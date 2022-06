Rotterdam. Zum Abschluss des CHIO vder Niederlande in Rotterdam siegte der Ire Daniel Doyle im Großen Preis vor zwei Einzelstartern. Von den deutschen Teilnehmern war keiner platziert. Der für eine im Pferdesport verankerte kanadische Familie gewann der Ire Daniel Coyle (27) zum Abschluss des niederländischen CHIO in Rotterdam den Großen Preis der Springreiter. Doyle, der von den Kanadiern vor sich sechs Jharen engagiert wurde, setzte sich in der mit 150.000 Euro dotierten Prüfung auf dem Holsteiner Wallach Carlyle von Casall im Stechen durch und sackte 37.500 Euro ein. Dahinter folgten die im Preis der Nationen von ihren Teamchefs nicht eingesetzten Einzelstarter Kevin Jochems (26) aus den Niederlanden auf Cornetboy und der Franzose Julien Epaillard (44) auf der Stute Caracole de la Roque. Deutsche Reiter konnten sich nicht platzieren. Großer Preis von Rotterdam