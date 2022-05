Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung:

Preis der Besten Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Voltigieren vom 20. bis 22. Mai in Warendorf



Gesamtwertung Children Springen

1. Carlotta Merschformann (Rosendahl /Westfalen) mit Conny 408; 108 (1. Wertung 45/2. Wertung 63)

2. Emma Wiktor (Trente/Rügen/Mecklenburg-Vorpommern) mit Clara 144; 95,5 (31/64,5)

3. Vieca Sofie Bade (Braderup/Schleswig-Holstein) mit Chades of Grey; 94,5 (36/58,5)



Gesamtwertung Pony Springen

1. Carlotta Merschformann (Rosendahl/Westfalen) mit Black Pearl SH NRW; 49 (1. Wertung 22/2. Wertung 27)

2. Franca Clementine Kröly (Isernhagen/Hannover) mit Karim van Orchid’s; 47 (17/30)

3. Hanna Bräuer (Wilnsdorf/Westfalen) mit Miss Mc Fly D NRW; 44 (11/33)



Gesamtwertung Junioren Springen

1. Naomi Himmelreich (Niederbrechen/Rheinland-Pfalz) mit Vino v’t Kosterhof Z; 127 (1. Wertung 52/2. Wertung 75)

2. Julius Bleser (Krefeld/Rheinland) mit Arramis FAP; 120,5 (50/70,5)

3. Jacob Feyler (Mitwitz/Bayern) mit Caligor; 104 (44/60)



Gesamtwertung Junge Reiter Springen

1. Sönke Fallenberg (Ennigerloh/Westfalen) mit Vescovino; 95,5 (1. Wertung 40/2. Wertung 55,5)

2. Henrike Ostermann (Löningen /Weser-Ems) mit Air Force One 19; 90 (36/54)

3. Hannah-Michelle Wilken (Warendorf/Westfalen) mit Cutest Tabou; 86 (38/48)



Gesamtwertung Children Dressur

1. Martha Raupach (Damme/Weser-Ems) mit Francis Drake OKD; 170,363 (1. Wertung 85,025/2. Wertung 85,338)

2. Lotta Plaas (Sassenberg/Westfalen) mit Balsamico; 157,433 (79,150/78,283)

3. Ava Osing (Hamburg/Schleswig-Holstein) mit Hirtenglanz 3; 151,802 (76,450/75,352)



Gesamtwertung Pony Dressur

1. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen/Rheinland) mit Carleo Go 3; 153,395 (1. Wertung 76,590/2. Wertung 76,805)

2. Carolina Miesner (Scheeßel/Hannover) mit Novellini; 147,894 (74,333/73,561)

3. Georgina Kraft (Krefeld/Rheinland) mit DSP Ti Daily Challenge; 146,427 (72,744/73,683)



Gesamtwertung Junioren Dressur

1. Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg/Schleswig-Holstein) mit Libertad; 156,728 (1. Wertung 77,649/2. Wertung 79,079)

2. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln/Westfalen) mit ZINQ Emma FH; 152,956 (75,324/77,632)

3. Carolina Miesner (Scheeßel/Hannover) mit Exclusiv 9; 146,060 (72,297/73,763)



Gesamtwertung Junge Reiter Dressur

1. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln/Westfalen) mit ZINQ Hugo FH; 154,238 (1. Wertung 77,026/2. Wertung 77,211)

