Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Pfingstturnier (CSI4*/CDI4*) mit Louisdor-Preis vom 3. bis 6. Juni in Wiesbaden Großer Preis

1. David Will (Marburg) mit Concorida 49; 0/0/38,14

2. Max Wachman (IRL) mit Berlux Z; 0/0/41,56

3. Gilles Dunon (BEL) mit Fou de Toi vd Keihoeve; 0/0/43,24



Grand Prix 4*

1. Kristy Oatley (AUS) mit Du Soleil; 71,848 Prozent

2. Laurence Vanommeslaghe (BEL) mit Edison; 71,261

3. Anja Plönzke (Heidenrod) mit Tannenhof’s Fahrenheit; 70,478



Grand Prix Kür 4*

1. Kristy Oatley (AUS) mit Du Soleil; 79,430 Prozent

2. Laurence Vanommeslaghe (BEL) mit Edison; 77,570

3. Anja Plönzke (Heidenrod) mit Tannenhof’s Fahrenheit; 76,615



Grand Prix 4*

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit First Romance 2; 73,239 Prozent

2. Laurence Vanommeslaghe (BEL) mit Havalon; 72,826

3. Juliane Brunkhorst (Haresfeld) mit Aperol 10; 72,304



Grand Prix Special

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit First Romance 2; 74,936 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit Superb 2; 74,468

3. Nicole Wego-Engelmeyer (Hagen) mit Saphira Royal 2; 73,809



Louisdor-Preis

1. Marcus Hermes (Münster) mit Facilone FRH; 74,319 Prozent

2. Dr. Svenja Kämper-Meyer (Nottuln) mit Amanyara M; 73,489

3. Evelyn Eger (Hagen) mit Tabledance 3; 68,894



CCI 4*

1. Julia Krajewski (Warendorf) mit Amande de B’Neville; 26,8 (Dressur 26,0/Springen 0/Gelände 0,8)

2. Michael Jung (Horb) mit Highlighter; 31,8 (27,8/4/0)

3. Lea Siegl (AUT) mit DSP Fighting Line; 38,5 (33,/4/0,8) Weitere Informationen unter: www.pfingstturnier.org Deutsche Meisterschaften der Zweispänner und Pony-Zweispänner vom 2. bis 6. Juni in Zeiskam



Deutsche Meisterschaft Zweispänner Pony

Gold: Steffen Brauchle (Lauchheim); 139,85 (Dressur 51,62/Marathon 87,01/Hindernisfahren 1,22)

Silber: Christof Weihe (Minden); 140,56 (44,56/965,76/0,24)

Bronze: Tim Schäferhoff (Westbevern); 150,32 (53,52/93,80/3)



Deutsche Meisterschaft Zweispänner Pferde

Gold: Anna Sandmann (Lähden); 151,32 (Dressur 42,43/Marathon 101,90/Hindernisfahren 6,99)

Silber: Dennis Schneiders (Minden); 157,16 (55,73/98,43/3)

Bronze: Max Berlage (Schaag); 158,85 (50,41/101/7,44)



Kombinierte Wertung Vierspänner Pferde

1. Christoph Sandmann (Lähden); 173,30 (Dressur 45,60/Marathon 115,15/Hindernisfahren 12,55)

2. Dirk Gerkens (Paderborn); 174,77 (48,64/124,77/1,36)

3. Georg von Stein (Modautal); 190,90 (42,96/126,84/11,10)



Kombinierte Wertung Vierspänner Pony

1. Steffen Brauchle (Lauchheim); 155,27 (Dressur 42,40/Marathon 103,10/Hindernisfahren 9,77)

2. Niels Kneifel (Wunstorf); 156,72 (48,93/104,79/3)

3. Wilhelm Tischer (Neu-Isenburg); 224,50 (64,27/134,88/25,35) Weitere Informationen unter: www.rv-zeiskam.de Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*-NC) vom 3. bis 6. Juni in St. Gallen/SUI



Nationenpreis

1. Schweiz; 8

2. Niederlande; 12

3. Großbritannien; 12

4. Deutschland; 16 (Gerrit Nieberg (Sendenhorst) mit Ben 431/Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck) mit Concoredess NRW/Marcus Ehning (Borken) mit Stargold/Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Elysium)



