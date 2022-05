Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung:

Internationales Spring- und Dressurturnier und Deutsches Spring- und Dressurderby vom 25. bis 29. Mai in Hamburg



Deutsches Springderby

1. Cassandra Orschel (POL) mit Dacara E; 4/0/55,31

2. Frederic Tillmann (Grevenbroich) mit Comache v.; 4/4/52,70

3. André Thieme (Plau am See) mit Contadur; 4/8/50,08



Großer Preis (Global Champions Tour)

1. Christian Ahlmann (Marl) mit Dominator 2000 Z; 0/0/50,51

2. André Thieme (Plau am See) mit DSP Chakaria, 0/0/51,33

2. Michael Pender (IRL) mit HHS Calais; 0/0/51,33



Dressur, Grand Prix

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Hot Hit OLD; 72,565 Prozent

2. Kathleen Kröncke (Appen) mit San Royal; 71,044

3. Hendrik Lochthowe (Butzbach) mit Bricco Barone; 70,130



Grand Prix Kür

1. Kathleen Kröncke (Appen) mit San Royal; 78,700 Prozent

2. Frederic Wandres (Hagen) mit Hot Hit OLD; 77,785

3. Carina Scholz (Glandorf) mit Du Ciel; 72,460



Grand Prix Special

1. Emma Kanerva (FIN) mit Feldrose FRH; 71,936 Prozent

2. Hendrik Lochthowe (Butzbach) mit Bricco Barone; 70,021

3. Felix Kneese (Appen) mit San Simeon; 67,702



Deutsches Dressur-Derby

1. Kathleen Kröncke (Appen); 206,833

2. Frederic Wandres (Hagen); 205,033

3. Hendrik Lochthowe (Butzbach); 203,866



Deutsches Pony-Dressur-Derby

1. Viktoria von Braunmühl (Bonn); 208,375

2. Sophia Luisa Duen (Bad Oeynhausen); 206,400

3. Coralie Zumbansen (Coesfeld); 206,375

Weitere Informationen unter: www.hamburgderby.de

Internationales Spring- und Dressurturnier „Pferd International“ mit Deutschen Meisterschaften Para-Dressur vom 26. bis 29. Mai in München-Riem



Großer Preis

1. David Will (Marburg) mit Primus vom Neumühler Hof; 0/56,93

2. Wolfgang Puschak (Aystetten) mit Number One 32; 0/61,44

3. Felix Haßmann (Lienen) mit Carreras 12; 0/63,31



Grand Prix 5*

1. Therese Nilshagen (SWE) mit Dante Weltino OLD; 75,261 Prozent

2. Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Daily Mirror 9; 74,261

3. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus 94; 73,326



Grand Prix Special 5*

1. Therese Nilshagen (SWE) mit Dante Weltino OLD; 75,979 Prozent

2. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle 110; 72,596

3. Tinne Vilhelmson Silfven (SWE) mit Devanto; 71,447



Grand Prix Kür 5*

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus 94; 77,900 Prozent

2. Franz Trischberger (Waakirchen) mit DSP James Bond; 76,010

3. Florian Bacher (AUT) mit Fiedertraum OLD; 74,550



Grand Prix 3*

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio 107; 75,109 Prozent

2. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Thiago GS; 73,130

3. Hubertus Schmidt (Borchen) mit Beryll 28; 72,413



Grand Prix Special 3*

1. Victoria Max-Theurer (AUT) mit Birkhof’s Topas FBW 74,231 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio 107; 74,000

3. Hubertus Schmidt (Borchen) mit Beryll 28; 72,383



Team Test Grade I

1. Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika 7; 71,250 Prozent



Individual Grade I

1. Martina Benzinger (Rudolstadt)Rudolstadt mit Nautika 7; 73,214 Prozent



Kür Grade I

1. Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika 7; 76,155 Prozent



Meisterschaftswertung

1. Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika Z; 249,369



Team Test Grade II

1. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit La Boum 20; 72,374 Prozent

2. Gianna Regenbrecht (Münster) mit Fürst Sinclair 3; 71,465

3. Julia Porzelt (Prien) mit Bruno 193; 68,131



Individual Grade II

1. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit La Boum 20; 72,794 Prozent

2. Gianna Regenbrecht (Münster) mit Fürst Sinclair 3; 71,176

3. Julia Porzelt (Prien) mit Bruno 193; 69,461



Kür Grade II

1. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit La Boum 20; 76,889 Prozent

