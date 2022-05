Rom. Zum Abschluss des 89. Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) von Italien in Rom gewann der Ire Denis Lynch zum zweiten Mal den Grand Prix, die Deutsche Jana Wargers wurde großartige Zweite. Der ganz große Sport der Springreiter hat nach wie vor drei Große Preise, die am begehrtesten sind: Aachen, Rom und Spruce Meadows. Am Anfang des Jahres steht immer der Grand Prix von Rom zum Abschluss des nunmehr 89. Internationalen Offiziellen Turniers (CSIO) seit 1926. Und den gewann nach 2008 nun zum zweiten Mal der Ire Denis Lynch (46). Der Team-Europameister von 2017 siegte in der mit 450.000 Euro dotierten und von Rolex gesponserten Konkurrenz mit Bestzeit in der entscheidenden zweiten Runde auf dem belgischen Wallach Brooklyn Heights, was ihm neben den Ehrengaben auch 112.500 Euro an Preisgeld in die Kasse spülte. Hinter Lynch, der 2009 auch schon den Großen Preis von Aachen erfolgreich beendete, belegte Jana Wargers (30) aus Emsdetten mit dem Holsteiner Hengst Limbridge um 67 Hundertstelsekunden nur geschlagen einen mehr als großartigen zweiten Rang (90.000), gleichzeitig ihr bisher größter sportlicher Erfolg. Dritter wurde der Italiener Piergiorgio Bucci (46) mit dem Holsteiner Schimmelwallach Cochello (67.500). Dahinter folgten mit ebenfalls fehlerfreien Runden der Belgier Nicola Philippaerts auf der Stute Katanga von Dingeshof (45.000) und Emanuele Camilli (Italien) auf dem Chacco-Blue-Nachkommen Chadellano (31.500). Christian Kukuk (Riesenbeck) hatte auf dem belgischen Hengst Mumbai einen Abwurf, sonst wäre er nicht Sechster (24.750), sondern Dritter geworden. Erster deutscher Gewinner des Großen Preises von Rom war 1937 Rittmeister Hans-Heinrich Brinckmann, danach kamen 1959 Hans Günter Winkler auf Halla, Hendrik Schulze Siehoff auf Sarto 1977, Bernhard Kmaps auf Argonaut 1986, Helena Weinberg, heutige Stormanns, auf Just Malone 1988, Franke Sloothaak 1995 und 1996 jeweils auf Joly Coeur, 2005 Christian Ahlmann auf Cöster, Ludger Beerbaum mit Gotha 2012 und David Will auf C-Vier im letzten Jahr. Rekordsieger bleibt der Italiener Piero d`Inzeo mit sieben Erfolgen zwischen 1958 und 1976. Großer Preis von Rom