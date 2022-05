Hamburg. Bei den Hamburger Reitertagen in Klein Flottbek ist Frederic ("Freddy") Wandres in der Dressur in Richtung zweitem Derby-Erfolg nach 2019 unterwegs. Der Chefbereiter im Stall Kasselmann in Hagen a.T.W. gewann auf dem Oldenburger Schimmel Hot Hit Old den Grand Prix als Qualifikation zum Derby mit Pferdewechsel. Im Gegensatz zum Springderby, das erstmals 1920 ausgetragen wurde, steht das Dressur-Derby erst seit 1955 auf dem Programm. Grand Prix