Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Deutsche Jugendmeisterschaft Vielseitigkeit vom 23. bis 26. Juni in Luhmühlen



CCI3*-S

1. Anna Siemer (Salzhausen) mit Lillybelle EA; 27,0 (Dressur 27,0/Springen 0/Gelände 0)

2. Sabrina Mertens (Heidmühlen) mit Even Better; 28,3 (28,3/0/0)

3. Antje Schöniger (Lengenfeld) mit FST Schoensgreen Quebec; 30,0 (30,0/0/0)



Deutsche Meisterschaft Junge Reiter – CCI3*-L

Gold: Calvin Böckmann (Warendorf) mit Altair de la Cense; 25,1 (Dressur 25,1/Gelände 0/Springen 0)

Silber: Nicholas Goldbeck (Bargteheide) mit Chintano 7; 27,6 (27,6/0/0)

Bronze: Linus Richter (Wardenburg) mit Rayja; 30,1 (30,1/0/0)



Deutsche Meisterschaft Junioren – CCI2*-L

Gold: Hedda Vogler (Verden) mit Niagara de Champenotte; 27.6 (Dressur 27,6/Gelände 0/Springen 0)

Silber: Smilla Maline Philipp (Elsdorf) mit Sir Boggles; 28,9 (24,9/0/4)

Bronze: Theda Knop von Schwerdtner (Bruchkübel) mit Tabries; 31,5 (27,5/0/4)



CCI3*-L

1. Calvin Böckmann (Warendorf) mit Altair de la Cense; 25,1 (Dressur 25,1/Gelände 0/Springen 0)

2. Nicholas Goldbeck (Bargteheide) mit Chintano 7; 27,6 (27,6/0/0)

3. Raf Kooremans (NED) mit Houdini; 29,8 (29,8/0/0)



CCI2*-L

1. Hedda Vogler (Verden) mit Niagara de Champenotte; 27.6 (Dressur 27,6/Gelände 0/Springen 0)

2. Smilla Maline Philipp (Elsdorf) mit Sir Boggles; 28,9 (24,9/0/4)

3. Rina van der Kolk (NED) mit Inita; 30,6 (29,4/0,4/0,8) Weitere Informationen unter: www.pferd-aktuell.de/spitzensport/jugendchampionate/deutsche-jugendmeisterschaften-vielseitigkeit CHIO Aachen mit Finale U25 Springpokal vom 24. Juni bis 3. Juli



Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport

1. Lars Volmer (Legden) mit Zycarlo Z; 0/0/44,41

2. Franziska Müller (Hückeswagen) mit Cornado’s Queen; 0/0/45,75

3. Christin Wascher (Redefin) mit Quincy 200; 0/0/48,39



Nationenpreis Voltigieren

1. Deutschland 1; 27,390 (Thomas Brüsewitz (Köln)/Jannik Heiland (Wulfen)/Norka Automation VV Köln-Dünnwald)

2. Deutschland 2; 26,760 (Kathrin Meyer (Hamburg)/Julian Wilfling (Untermeitingen)/VV Ingelsberg)

3. Schweiz; 25,533



Gesamtergebnis Herren

1. Lambert Leclezio (FRA); 8,969

2. Sam Dos Santos (NED); 8,610

3. Thomas Brüswitz (Köln); 8,565



Gesamtergebnis Damen

1. Manon Moutinho (FRA); 8,448

2. Nadja Büttiker (SUI); 8,379

3. Alina Roß (Userin); 8,220



Gesamtergebnis Pas de Deux

1. Chiara Congia (Köln) & Justin van Gerven (Köln); 8,820

2. Diana Harwardt (Bernau) & Peter Künne (Berlin); 8,430

3. Dos Santos & van de Ven (NED); 8,101



Gesamtergebnis Gruppen

1. Norka Automation VV Köln-Dünnwald (GER); 8,484

2. Lütisburg (SUI); 8,138

3. VV Ingelsberg (GER); 8,063 Weitere Informationen unter: www.chioaachen.de Internationales Offizielles Spring- und Dressurturnier (CSIO5*/CDIO) vom 23. bis 26. Juni in Rotterdam/NED



Nationenpreis Springen

1. Niederlande; 0

2. Frankreich; 8

3. Irland; 8

4. Deutschland; 16 (Gerrit Nieberg (Sendenhorst) mit Ben/Katrin Eckermann (Sassenberg) mit Cala Mandia/Marcus Ehning (Borken) mit A la Carte NRW/Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Elysium)