Großer Preis

1. Martin Fuchs (SUI) mit Conner JEI; 0/0/42,91

2. Wilm Vermeir (BEL) mit IQ van het Steentje; 0/0/44,76

3. Bryan Balsiger (SUI) mit Dubai du Bois Pinchet; 0/0/45,55

…

13. Sven Schlüsselburg (Alsfeld) mit Bud Spencer 7;0/77,84 Weitere Informationen unter: www.csio.ch Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOY/J/Ch/P) vom 31. Mai bis 5. Juni in Zuidwolde/NED



Nationenpreis Junge Reiter

1. Belgien; 16

2. Niederlande; 18

3. Norwegen; 20

…

5. Deutschland; 24 (Johanna Beckmann (Löningen) mit Chardonnay 111/Matthis Westendarp (Wallenhorst) mit Chillert Blue/Sönke Fallenberg (Ennigerloh) mit Vescovino/Emilia Löser (Niederneisen) mit Lesodero)



Großer Preis Junge Reiter

1. Skye Morssinkhof (NED) mit G-Vingino-Blue; 0/0/39,64

2. Matthis Westendarp (Wallenhorst) mit Chillert Blue; 0/0/41,10

3. Red Morgan (GBR) mit Golia; 0/0/41,68



Nationenpreis Junioren

1. Niederlande; 8

2. Spanien; 12

3. Belgien; 13

…

9. Deutschland; 16 (Marie Flick (Reher) mit Ciro/Madlen Boy (Coppenbürgge) mit Charlet Blue/Thore Stieper (Hohenaspe) mit Cool Cat 12/Mick Haunhorst (Hagen a.T.W.) mit Clarimo’s Girl)



Großer Preis Junioren

1. Nicole Lockhead Anderson (GR) mit Emerald Irish Cruise; 0/0/38,06

2. Emma Bocken (NED) mit Rinken Z; 0/0/39,23

3. Ebba Danielsson (SWE) mit Hoberlina T; 0/0/40,05

…

42. Vicky Venschott (Greven) mit Qienna 3; 31/88,94



Nationenpreis Pony

1. Irland; 0

2. Belgien; 12

2. Großbritannien; 12

…

5. Deutschland; 24 (Jolie Marie Kühner (Hadorf) mit Del Piero II/Jonna Esser (Wipperfürth) mit Catness 8/Carlotta Merschformann (Rosendahl) mit Black Pearl SH NRW/Amy Helfrich (Viernheim) mit Linda)



Großer Preis Pony

1. Siebe Leemans (NED) mit Noriego Vd Riloo; 0/0/33,08

2. Tilly Bamford (GR) mit Lapislazuli; 0/0/33,94

3. Marthe-Louize Dieu (BEL) mit Swarovski; 0/4/32,44

4. Jonna Esser (Wipperfürth) mit Catness 8; 0/4/32,79



Nationenpreis Children

1. Niederlande; 0

2. Italien; 0

2. Deutschland; 0 (Amy Helfrich (Viernheim) mit Clowny 3/Carlotta Merschformann (Rosendahl) mit Conny/Vieca Sofie Bade (Braderup) mit Chades of Grey/Jolie Marie Kühner (Hadorf) mit Lionel Messi 3)



Großer Preis Children

1. Malgorzata Babczynska (POL) mit Happylina; 0/0/38,48

2. Lavinia Lo Bosco (ITA) mit Ocean; 0/0/38,50

3. Noora von Bülow (GBR) mit Lucky Lisa; 0/0/38,59

…

7. Amy Helfrich (Viernheim) mit Clowny 3; 0/0/41,68 Weitere Informationen unter: www.chdewolden.nl Internationales Springturnier (CSI5*-GCT/GCL) vom 2. bis 4. Juni in Cannes/FRA



Großer Preis

1. Daniel Deusser (Reijmenam/ Blegien) Bingo Ste Hermelle; 0/0/34,62

2. Spencer Smith (USA) mit Theodore Manciais, 0/0/34,90

3. Ben Maher (GBR) mit Faltic HB; 0/0/35,68 Weitere Informationen unter: www.jumpingcannes.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 2. bis 5. Juni in Cabourg/FRA



Großer Preis

1. Edward Levy (FRA) mit Rebeca LS; 0/0/35,01

2. Marc Dilasser (FRA) mit Arioto du Gevres; 0/0/35,98

3. Victor Bettendorf (LUX) mit Simolo de La Roque Z; 0/0/37,42

…

30. Katharina von Essen (Senden) mit C – Loona NRW; 8/72,97 Weitere Informationen unter: https://grandprix-events.com Internationales Jugend-Springturnier (CSIJ/Ch) vom 2. bis 6. Juni in Copenhagen/DEN



