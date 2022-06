Cannes. Zum vierten Mal gewann Daniel Deußer einen Grand Prix der Global Champions Tour, diesmal in Cannes. Die Spitze der Gesamtwertung hält nach sieben Wertungsprüfungen Christian Ahlmann vor zwei Belgiern.

Deutsche Springreiter dominieren bis jetzt die Global Champions Tour. Sieben Wertungsprüfungen standen bisher auf dem Programm, fünfmal wurde am Ende die deutsche Hymne gespielt, zweimal schon für Ludger Beerbaum, dann jeweils noch für Katrin Eckermann, Christian Ahlmann und nun in Cannes für Daniel Deußer (40). Der Hesse aus Hünfelden-Kirberg, der seit Jahren mit seiner Familie in Reijmenam/ Belgien bei Mechelen lebt, siegte auf der eigens geschaffenen Anlage in unmittelbarer Nähe des Prachtboulevard Croisette in Cannes auf dem französischen Hengst Bingo Ste. Hermelle im Stechen um die 100.000 Euro-Prämie knapp mit 18 Hundertstelsekunden Vorsprung auf den jungen US-Amerikaner Spencer Smith (25). Der hatte den ebenfalls in Frankreich gezogenen Wallach Theodore Manciais gesattelt, die Winigkeit eines Augenblicks auf der Uhr ließen ihn 40.000 Euro weniger kassieren. Den dritten Platz belegte der britische Einzel-Olympiasieger Ben Maher (38) mit dem holländischen Hengst Faltic (45.000). Ebenfalls ohne Fehler im Stechen blieb als Vierter der für Österreich reitende Bayer Max Kühner auf Coriolis Des Isles (30.000). Der Große Preis war mit 300.000 Euro dotiert.

In der Gesamtwertung führt nach sieben von 15 Wertungsprüfungen Hamburg-Gewinner Christian Ahlmann (Marl) mit 148 Punkten vor den beiden Belgiern Pieter Devos (139) und Niels Bruynseels (124) sowie Ben Maher (121). Hinter dem Niederländer Bart Bles (105) folgt der Riesenbecker Christian Kukuk (103) als Sechster. Daniel Deußer, Sieger der Rolex-Grand Prix von Aachen und Hertogenbosch, seit zehn Jahren Chefbereiter im Stall Stephex bei Brüssel, der erstmals 2007 in den Top Ten der Weltrangliste geführt wurde, ist mit 87 Zählern bisher auf Rang 15. Er ist nun gleichzeitig, wie auch alle anderen Sieger eines Großen Preises der Serie, bereits vorzeitig für das Finale Mitte November um den Super Grand Prix in Prag qualifiziert.

Grand Prix von Cannes