf Limbridge (4 und 0) und Marcus Ehning auf Priam du Rouet (0 und 8/ Streichresultat) belegte den sechsten Platz mit 17 Fehlerpunkten. Die Prüfung war mit 250.000 Euro dotiert, Belgien kassierte 80.000, Frankreich 50.000 und Kanada 40.000 Euro. An die deutschen Reiter gingen 13.750 €. Am Start waren acht Nationen, Olympiasieger Schweden, wahrlich nicht in Bestbesetzung, belegte den letzten Platz mit 28 Strafpunkten. Den mit 500.000 Euro dotierten Großen Preis von La Baule über zwei Runden mit Zeitnahme des zweiten Umlaufs sicherte sich die 59 Jahre alte Kanadierin Beth Underhill. In der entscheidenden zweiten Runde war die zweimalige Weltmeisterschafts-Teilnehmerin und frühere Sängerin im Chor des Königlichen Konservatoriums von Kanada fast zwei Sekunden schneller im Sattel des Hengstes Dieu Merci („Gott sei Dank“) als der Brasilianer Yuri Mansur (42) auf dem Hannoveraner Wallach Vitiki . Hinter dem Südamerikaner, der sich mit 18 Jahren als Pfleger beim bekannten belgischen Springreiter Ludo Philippaerts anstellen ließ, belegten der Franzose Pirre Marie Friant (33) auf Urdy d`Astree und auf dem Schimmel-Hengst Nevados Gregory Wathelet, Sieger im Großen Preis von Aachen 2017 und Team-Europameister von 2019, gemeinsam bei Zeitgleichheit von 41,66 und je einem Abwurf den dritten Rang. An Gewinngeld gingen an die Nordamerikanerin 165.000 Euro, Mansur erhielt 100.000 und die beiden Dritten je 62.500. Von den deutschen Teilnehmern erreichte keiner den zweiten Durchgang. Als Beste platzierte sich Jana Wargers (Emsdetten) auf dem Holsteiner Hengst Limbridge auf Rang 13, ab dem keine Prämien mehr anfielen.