Großer Preis Junge Reiter

1. Mie Stuhr-Petersen (DEN) mit Vincel; 0/0/37,65

2. Charlotte Westphal (Hutzfeld) mit Cara 204; 0/0/38,69

3. Alberte Filuca Brünning Conradsen (DEN) mit Medina; 0/4/38,84



Großer Preis Children

1. Hennes Mühlenbeck (Oeversee) mit Lord Jaegerkrug M; 0/0/34,46

2. Trojus Rimkevicius (LTU) mit Calimero W, 0/0/34,90

3. Auguste Bauzaite /LTU) mit Carma; 0/0/35,05 Weitere Informationen unter: www.spr.dk Internationales Offizielles Jugend-Dressurturnier (CDIOP) vom 2. bis 5. Juni in Ornago/ITA



Team

1. Georgina Kraft (Krefeld) mit DSP Ti Daily Challenge; 73,971 Prozent

2. Franziska Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 73,543

3. Georgina Kraft (Krefeld) mit DSP Ti Drei D; 73,286



Individual

1. Georgina Kraft (Krefeld) mit DSP Ti Daily Challenge; 75,622 Prozent

2. Georgina Kraft (Krefeld) mit DSP Ti Drei D; 74,568

3. Franziska Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 73,054



Kür

1. Georgina Kraft (Krefeld) mit DSP Ti Daily Challenge; 76,975 Prozent

2. Allegra Mia Lohe (Düsseldorf) mit Tovdals Golden Future Imperial; 76,480

3. Franziska Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 75,720 Weitere Informationen unter E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. Internationales Dressurturnier (CDI3*/U25/Y/J) vom 2. bis 5. Juni in Exloo/NED



Grand Prix U25

1. Jessica Poelman (NED) mit Chocolate Cookie R.D.P.; 70,128 Prozent

2. Zoe Kuintjes (NED) mit Cupido; 69,915

3. Nico Nyssen (BEL) mit Farrington; 69,487

…

9. Charlotte Rühl (Idstein) mit Dante 94; 67,137



Grand Prix Kür U25

1. Marten Luiten (NED)mit Fynona; 75,450 Prozent

2. Nico Nyssen (BEL) mit Farrington; 75,110

3. Thalia Rockx (NED) mit Verdi de la Fazenda; 74,610

…

5. Charlotte Rühl (Idstein) mit Dante 94; 71,550



Team Junioren

1. Micky Schelstraete (NED) mit Knight Rider; 72,323 Prozent

2. Clara Collard (BEL) mit Escape; 72,222

3. Rowena Weggelaar (NED) mit Don Quichot; 71,717

…

7. Anastasia Rosa Baumgartner (Ostbevern) mit Smirnoff 5; 69,798



Individual Junioren

1. Micky Schelstraete (NED) mit Knight Rider; 72,647 Prozent

2. Rowena Weggelaar (NED) mit Don Quichot; 71,618

3. Micky Schelstraete (NED) mit Gregwaard; 70,931

…

6. Anastasia Rosa Baumgartner (Ostbevern) mit Smirnoff 5; 69,166



Kür Junioren

1. Rowena Weggelaar (NED) mit Don Quichot; 74,708 Prozent

2. Micky Schelstraete (NED) mit Knight Rider; 74,625

3. Yasmin Westerink (NED) mit Dibert L; 71,825

4. Anastasia Rosa Baumgartner (Ostbevern) mit Smirnoff 5; 71,825



Team Junge Reiter

1. Robin Heiden (NED) mit Gasmonkey; 73,775 Prozent

2. Johanne Amby Ubbesen (DEN) mit Moegelvang Ferrari; 72,255

3. Jo-Anne Koch (NED) mit Darabel; 71,764

…

8. Clara Marie Lampen (Bad Homburg) mit Filou 2002; 69,216



Individual Junge Reiter

1. Robin Heiden (NED) mit Gasmonkey; 71,373 Prozent

2. Johanne Amby Ubbesen (DEN) mit Moegelvang Ferrari; 71,275

3. Marten Luiten (NED) mit Killer; 70,932

…

10. Clara Marie Lampen (Bad Homburg) mit Filou 2002; 68,235



Kür Junge Reiter

1. Robin Heiden (NED) mit Gasmonkey; 79,417 Prozent

2. Marten Luiten (NED) mit Killer; 77,758

3. Jo-Anne Koch (NED) mit Darabel; 74,108

…

9. Lilli Richtetr (Hanstedt) mit Darino Dackelblick; 70,125 Weitere Informationen unter: https://www.hippischcentrumexloo.nl/ Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCIP2-S) vom 3. bis 5. Juni in Oudkarspel/NED

