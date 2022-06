... von Peter Weinberg: „Zu Beginn meines Antritts als Nationaltrainer in Belgien habe ich klar gesagt: Wer zu einem Championat will oder zu Olympischen Spielen, muss auch bereit sein, in einer Mannschaft bei Offiziellen Turnieren im Nationen-Preis für sein Land zu reiten. Sollte das nicht akzeptiert werden, verzichte ich auf den Job.“ (Peter Weinberg, 69, seit fünf Jahren überaus erfolgereicher Nationalcoach von Belgien, der selbt 35 mal für Deutschland geritten ist).