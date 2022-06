Aachen. Das an diesem Wochenende beginnende Internationale Offizielle Reit- und Fahrturnier (CHIO) von Deutschland in Aachen, der 79. CHIO in Aachen seit 1929, wird mit seinen Höhepunkten auch im TV, vor allem durch den WDR, übertragen. Höhepunkte ab dem 28.6. sind die Eröffnungsfeier am Dienstagabend (20.15 Uhr, WDR live), der Turkish Airlines-Preis von Europa am Mittwoch (20.15 Uhr, WDR live), der Mercedes-Benz Nationenpreis am Donnerstagabend (20.15 Uhr, WDR live), der SAP-Cup (Geländeritt Vielseitigkeit) von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr im WDR und am Finalsonntag (3. Juli) ab 11 Uhr die Live-Bilder in ARD und WDR vom Rolex Grand Prix und Deutsche Bank Preis (Dressur). Ergänzt wird das Live-Programm durch Zusammenfassungen und Nachberichte zu den einzelnen Turniertagen – zum Beispiel vom berühmten Abschied der Nationen.



Dank modernster Kameratechnik – so kommt die spektakuläre „Spidercam“ zum Einsatz – wird der CHIO Aachen 2022 auch vor Bildschirm und Monitor ein spannendes Erlebnis. Zu den Sportübertragungen kommen verschiedene Magazin-Formate, Nachrichtenfilme und die Beiträge des Studios Aachen, welche allesamt einen spannenden Blick hinter die Kulissen erlauben. International gibt es Übertragungen in mehr als 140 Länder.



Alle Prüfungen können zudem online bei ClipMyHorse live verfolgt werden.



TV‐Zeiten CHIO Aachen 2022



Dienstag, 28. Juni 2022

20.15 – 21.45 Uhr WDR LIVE: Eröffnungsfeier



Mittwoch, 29. Juni 2022

20.15 – 21.45 Uhr WDR LIVE: Springreiten „Turkish Airlines‐Preis von Europa“



Donnerstag, 30. Juni 2022

20.15 – 22.40 Uhr WDR LIVE: Springreiten „Mercedes‐Benz Nationenpreis“



Freitag, 1. Juli 2022

14.15 – 17.00 Uhr WDR LIVE: Springreiten „RWE Preis von Nordrhein‐Westfalen“ und „Preis der Soers“



Samstag, 2. Juli 2022

10.30 – 12.30 Uhr WDR LIVE: Vielseitigkeit „SAP‐Cup“

15.15 – 17.15 Uhr WDR LIVE: Springreiten „Allianz‐Preis“

Außerdem: Zusammenfassung Dressur Grand Prix Spécial „MEGGLE‐Preis“ und Zusammenfassung „Preis der schwartz Gruppe“, Marathonprüfung für Vierspänner



Sonntag, 3. Juli 2022

11.00 – 13.00 Uhr WDR LIVE: Dressur Grand Prix Kür „Deutsche Bank Preis“

14:30 Uhr Sportschau.de LIVE: „Rolex Grand Prix“ (web‐exklusiv)

15.30 – 16:10 Uhr ARD LIVE: Springreiten 1. Umlauf „Rolex Grand Prix“

17:20 – 18:00 Uhr ARD LIVE: Springreiten 2. Umlauf und Stechen „Rolex Grand Prix“

19.30 – 20.00 Uhr WDR Abschied der Nationen