Ingrid Klimke (54), ein Beispiel an Leistungsbereitschaft und Unermüdlichkeit im Verfolgen von Zielen jeder Art, belegte beim Testturnier zu den Vielseitigkeits-Weltmeisterschaften Mitte September in Pratoni del Vivaro nahe Rom im Endklassement einen zwieten Rang auf Siena Just Do It hinter dem Schweizer Robin Godel auf Grandeur de Lully, durchaus eine Erinnerung an ehemalige Schweizer Stärke in der Vielseitigkeit. Einzelwertung Endwertung Teams