Großer Preis

1. Daniel Colye (IRL) mit Oak Grove’s Carlyle; 0/0/36,69

2. Kevin Jochems (NED) mit Cornetboy; 0/0/37,20

3. Julien Epaillard (FRA) mit Caracole de la Roque; 0/0/37,49

…

13. Marcel Mrschall (Altheim) mit Coolio; 4/41,09



Nationenpreis Dressur

1. Niederlande; 26

2. USA; 39

3. Schweden; 39



Grand Prix

1. Dinja van Liere (NED) mit Hermes; 79,739 Prozent

2. Patrik Kittel (SWE) mit Blue Hors Zepter; 76,130

3. Ashley Holzer (USA) mit Valentine, 72,957

…

5. Nicole Wego-Engelmeyer (Hagen) mit Saphira Royal; 72,457



Grand Prix Special

1. Dinja van Liere (NED) mit Hermes; 77,957 Prozent

2. Nicole Wego-Engelmeyer (Hagen) mit Saphira Royal; 72,553

3. Alice Tarjan (USA) mit Serenade Mf; 71,191



Grand Prix Kür

1. Patrik Kittel (SWE) mit Blue Hors Zepter; 80,465 Prozent

2. Emmelie Scholtens (NED) mit Indian Rock; 78,590

3. Thamar Zweistra (NED) mit Hexagon’s Ich Weiss; 78,085 Weitere Informationen unter: www.chio.nl Internationales Offizielles Springturnier (CSIO3*) vom 23. bis 26. Juni in Ebreichsdorf/AUT



Nationenpreis

1. Dänemark; 0 im Stechen

2. Österreich; 4 im Stechen

3. Belgien; 8

4. Deutschland; 15 (Wolfgang Puschak (Aystetten) mit Number One 32/Ulrich Hensel (Ortenberg) mit Europa H/Max Haunhorst (Hagen) mit Carlo 399/Rene Dittmer (Stade) mit Burlington Riverland)



Großer Preis

1. Roy van Beek (BEL) mit Chacco me Biolley; 0/0/39,02

2. Giacomo Casadei (ITA) mit Let’s Go FZ; 0/0/49,59

3. Fritz Kogelnig Jun. (AUT) mit BG Conquisto; 0/0/40,76

…

9. Ulrich Hensel (Ortenberg) mit Europa H; 1/77,69 Weitere Informationen unter: https://team.horse-queen.at/ Internationales Springturnier (CSI5*/GCT/GCL) vom 24. bis 26. Juni in Paris/FRA



Großer Preis

1. Marlon Modolo Zanotelli (BRA) mit Like a Diamond van het Schaeck; 0/0/36,07

2. Lily Attwood (GBR) mit Cor-Leon vd Vlierbeek Z; 0/0/37,55

3. Lillie Keenan (USA) mit Queensland E; 0/0/39,13

…

15. Christian Ahlmann (Marl) mit Mandato van de Neerheide; 4/72,18 Weitere Informationen unter: www.pariseiffeljumping.com Internationales Springturnier (CSI4*/1*) vom 23. bis 26. Juni in Milano/ITA



Großer Preis

1. Martin Fuchs (SUI) mit The Sinner; 0/0/37,90

2. Paris Sellon (USA) mit Remix; 0/0/39,45

3. Giacomo Bassi (ITA) mit Find Touch GE; 0/0/39,51

…

8. David Will (Marburg) mit Concordia 49; 4/0/38,30 Weitere Informationen unter: www.milanojumpingcup.com Internationales Weltcup-Springturnier (CSI3*-W) vom 22. bis 26. Juni in Olomouc/CZE



Großer Preis

1. Ales Opatrny (CZE) mit Forewer; 0/37,20

2. Alexander Müller (Oberhausen-Rheinhausen) mit Ohlala 13; 4/36,63

3. Jörne Sprehe (Fürth) mit Bailando 52; 4/37,08 Weitere Informationen unter: www.csiolomouc.cz Internationales Springturnier (CSI4*) vom 22. bis 26. Juni in Hickstead/GBR



Großer Preis

1. Shane Breen (IRL) mit Can ya Makan; 0/173,36

2. Harriet Biddick (GBR) mit A Touch Imnperious; 4/172,13

3. Carlos Eduardo Mota Ribas (BRA) mit Jella van’t Kathof; 4/177,53

…

11. Jan Peters (Brück) mit Kokolores 2; 16/171,75 Weitere Informationen unter: www.hickstead.co.uk Internationales Springturnier (CSI3*) vom 22. bis 26. Juni in Knokke/BEL