2. Gianna Regenbrecht (Münster) mit Fürst Sinclair 3; 71,878

3. Julia Porzelt (Prien) mit Bruno 193; 70,189



Meisterschaftswertung

1. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit La Boum 20; 149,683

2. Gianna Regenbrecht (Münster) mit Fürst Sinclair 3; 143,054

3. Julia Porzelt (Prien) mit Bruno; 139,650



Team Test Grade III

1. Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Patamon; 71,127 Prozent

2. Dr. Angelika Trabert (Dreieich) mit D’Agustina; 69,314

3. Claudia Schmidt (Darmstadt) mit Rosso WRT; 69,167



Individual Grade III

1. Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Patamon; 72,794 Prozent

2. Dr. Angelika Trabert (Dreieich) mit D’Agustina; 70,245

3. Claudia Schmidt (Darmstadt) mit Rosso WRT; 68,627



Kür Grade III

1. Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Patamon; 75,211 Prozent

2. Dr. Angelika Trabert (Dreieich) mit D’Agustina; 74,378

3. Claudia Schmidt (Darmstadt) mit Rosso WRT; 67,511



Meisterschaftswertung

1. Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Patamon; 148,005

2. Dr. Angelika Trabert (Dreieich) mit D’Agustina; 144,623

3. Claudia Schmidt (Darmstadt) mit Rosso WRT; 136,138



Team Test Grade IV

1. Anna-Lena Niehues (Gronau) mit Quimbaya 6; 74,250 Prozent

2. Hannelore Brenner (Wachenheim) mit Belissima M; 70,792

3. Noah Kuhlmann (Rielasingen-Worblingen) mit Staatslegende; 68,958



Individual Grade IV

1. Anna-Lena Niehues (Gronau) mit Quimbaya 6; 73,659 Prozent

2. Noah Kuhlmann (Rielasingen-Worblingen) mit Staatslegende; 70,569

3. Hannelore Brenner (Wachenheim) mit Belissima M; 70,163



Kür Grade IV

1. Anna-Lena Niehues (Gronau) mit Quimbaya 6; 73,900 Prozent

2. Hannelore Brenner (Wachenheim) mit Belissima M; 73,866

3. Frank Hasselberg (Wettenberg) mit Danny 253; 69,100



Meisterschaftswertung

1. Anna-Lena Niehues (Gronau) mit Quimbaya 6; 147,559

2. Hannelore Brenner (Wachenheim) mit Belissima M; 144,029

3. Noah Kuhlmann (Rielasingen-Worblingen) mit Staatslegende; 137,560



Team Test Grade V

1. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight’s; 72,752 Prozent

2. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Cijaano; 69,961

3. Isabel Nowak (Apelern) mit Fayola DB; 69,690



Individual Grade V

1. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight’s; 71,310 Prozent

2. Isabel Nowak (Apelern) mit Fayola DB; 68,611

3. Mona-Sophie Bimmel (Ilsfeld) mit Fabricio von Nymphenburg; 66,627



Kür Grade V

1. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight’s; 77,691 Prozent

2. Isabel Nowak (Apelern) mit Fayola DB; 73,025

3. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Cijaano; 72,216



Meisterschaftswertung

1. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight’s; 148,901

2. Isabel Nowak (Apelern) mit Fayola DB; 141,636

3. Mona-Sophie Bimmel (Ilsfeld) mit Fabricio von Nymphenburg; 137,510

Weitere Informationen unter: www.pferdinternational.de

Nationales Fahrturnier mit WM-Sichtung für Einspänner vom 26. bis 29. Mai in Greven



Kombinierte Wertung Einspänner

1. Rudolf Pestman (NED); 158,04 (Dressur 53,17/Marathon 101,87/Hindernisfahren 3)

2. Dieter Lauterbach (Dillenburg); 158,62 (53,64/102,79/2,19)

3. Kelly Hautappels-Bruder (CAN); 163,49 (42,85/107,72/12,92)



Kombinierte Wertung Para-Fahrer

1. Heiner Lehrter (Mettingen); 128,32 (Dressur 46,88/Marathon 72,44/Hindernisfahren 9)

2. Stefan Wortmann (Greven); 166,44 (60,18/101,71/4,55)

3. Patricia Großerichter (Steinfeld); 172,16 (48,14/118,04/5,98)



Kombinierte Wertung Einspänner Ponys 3*

1. Katja Berlage (Nettetal); 159,47 (Dressur 60,77/Marathon 98,70/Hindernisfahren 0)

2. Karolin Schettler (Haltern am See); 170,85 (63,76/103,16/3,93)

3. Niels Grundmann (Fredenbek); 177,09 (57,44/105,22/14,43)



Kombinierte Wertung Einspänner Ponys 2*

1. Daniel Müller (Herford); 163,13 (Dressur 53,62/Marathon 106,51/Hindernisfahren 3)

2. Lisa Marie Tischer (Neu-Isenburg); 173,36 (61,61/107,15/4,60)

3. Stefan Averbeck (Metelen); 175,50 (55,82/103,42/16,26)

Weitere Informationen unter: www.stmartin.de/

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) vom 25. bis 29. Mai in Rom/ITA



