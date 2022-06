Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: "Longines Balve Optimum" mit Deutschen Meisterschaften Dressur und Springen, Piaff-Förderpreis und U25-Springpokal vom 8. bis 12. Juni in Balve



Springen, Deutsche Meisterschaft Damen

Gold: Katrin Eckermann (Sassenberg) mit Cascadello-Boy RM; 0 (1. Wertung 0/2. Wertung 0/3. Wertung 0/Stechen 0/36,18)

Silber: Tina Deuerer (Bretten) mit Clueso 10; 0 (0/0/0/4/36,22)

Bronze: Angelique Rüsen (Marl) mit Calvino 16; 2 (0/1/1)



Springen, Offene Deutsche Meisterschaft Herren

Gold: Mario Stevens (Molbergen) mit Starissa; 0 (1. Wertung 0/2. Wertung 0/3. Wertung 0/4. Wertung 0)

Silber: Philip Rüping (Steinfeld) mit Casallco; 1 (0/0/1/0)

Bronze: Marcus Ehning (Borken) mit A la Carte NRW; 4 (0/0/4/0)



Springen, Deutschlands U25-Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport

1. Emilia Löser (Niederneisen) mit Noah de Kalvarie; 0/0/44,94 im Stechen

2. Laura Hinkmann (Mettingen) mit Candy Crush 14; 0/8/44,39 im Stechen

3. Vivien Blandfort (Titz) mit Concella Blue PS 2; 4/77,81



Dressur, Grand Prix

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH; 82,360 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 80,160

3. Frederic Wandres (Hagen) mit Duke of Britain FRH; 78,020



Deutsche Meisterschaft Grand Prix Special

Gold: Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH; 83,686 Prozent

Silber: Frederic Wandres (Hagen) mit Duke of Britain FRH; 79,980

Bronze: Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 78,216



Deutsche Meisterschaft Grand Prix Kür

Gold: Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 85,450 Prozent

Silber: Frederic Wandres (Hagen) mit Duke of Britain FRH; 83,375

Bronze: Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus 15; 82,825



Piaff-Förderpreis Grand Prix U25

1. Alina Schrader (Hamburg) mit Paola 239; 72,558 Prozent

2. Helen Erbe (Krefeld) mit Carlos FHR; 72,442

3. Paulina Holzknecht (Solingen) mit Entertainer Win T; 71,791



Deutsche Meisterschaft U25 Grand Prix Kür

Gold: Helen Erbe (Krefeld) mit Carlos FRH; 77,950 Prozent

Silber: Alina Schrader (Hamburg) mit Paola 239; 75,750

Bronze: Selina Söder (Aubenhausen) mit Zaire-E; 75,625 Weitere Informationen: www.balve-optimum.de Goldene Schärpe (Pferde) vom 9. bis 12. Juni in Löningen



Mannschaftswertung

1. Hannover 1; 372,9 (Jouline Bareither (Winsen) mit Dixy 26/Carlotta Kopitzki (Geestland) mit Carisma 140/Smilla-Elisabeth Reese (Uelzen) mit Hippo’s Novelle/Ninke Tölner (Eldingen) mit Czerafina 3/Anni Müller (Walshausen) mit Finest Franky)

2. Westfalen 1; 360,9 (Clara Prinz (Telgte) mit Mount Pleasant/Anna Zepke (Telgte) mit Hardagold Halensee/Johanna Schulze Zumkley (Senden) mit Dagalier/Hannah Hohagen (Gevelsberg) mit Cushy-Jolie/Maria Schunck (Hamm) mit Liberty Hawk CB)

3. Rheinland; 360,4 (Marie Baumgart (Wesel) mit Cadencia 4/Sarah Julie Behrens (Wesel) mit Sunny Row W/Annika Meer (Rheinberg) mit Cassandra ter Meer/Sophia von Ameln (Rommerskirchen) mit Quckstep 50/Isabel Buschmann (Hamminkeln) mit Comtess JH)



