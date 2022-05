Groß Viegeln. Drei Amazonen dominierten den 4-Sterne-Grand Prix zum Abchluss der Rostocker Pferdewoche, Siegerin wurde die Schwedin Irma Karlsson. Bester Mann im Sattel war Markus Brinkmann als Vierter. Ganz in Damenhänden lag der Große Preis zum Abschluss der Rostocker Pferdewoche auf der Heimanlage von Holger Wulschner in Groß Viegeln. Siegerin der mit 100.000 Euro dotierten Konkurrenz auf 4-Sterne-Level mit Hindernissen bis 1,60 m Höhe wurde die 29 Jahre alte Schwedin Irma Karlsson. Die frühere Europameisterin der Jungen Reiter setzte sich im Stechen auf dem Chacco-Blue-Nachkommen Chacconu mit deutlicher Bestzeit durch und sackte 25.000 Euro ein. Hinter der Skandinavierin belegte die Südafrikanerin Alexa Stais (26) den zweiten Platz auf dem Holsteiner Wallach Crispo mit einem Rückstand von 1,33 Sekunden auf die Gewinnerin. Züchter von Crispo ist der ehemalige Derbygewinner in Hamburg und Sieger im Großen Preis von Aachen, Dr. Michael Rüping. Alexa Stais, die bei den Weltreiterspielen 2014 in der Normandie für Südafrika im Voltigieren gestartet war, als großes Talent auch in den Sportarten Hockey, Schwimmen und der Leichtathletik galt, lebt in Thedinghausen, wurde früher von Hilmar Meyer trainiert und arbeitet nun im Stall von Meredith und Markus Beerbaum. Sie will für Zypern, das Land ihres Großvaters, nun starten, doch beim Weltverband FEI wird sie immer noch als startberechtigt für Südafrika geführt.

Als Dritte platzierte sich Marie Ligges (23) – Bestzeit im Stechen, doch ein Abwurf - mit dem Westfalenwallach Corcovado L von Cornet Obolensky, der von ihrem Vater Kai in Ascheberg gezogen wurde. Ihr Großvater Fritz Ligges war in der Military in Tokio 1964 Olympiadritter im Einzel und in der Teamwertung und später Goldmedaillen-Gewinner im Springen mit der Equipe 1972 bei den Sommerspielen in München auf dem Schimmel Robin. Für die männlichen Kollegen hielt Markus Brinkmann (41) das Fähnlein hoch. Er wurde auf der Holsteiner Stute Pikeur Callas von Cardenio (Züchter: der frühere FN-Präsident Breido Graf zu Rantzau) Vierter mit einem Abwurf im Stechen. Europameister Andre Thieme (Plau am See) verpasste mit Cannaco durch einen Abwurf im Normalparcours das Stechen wie auch u.a. Hausherr Holger Wulschner mit Diamond de Plaisir und Marcus Ehning (Borken) auf A La Carte, die im Normalumlauf je acht Strafpunkte sammelten. Großer Preis in Zahlen