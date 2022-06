Langley/ Kanada. Das Finale um die Nationenpreis-Trophäe Ende September in Barcelona findet ohne die USA statt, qualifiziert haben sich Mexiko und Kanada beim kanadischen CSIO in Langley. Erstmals seit Jahren findet das Finale um die Nationen-Preis-Trophäe in Barcelona ohne die sonstigen Dauerteilnehmer USA statt. Beim entscheidenden Internationalen Offiziellen Springreiterturnier (CSIO) von Kanada in Langley im Großraum Vancouver belegte das Team von Equipechef Robert Ridland mit insgesamt 36 Fehlerpunkten nur den fünften und damit vorletzten Rang. Lediglich der erfahrene Kent Farrington (41) auf Landon, zwei Tage davor Sieger im Großen Preis auf der holländischen Stute Orafina (Prämie umgerechnet rd. 58.000 €), blieb als einziger auf dem Wallach Landon in einem Umlauf fehlerfrei, die anderen Mannschaftsmitglieder Hunter Hollay auf Papita und Ailish Cunniffe auf Vivaldi sammelten ordentlich Strafpunkte, und Karl Cook erreichte mit Coachella im ersten Durchgang das Ziel gar nicht und trat zum zweiten nicht mehr an. Überlegener Sieger mit lediglich fünf Strafpunkten wurden die Iren in der Besetzung Daniel Coyle auf Lagacy, Andrew Bourne mit Sea Topblue, Shane Sweetnam auf James Kann Cruz und Connor Swail, der auf Count Me in nur einmal antreten musste, da der Erfolg vorzeitig feststand und den Reitern von der Grünen Insel ein Preisgeld von rund 88.000 Euro bescherte. Auf den nächsten Plätzen reihten sich Mexiko (13 Strafpunkte) und Australien (22) ein, Vierter wurde Kanada (28) vor den USA und Israel, das nur mit drei Reitern in dieser 300.000 Euro-Konkurrenz antrat, von denen aber nur Alberto Michan auf Nabab de Trivera mit einem Abwurf im ersten Umlauf durchkam, Daniel Bluman wurde auf Ubiluc abgeläutet und Ashley Bond verzichtete auf einen Start danach mit Donatello. Somit haben für das große Finale der besten Nationen-Preis-Mannschaften eines Jahres in Barcelona (29. September bis 2. Oktober) aus der Nord- und Mittelamerikaliga Kanada und Mexiko die ihnen nach dem Reglement zustehenden beiden Plätze geholt.