Einzelwertung 1. Abteilung

1. Smilla-Elisabeth Reese (Uelzen) mit Hippo’s Novelle; 122,4 (Dressur 8,0/Springen 7,6/Gelände 8,2/Mustern 9,0/Theorie 10,0)

2. Isabel Buschmann (Hamminkeln) mit Comtess JH; 122,2 (7,8/8,0/8,5/7,5/9,0)

3. Maria Schunck (Hamm) mit Liberty Hawk CB; 121,3 (8,3/7,9/7,9/7,5/9,5)



Einzelwertung 2. Abteilung

1. Carlotta Kopitzki (Geestland) mit Carisma 140; 122,1 (Dressur 8,8/Springen 7,1/Gelände 8,0/Mustern 8,5/Theorie 10,0)

2. Anni Müller (Walshausen) mit Finest Franky; 120,6 (9,90/6,4/8,2/8,0/10,0)

3. Ninke Tölner (Eldingen) mit Czerafina 3; 120,2 (7,6/7,7/8,0/9,0/10,0) Informationen: www.reitsport-brundiers.de Internationales Vielseitigkeitsturnier vom 9. bis 12. Juni in Westerstede



CCI3*-S

1. Louise Romeike (SWE) mit Waikiki 207; 28,5 (Dressur 26,5/Gelände 2,0/Springen 0)

2. Louise Romeike (SWE) mit Commando 3; 32,5 (26,9/6,5/0)

3. Ben Vogg (SUI) mit Dana de Beauvallon; 33,7 (38,9/0/4)

…

5. Rebecca Engel (Hamburg) mit Campino 369; 35,6 (34,8/0,8/0)



CCI2*-L

1. Mathies Rüder (Fehmarn) mit Bon Ton; 27,1 (Dressur 27,1/Gelände 0/Springen 0)

2. Jerome Robine (Warendorf) mit Avatar 42; 28,3 (28,3/0/0)

3. Camilla Vreden (Bad Honnef) mit Call Me Carrie; 37,0 (33,4/3,6/0)



CCI2*-S mehr als 500 RLP

1. Antonia Baumgart (Düsseldorf) mit Lagavulin 4; 27,8 (Dressur 25,0/Springen 0/Gelände 2,8)

2. Pietro Grandis (ITA) mit Fortune III; 28,2 (28,2/0/0)

3. Giel Vanhouche (BEL) mit Pazza von Bost; 29,1 (29,1/0/0)



CCI2*-S weniger als 500 RLP

1. Wiebke Jaspers (Weener) mit FRH Schwarzrotgold Sb; 29,4 (Dressur 25,0/Springen 4/Gelände 0,4)

2. Hedda Vogler (Verden) mit Niagara de Champenotte; 30,2 (30,2/0/0)

3. Amke Gröttrup (Westoverledingen) mit Das Fraeulein Ingel FRH; 33,7 (27,3/4/2,4)



CCI1*-Intro Jahrgang 1996 & älter

1. Vincent Martens (BEL) mit Kon-Tiki Quality Z; 22,5 (Dressur 18,5/Springen 4/0)

2. Anna Siemer (Salzhausen) mit A Happy Hour; 24,1 (24,1/0/0)

3. Kim Heitmann (Salzhausen) mit Queridoo FRH; 26,2 (26,2/0/0)



CCI1*-intro Jahrgang 1997 & jünger

1. Noor Kuilboer (NED) mit Kontent vd Watermolen; 25,1 (Dressur 25,1/Springen 0/Gelände 0)

2. Katharina Aterley (Düsseldorf) mit Chilli Supreme; 33,9 (28,7/1,6/3,6)

3. Maria Elisabeth Schulte Spechtel (Dorsten) mit Federweisse S; 34,1 (34,1/0/0) Weitere Informationen: www.ammerlaender-reitclub.de Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*-NC) vom 9. bis 12. Juni in Sopot/POL



