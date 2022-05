(Foto: Yadel Möhler Photography) Zum Abschluss des 58. Maimarktturniers in Mannheim, gleichzeitig 106, Internationales Offizielles Springreiterturnier (CSIO) von Deutschland seit 1929, gewann Europameister Andre Thieme (Plau am See) auf der 12-jährigen Stute Chakaria DSP die nicht gerade üppig mit 85.000 Euro dotierte "Badenia" als Großen Preis nach Stechen vor Jörne Sprehe (Fürth) auf Hot Easy und der Österreicherin Julia Hotzager-Kayser auf High Five. Preisgeld für den siegreichen 38-maligen Nationen-Preisstarter aus Mecklenburg: 21.250 Euro. Großer Preis "Badenia"