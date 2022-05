Marcus Ehning (Borken) gewann auf dem elfjährigen Hengst Stargold von Stakkato Gold in Hamburg die 1. Wertungsprüfung Global Champions Tour in Einzel- und Teamkonkurrenz (Foto: Kalle Frieler) Marcus Ehning (48), gelernter Handelskaufmann, gewann auf dem Hengst Stargold das erste große Springen der Global Champions Tour im Rahmen der Hamburger Derby-Tage und erhielt als Prämie 15.000 Euro der mit 60.000 ausgeschriebenen Prüfung. Der dreimalige Weltcupsieger und Team-Olympiasiger von Sydney könnte möglicherweise Deutschlands Rekord-Nationen-Preisreiter werden, bisher liegt er mit 93 Nominierungen an dritter Stelle hinter Ludger Beerbaum (134) und Hans Günter Winkler (105). Prüfung in Zahlen