Nationenpreis

1. Frankreich; 0

2. Belgien; 4

3. Niederlande; 8

…

7. Deutschland; 20 (Jana Wargers//Emsdetten mit Limbridge, Maximilian Weishaupt/ Jettingen-Scheppach mit DSP Omerta Incipit, Katrin Eckermann/ Sassenberg mit Cala Mandia und Christian Kukuk/ Riesenbeck mit Mumbai)



Großer Preis

1. Denis Lynch (IRL) mit Brooklyn Heights; 0/0/42,52

2. Jana Wargers (Emsdetten) mit Limbridge; 0/0/43,19

3. Piergiorgio Bucci (ITA) mit Cochello; 0/0/45,78

Weitere Informationen unter: www.piazzadisiena.it

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 25. bis 28. Mai in Opglabbeek/BEL



Großer Preis

1. Koen Vereecke (BEL) mit Lector Vd Bisschop; 0/0/38,16

2. Alexander Zetterman (SWE) mit Triton Hastak; 0/0/38,22

3. Wilma Hellström (SWE) mit Cicci Bjn; 0/0/38,92

…

8. Kendra Claricia Brinkop (Neumünster) mit Do It Easy; 0/0/41,60

Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 26. bis 29. Mai in Eindhoven/NED



Großer Preis

1. Hessel Hoekstra (NED) mit Icoon VDL; 0/0/46,78

2. Niels Kersten (NED) mit High Hopes SFN; 0/4/47,68

3. Giampiero Garofalo (ITA) mit Gaspahr; 0/8/52,83

…

5. Christoph Könemann (Deutschland) mit Heavy V d Felixhoeve; 3/83,58

Weitere Informationen unter: www.csi-eindhoven.nl

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-L/CCI4*-S/CCI3*-S/CCI2*-S/CCI1*-Intro) vom 26. bis 29. Mai in Baborowko/POL



CCI4*-L

1. Nadja Minder (SUI) mit Toblerone; 34,1 (Dressur 32,9/Gelände 0,4/Springen 0,8)

2. Jarno Verwimp (BEL) mit Mahalia; 40,3 (34,3/2/4)

3. Lissa Green (AUS) mit Billy Bandit; 41,1 (36,3/4,4/0,4)

4. Arne Bergendahl (Hamminkeln) mit Luthien 3; 41,6 (39,6/2/0)



CCI4*-S

1. Felix Vogg (SUI) mit Colero; 33,6 (Dressur 29,2/Gelände 0,4/Springen 4)

2. Michael Jung (Horb) mit Kilcandra Ocean Power; 34,6 (30,6/0/4)

3. Jerome Robine (Warendorf) mit Black Ice; 34,8 (32,4/1,6/0,8)

CCI3*-S

1. Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Lagona OLD; 25 (Dressur 24,6/Gelände 0,4/Springen 0)

2. Vanessa Bölting (Münster) mit Ready to Go; 32,2 (30,6/1,6/0)

3. Brandon Schäfer-Gehrau (Warendorf) mit Fraeulein Frieda 10; 32,5 (31,7/0,8/0)



CCI2*-S

1. Jerome Robine (Warendorf) mit Avatar 42; 26,4 (Dressur 26,4/Gelände 0/Springen 0)

2. Pawel Warszawski (POL) mit Lucinda ex Ani 4; 27,6 (27,6/0/0)

3. Amanda Andersson (SWE) mit Kokos; 30,0 (30,0/0/0)



CCI1*-Intro

1. Antonia Baumgürtel (Düsseldorf) mit Lagavulin 4; 29,9 (Dressur 27,5/Gelände 0,8/Springen 1,6)

2. Lotta Lamberg (FIN) mit Come in like a Rose; 30,3 (29,1/1,2/0)

3. Emilia Tousty (POL) mit Nagato; 30,9 (30,9/0/0)

Weitere Informationen unter: www.festiwal.baborowko.pl

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-S) vom 27. bis 29. Mai in Morghengo, Caltignaga/ITA

1. Melody Johner (SUI) mit Cepage de Fay; 30,3 (Dressur 30,3/Gelände 0/Springen 0)

2. Rebecca Chiappero (ITA) mit Freddie C; 32,8 (28,45/0,4/4)

3. Rebecca Chiappero (ITA) mit Cassiblue; 33,10 (28,30/0/4,8)

…

6. Stefanie Lahmer (Kaufbeuren) mit Isselhook’s Franky; 39,7 (35,3/0/4,4)

Weitere Informationen unter: www.eventing.it

Internationales Fahrturnier (CAI3*-H4 WCupQ/CAI3*-H1) vom 26. bis 29. Mai in Pisecne nad Dyji/CZE



