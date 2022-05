Hamburg. Das mit 80.000 Euro dotierte erste große Springen im Rahmen von Global Champions Tour und Derby in Hamburg endete mit dem Erfolg des Südbadeners Hansi Dreher vor drei deutschen Kollegen. Die deutschen Springreiter gatten einen gelungenen Auftakt in die schweren Prüfungen beim internationalen Turnier mit Global Champions Tour und Dreby in Hamburg. Das mit 80.000 Euro dotierte Championat der Hansestadt brachte dem Südbadener Hans-Dieter Dreher (50) aus Eimeldingen – gleichzeitig auch Heimatort des beliebten Fußball-Trainers Christian Streich vom SC Freiburg – den Sieg. Der 24-maöige Nationen-Preis-Reiter setzte sich auf dem französischen Wallach Vestmalle des Cotis gegen sechs Kollegen durch und kassierte ein Preisgeld von 17.500 Euro. Dahinter nach ebenfalls fehlerfreien Ritten folgten Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) auf Chesmu KJ, Mario Stevens (Molbergen) auf Starissa und Philipp Rüping (Mühlen) mit Casalico. Bester Gastreiter war als Fünfter der Brite Harry Charles auf Romeo. Championat von Hamburg