1. Theresa Isabell Welsch (Selm) mit Shannon’s Hero; 37,2 (Dressur 31,6/Springen 4,4/Gelände 1,2)

2. Sina Brügger (Ascheberg) mit Golden Girl’s Nelly, 37,9 (29,9/8/0)

3. Nell Röming (Barsinghausen) mit Marlon 192; 38,1 (34,1/4/0) Weitere Informationen unter E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. Internationales Fahrturnier (CAI2*-H1) vom 3. bis 6. Juni in St. Margarethen/AUT



Kombinierte Wertung

1. Ann-Kathrin Drumm (Großau); 131,43 (Dressur 52,97/Marathon 71,26/Hindernisfahren 7,2)

2. Daniel Bejr (CZE); 133,77 (58,29/68,67/6,81) Weitere Informationen unter: https://reiterhof-stueckler.at Internationales Voltigierturnier (CVI3*/3*Gruppen/J2*/Ch2*2*Gruppen/1*/J1*/Ch1*/J1*/Y U21) vom 4 bis 6. Juni in Stadl Paura/AUT



Senioren Herren 3*

1. Dominik Eder (AUT) mit Asti Royal XL/Longenführer Lena Kalcher-Preis; 7,645

2. Lorenzo Lupacchini (ITA) mit Rosenstolz 99/Laura Carnabuci; 7,562

3. Julian Wilfling (Untermeitingen) mit Aragorn 102/Alexander Zebrak; 7,550



Senioren Damen 3*

1. Kimberly Palmer (USA) mit Rosenstolz 99/Longenführer Laura Carnabuci; 7,967

2. Isabel Fiala (AUT) mit Pink Floyd/Veronika Greisberger; 7,821

3. Eva Nagiller (AUT) mit Pli Oreille/Nicole Voithofer; 7,812

…

9. Jolina Ossenberg-Engels (Altena) mit Equido Sir PQH/Claudia Döller-Essenberg-Engels; 6,600



Senioren Gruppen 3*

1. RC Seefeld (AUT) mit Ricciante/Longenführer Martina Seyrling; 7,355

2. VRC Weicht 1 (Weicht) mit Alexandra Müller (Untermeitingen)/Laura Seemüller (Bad Wörishofen)/Julian Wilfling (Untermeitingen)/Sarah Berchthold (Bad Wörishofen)/Lisa Reichsigl (Germaringen)/Marina Moser (Amberg)/Sarah Hertung (Amberg)/Sema Hornberg (Marktoberdorf)/Jannes Degenhardt (Mauerstetten)/Josephina Hindelang (Aufkirch)) mit Hotchocolate/Alexander Zebrak; 7,262

3. Club 43 (AUT) mit Dancer in the Sky 2/Karen Asmera; 6,566



Junge Voltigierer Damen 2*

1. Sophie Pittl (AUT) mit Ricciante/Longenführer Martina Seyrling; 8,003

2. Hannah Miriam Haigermoser (AUT) mit Louis Bonheur/Lena Kalcher-Prein; 7,722

3. Verena Brabec (AUT) mit Dustin von Lohe/Manuela Barosch; 7,611

…

5. Ronja Kähler (Stahnsdorf) mit Asti Royal XL/Lena Kalcher-Preis; 7,268



Junioren Voltigierer Damen 2*

1. Anna Weidenauer (AUT) mit Chivas 14/Longenführer Maria Lehrmann; 7,974

2. Clara Ludwiczek (AUT) mit Domino/Jacqueline Helm-Hartog; 7,932

3. Sara Lipp (AUT) mit Leonardo/Eva Maria Kreiner; 7,756

…

6. Laura Seemüller (Bad Wörishofen) mit For Ever 60/Alexander Zebrak; 7,232 Weitere Informationen unter: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. und Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.