Kombinierte Wertung CAI3*-H4

1. Jerome Voutaz (SUI); 164,56 (Dressur 55,84/Marathon 99,94/Hindernisfahren 8,78)

2. Mareike Harm (Negernbötel); 184,97 (44,38/125,05/15,54)

3. Fredrik Persson (SWE); 185,33 (54,64/109,95/20,74)



Komibinerte Wertung CAI3*-H1

1. Weronika Kwiatek (POL); 135,86 (Dressur 44,52/Marathon 88,96/Hindernisfahren 2,38)

2. Laure Philippot (BEL); 136,32 (40,85/90,0/5,47)

3. Martin Stötzer (Erfurt); 154,99 (54,64/90,43/9,92)

Weitere Informationen unter E-Mail:

Internationales Voltigierturnier (CVI3*/3*Pas de Deux/3*Gruppen/2*/Y2*/J2*/J2* Pas de Deux/J2*) vom 26. bis 29. Mai in Bern/SUI



Senioren Damen 3*

1. Manom Moutinho (FRA) mit Saitiri/Longenführer Corinne Bosshard; 8,250

2. Eva Nagiller (AUT) mit Lavalino/Nicole Voithofer; 8,179

3. Nadja Büttiker (SUI) mit Acardi van de Kapel/Monika Winkler-Bischofberger; 8,141

…

5. Hanna Steverding (Herxheim) mit Danzarino/Sophie Kuhn; 7,573



Senioren Pas de Deux 3*

1. Eva Nagiller/Ramona Hintner (AUT) mit Idefix 25/Longenführer Klaus Haidacher; 8,116

2. Daria Gallo/Celine Hofstetter (SUI) mit Londontime/Corinne Bosshard; 7,406

3. Li Laffler/Ilona Hannich (SUI) mit Gitano des Monods CH/Alana Sohm; 7,384

4. Annik Dretrich (Mainz)/Ina Rick (Mainz) mit Candyman/Alexandra Dietrich; 6,920



Senioren Gruppen 3*

1. Lüitsburg Senioren (SUI) mit Rayo de la Luz/Longenführer Monika Winkler-Bischofberger; 8,109

2. Montmirail (SUI) mit Livanto CHA CH/Mirjam Degiorgi; 7,538

3. NPZ Bern 2 (SUI) mit Calin/Alana Sohm; 6,638

4. Pegasus Mühlacker (Niefern) mit Däumling 14/Karin Kiontke; 6,539



CVIY Damen 2*

1. Danielle Bürgi (SUI) mit Livanto CHA CH/Longenführer Mirjam Degiorgi; 8,081

2. Alice Layher (Brackenheim) mit Lambic van Strockappeleken/Andrea Blatz; 7,714

3. Samira Garius (SUI) mit Livanto CHA CH/Mirjam Degiorgi; 7,591



CVIJ Damen 2*

1. Mara Hofer (SUI) mit For Ever du Chalet CH/Longenführer Rita Blieske; 7,623

2. Eva Carraro (SUI) mit Voici Voila du Riez/Mirjam Degiorgi; 7,593

3. Noemi Licci (SUI) mit For Ever du Chalet CH/Rita Blieske; 7,551

…

6. Luisa Rossitsch (Ingelheim am Rhein) mit Vainqueur Cai R/Annika Dietrich; 7,031



CVIJ Gruppen 2*

1. Tösstal Junioren 1 (SUI) mit Kairo S/Longenführer Corinne Bosshard; 7,498

2. Lütisburg Junioren 1(SUI) mit Baldus/Martina Brander; 7,281

3. Mainz-Ebersheim (Mainz) mit Flash Dance/Alexandra Dietrich; 6,209

Weitere Informationen unter: www.cvi-switzerland.ch

Internationales Distanzturnier (CEI3* 160) vom 26. bis 28. Mai in Castelsagrat/FRA

1. Alex Luque Moral (ESP) mit Fahad; Reitzeit: 8 Stunden/53 Minuten/3 Sekunden

2. Maria Alvarez Ponton (ESP) mit Bolchoi El Akim, 8:53:04

3. Gil Berenguer Carrera (ESP) mit Jil Guero il ex Clavijo de Guad; 9:01:56

4. Sabrina Arnold (Kirchheim) mit Champion de Venelles; 9:02:27

Weitere Informationen unter E-Mail: