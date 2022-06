Die Drei von der Kür der 59. Deutschen Dressur-Meisterschaften seit 1959 in Balve (von links) Silbermedaillengewinner Freddy Wandres, die für alle Zeiten wohl unerreichbare Dressur-Königin Isabell Werth - 17. Deutsche Meisterschaft - und daneben die vor allem in der Vielseitigkeit mit Medaillen oft ausgezeichnete Reitmeisterin Ingrid Kllimke, die erstmals auch in der Dressur auf dem Podium stand. (Foto: Anke Grademann) Kür in Zahlen