2. Helena Schmitz Morkramer (Hamburg/Schleswig-Holstein) mit DSP Lifestyle; 150,079 (74,842/75,237)

3. Jana Schrödter (Leipheim/Baden-Württemberg) mit Der Erbe OLD; 147,157 (73,789/73,368)



Pony Vielseitigkeit

1. Linn Marie Schlütter (Bocholt/Westfalen) mit Rathcline Dream; 34,70 (Dressur 30,70/Gelände 0/Springen 4)

2. Sina Brügger (Ascheberg/Westfalen) mit Next Generation; 36,60 (28,60/3,20/4)

3. Smilla Maline Philipp (Elsdorf/Hannover) mit Lalue; 39,00 (31/0/8)



Junioren Vielseitigkeit

1. Mathies Rüder (Fehmarn/Schleswig-Holstein) mit Colani Sunrise; 31,20 (Dressur 30,80/Gelände 0/Springen 0,40)

2. Smilla Maline Philipp (Elsdorf/Hannover) mit Sir Boggies; 31,50 (23,10/0/8)

3. Isabel Kristin Dalecki (Hamburg/Hannover) mit Caruso JH; 31,70 (27,30/0/4)



Junge Reiter Vielseitigkeit

1. Linus Weiß (Möglingen/Baden-Württemberg) mit Astrello; 30,0 (Dressur 28,40/Gelände 1,60/Springen 0)

2. Konstantin Harting (Königswinter/Rheinland) mit Caspara 6; 32,20(31,10/1,20/0)

3. Paula Reinstorf (Neustadt/Hannover) mit Ilara W; 34,8 (34,4/0/0,4)



Junioren Damen Einzel Voltigieren

1. Paula Waskowiak (Kirchlengern/Westfalen) mit Djaibolo/Longenführer Tabea Struck; 7,985

2. Lily Warren (Oldenburg/Weser-Ems) mit Capitano 59/Sven Henze; 7,854

3. Laura Seemüller (Bad Wörishofen/Bayern) mit For Ever 60/Alexander Zebrak; 7,674



Pilotprüfung U21 Einzel Voltigieren

1. Diana Harwardt (Bernau/Berlin-Brandenburg) mit Longinus 4/Longenführer Andrea Harwardt; 7,978

2. Alice Layher (Brackenheim/Baden-Württemberg) mit Lambic van Strokappeleken/Andrea Blatz; 7,795

3. Mona Pavetic (Neuss/Rheinland) mit Formel 1 d.C./Alexandra Knauf; 7,576



Pas de Deux

1. Finn Gallrein (Bernau/Berlin-Brandenburg)/Frances Nandy Moldenhauer (Osterburg/Sachsen-Anhalt) mit Longinus 4/Longenführer Andrea Harwardt; 7,832

2. Carina Becker (Neukirchen-Vluyn/Rheinland)/Lea Durasin (Neukirchen-Vluyn/Rheinland) mit Turtock/Friederike Schillings; 7,093



Preis der Zukunft Junioren

1. Amari Santamaria Diaz (Userin/Mecklenburg-Vorpommern) mit Meran 39/Longenführer Marion Schulze; 7,419

2. Mirja Luise Krohne (Drochtersen/Hannover) mit San Classico/Sonja Meyer; 7,362

3. Henry Frischmuth (Fredenbeck/Hannover) mit San Classico/Sonja Meyer; 7,160



Junioren Herren Einzel Voltigieren

1. Bela Lehnen (Moers/Rheinland) mit Formel 1 d.C./Longenführer Alexandra Knauf; 8,091

2. Arne Heers (Dörvreden/Hannover) mit Cleiner Onkel T/Sven Henze; 7,935

3. Ben Lechtenberg (Gladbeck/Westfalen) mit Rubin Fiorello/Gesa Bührig; 7,071



Junioren Gruppen Voltigieren

1. Juniorteam Oldenburg (Weser-Ems) mit Cleiner Onkel T/Longenführer Sven Henze, 8,041

2. Fredenbeck Junior (Hannover) mit Capitain Claus/Gesa Bührig; 8,004

3. Juniorteam Schenckenberg (Sachsen) mit Sandox/Peter Wagner; 7,644 Weitere Informationen unter: www.preis-der-besten.de Internationales Springturnier (CSI4*) mit U25 Springpokal vom 18. bis 22. Mai in Groß Viegeln



Großer Preis

1. Irma Karlsson (SWE) mit Chacconu; 0/0/41,04

2. Alexa Stais (RSA) mit Crispo R; 0/0/42,37

3. Marie Ligges (Ascheberg-Herbern) mit Corcovado L; 0/4/39,75



U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport

1. Franziska Müller (Hückeswagen) mit Cornado’s Queen; 0/0/42,05

2. Christin Wascher (Redefin) mit Quincy 200; 0/0/42,26

3. Linus Georg Weber (Amöneburg) mit Hubertushof’s Calido; 0/0/45,59 Weitere Informationen unter: www.wulschner.de Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 18. bis 20. Mai in Hagen a.T.W.



Grand Prix

1. Isabel Freese (NOR) mit Total Hope OLD; 74,543 Prozent

2. Laura Tomlinson (GBR) mit Fallatijn; 72,717

3. Lara Butler (GBR) mit Kristjan; 72,370

…

6. Evelyn Eger (Hagen) mit Westminster 71;68,891



Grand Prix Special

1. Laura Tomlinson (GBR) mit Fallatijn; 73,617 Prozent

2. Lara Butler (GBR) mit Kristjan; 73,447

3. Mary Hanna (AUS) mit Calanta; 72,340

…

6. Evelyn Eger (Hagen) mit Westminster 71;71,170 Weitere Informationen unter: www.psi-events.de Internationales Offizielles Springturnier(CSIO3*-NC) vom 19. bis 22. Mai in Bratislava/SVK



Nationenpreis

1. Deutschland, 4 Strafpunkte im Stechen (Cedric Wolf/Buchholz mit DSP Chicitito, Sven Schlüsselburg/ Ilsfeld mit Bud Spencer, Kendra Claricia Brinkop/ Neumünster mit Narcos VD Smidshoeve, Sophie Hinners/ Dagobertshausen mit Million Dollar).

2. Irland, 9 Strafpunkte, beide im Stechen,

3. Schweiz, 4 Strafpunkte im Normalumlauf.



Großer Preis

1. Edouard Schmitz (SUI) mit Gamin van’t Naastveldhof; 0/0/38,62

2. Christoph Obernauer (AUT) mit Kleons Renegade; 0/0/39,45

3. Marine Scauflaire (BEL) mit Hortus d’Hoogpoort; 0/0/39,87, alle im Stechen,

9. Sophie Hinners auf Cepano Baloubet 4/73,07 im Normalumlauf.

Weitere Informationen unter: www.csioslovakia.sk Internationales Springturnier (CSI5*-GCT/GCL) vom 19. bis 21. Mai in St. Tropez/FRA



Großer Preis

1. Malin Baryard-Johnsson (SWE) mit H&M Indiana 0/0/34,71

2. Harrie Smolders (NED) mit Monaco 0/0/35,09

3. Spencer Smith (USA) mit Theodore Manciais 0/0/35,35

…

9. Christian Kukuk (Hörstel) mit Checker; 0/4/38,84, alle im Stechen

Weitere Informationen unter: www.athinaonassis-horseshow.com Internationales Springturnier(CSI3*) vom 18. bis 21. Mai in Opglabbeek/BEL



Großer Preis

1. Michael Jung (Horb) mit Edo Sandra 0/0/33,91,

2. Darragh Kenny (IRL) mit Chic Chic 0/0/34,70,

3. Wout-Jan van der Schans (NED) mit A S Bombay 0/0/34,79, alle nach Stechen.

Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com Internationales Offizielles Dressurturnier(CDIO5*-NC/CDIU25) vom 19. bis 22. Mai in Compiègne/FRA



Grand Prix CDIO5*

1. Charlotte Fry (GBR) mit Glamourdale 79,435 Prozentpunkte,

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz 76,870,

3. Patrik Kittel (SWE) mit Touchdown 76,043.



Grand Prix Kür CDIO5*

1. Isabell Werth mit DSP Quantaz 85,875,

2. Patrik Kittel mit Touchdown 82,025,

3. Emma Kanerva (FIN) mit Greek Air; 76,825.



Grand Prix CDIU25

1. Benjamin Ebeling (USA) mit Status Royal OLD 70,555,

2. Paulina Holzknecht (Solingen) mit Entertainer Win T 70,128,

3. Theodora Livanos (GRE) mit Robinvale 69,402.



Grand Prix Kür U25

1. Paulina Holzknecht (Solingen) mit Entertainer Win T 74,610,

2. Benjamin Ebeling (USA) mit Status Royal OLD 74,040,

3. Theodora Livanos (GRE) mit Robinvale 72,555. Weitere Informationen unter: www.compiegne-equestre.com Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S) vom 20. bis 22. Mai in Ried am Riederberg/AUT

CCI3*-S

1. Lea Siegl (AUT) mit DSP Fighting Line 27,70Dressur, 27,7 Gelände 0, Springen 0),

2. Lea Siegl (AUT) mit Lebenstraum 29,30 (22,9, 2,4, 4),

3. Anna Haag (Nördlingen) mit Little Caterpillar 32,80 (31,2/1,6/0).



CCI2*-S

1. Stefania Peditto (ITA) mit Kentucky van Het Lambroeck; 29,40 (Dressur 29,4/Gelände 0/Springen 0)

2. Charlotte Whittaker (Ampfing) mit Isa; 30,0 (30,0/0/0)

3. Sophie Grieger (Massenhausen) mit Ivy 25; 30,10 (25,7/0/4,40) Weitere Informationen unter: www.reitstall-neunteufel.at