Nationenpreis

1. Deutschland; 4 (Philipp Weishaupt/ Riesenbeck auf Coby 8/Christian Kukuk/ Riesenbeck auf Mumbai/Janne Friederike Meyer-Zimmermann/ Pinneberg auf Messi van’t Ruytershof/Andre Thieme/ Plau am See)mit DSP Chakaria)

2. Frankreich; 7

3. Schweiz; 8



Großer Preis

1. Andreas Schou (DEN) mit Independent; 0/0/42,37

2. Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Messi van’t Ruytershof; 0/0/42,77

3. Nilklaus Schurtenberger (SUI) mit Quincassi; 0/0/43,26 Weitere Informationen: www.csio.sopot.pl Internationales Springturnier (CSI3*) vom 9. bis 12. Juni in Geesteren/NED



Großer Preis

1. Bas Moerings (NED) mit Ipsthar; 0/0/41,39

2. Hessel Hoekstra (NED) mit Icoon VDL; 0/4/39,96

3. Nina Piasecki (Mönchengladbach) mit Sheikh; 0/8/42,11 Weitere Informationen: www.csitwente.nl Internationales Springturnier (CSI3*) vom 8. bis 12. Juni in Gorla Minore/ITA



Großer Preis

1. Bryan Balsiger (SUI) mit Chelsea Z; 0/0/40,55

2. Amy Inglis (GBR) mit Wishes; 0/0/42,28

3. Alois Pollmann-Schweckhorst (Warstein) mit Classic Dream; 0/0/42,99 Weitere Informationen unter: www.equieffe.it Internationales Springturnier (CSI3*) vom 8. bis 11. Juni in Opglabbeek/BEL



Großer Preis

1. Julien Epaillard (FRA) mit Gracieux du Pachis; 0/0/35,56

2. Johnny Pals (NED) mit Ibera V7D Hagenhorst; 0/0/38,15

3. Harrie Smolders (NED) mit Darry Lou; 0/0/40,06

…

5. Daniel Deusser (Deutschland) mit Kiana van het Herdershof; 0/4/36,15 Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 10. bis 12. Juni in Samorin/SVK



Grand Prix

1. Diana Porsche (AUT) mit Douglas; 68,891 Prozent

2. Sabine Rüben (Würselen) mit De Niro Gold 3; 68,522

3. Ramona Ritzel (Germaringen) mit DSP Superdry; 66,826



Grand Prix Special

1. Franziska Fries (AUT) mit Te Quiero SF; 70,341 Prozent

2. Diana Porsche (AUT) mit Douglas; 68,000

3. Anna Kleindienst-Jilly (AUT) mit El Ganador; 67,128

4. Ramona Ritzel (Germaringen) mit DSP Superdry; 66,213 Weitere Informationen unter: www.ridersanddreams.sk Internationales Fahrturnier (CAI3*-H4 WCupQ/3*-H2) vom 9. bis 12. Juni in Valkenswaard/NED



Kombinierte Wertung Vierspänner

1. Boyd Exell (AUS); 157,85 (Dressur 40,45/Marathon 112,30/Hindernisfahren 5,10)

2. Michael Brauchle (Aalen); 162,80 (53,04/104,61/5,15)

3. Glenn Geerts (BEL); 164,20 (52,37/106,52/5,31)



Kombinierte Wertung Zweispänner

1. Stan van Eijk (NED); 151,75 (Dressur 50,10/Marathon 101,46/Hindernisfahren 0,19)

2. Ewoud Boom (NED); 157,94 (53,83/96,81/7,30)

3. Marcel Luder (SUI); 161,65 (59,68/98,97/3)

…

5. Dennis Schneiders (Petershagen); 166,94 (63,02/94,92/9) Weitere Informationen unter: www.drivingvalkenswaard.com