Großer Preis

1. Bernardo Cardoso de Resende Alves (BRA) mit Mosito van het Hellehof; 0/0/40,31

2. Michael Hughes (USA) mit Kashmir van d’Oude Pastory; 0/0/40,33

3. Kendra Claricia Brinkop (Neumünster) mit Do it Easy 0/8/40,74 Weitere Informationen unter: www.knokkehippique.com Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*-S/CCI4*-L/3*-L/3*-S/2*-L/2*-S/P2*-S/1*-Intro) vom 22. bis 26. Juni in Strzegom/POL



Nationenpreis

1. Polen; 139,6

2. Niederlande; 151,1

3. Österreich; 151,4

4. Deutschland; 1110,9 (Niklas Bschorer (Dinkelsbühl) mit Back in Time 2/Finja Timm (Neuffen) mit Cox Orange/Nicolai Aldinger (Egestorf) mit PK Indian Summer/Jule Wewer (Garstedt) mit Snipes)



CCIO4*-S

1. Mateusz Kiempa (POL) mit Libertina; 34,7 (Dressur 28,3/Gelände 2,4/Springen 4)

2. Janneke Boonzaaijer (NED) mit ACSI Campbelle WS; 40,4 (32,8/7,6/0)

3. Dr. Harald Ambros (AUT) mit Lexikon 2; 42,2 (31,0/7,2/4)

…

6. Niklas Bschorer (Dinkelsbühl) mit Back in Time 2; 49,6 (36,0/23,6/0)



CCI4*-L

Robin Godel (SUI) mit Global DHI; 36,4 (Dressur 36,4/Gelände 0/Springen 0)

2. Tim Price (NZL) mit Polystar I; 38,3 (27,1/11,2/0)

3 Emiliano Portale (ITA) mit Aracne dell’Escercito Italiano; 39,0 (34,2/4,8/0)



CCI3*-L

1. Louise Romeike (SWE) mit Caspian 15; 33,9 (Dressur 29,5/Gelände 3,2/Springen 1,2)

2. Louise Romeike (SWE) mit Commando 3; 33,9 (26,7/6,4/0,8)

3. Pia Münker (Wachtberg) mit Cascada; 34,0 (30,8/3,2/0)



CCI3*-S

1. Lara de Liederkerke-Meier (BEL) mit Freya des Concessions; 31,1 (Dressur 25,5/Springen 0/Gelände 5,6)

2. Simone Vinther (DEN) mit Stenvange Polise; 34,6 (33,0/1,6/0)

3. Weerapat Pitakanonda (THA) mit Carnival March; 37,1 (35,1/0,4/1,6)

…

6. Julia Krajewski (Warendorf) mit Ero de Cantraie; 39,7 (27,7/0/12)



CCI2*-L

1. Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal) mit Callisto R; 31,5 (Dressur 29,1/Gelände 0/(Springen 2,4)

2. Antonia Baumgart (Düsseldorf) mit Ris de Talm; 35,1 (29,1/0/6)

3. Merle Blom (NED) mit Chaco 40; 35,2 (34,8/0/0,4)



CCI2*-S

1. Louise Romeike (SWE) mit Extravagance; 26,2 (Dressur 25,0/Springen 0,8/Gelände 0,4)

2. Julia Krajewski (Warendorf) mit Chintonic 3; 27,7 (27,7/0/0)

3. Julia Krajewski (Warendorf) mit Great Twist d’Ive Z; 28,1, (28,1/0/0)



CCIP2*-S

1. Moa Elofsson (SWE) mit Waterloo; 34,2 (Dressur 34,2/Springen 0/Gelände 0)

2. Sina Brügger (Ascheberg) mit Next Generation; 38,0 (30,0/8/0)

3. Pita Schmid (Neumark) mit Sietlands Catrina; 38,4 (38,4/0/0)



CCI1*-Intro

1. Miloslav Prihoda JR (CZE) mit Lucky Boy-S; 29,8 (Dressur 29,8/Springen 0/Gelände 0)

2. Nadine Marzahl (Munster) mit Bugsy Malone 6; 30,7 (30,7/0/0)

3. Lisa Jöhnk (Schwedeneck) mit Quentino Red; 30,7 (30,7/0/0) Weitere Informationen unter: www.strzegomhorsetrials.pl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S) vom 24. bis 26. Juni in Feldbach/AUT



CCI3*-S

1. Lisa Held (AUT); mit Charis E; 35,0 (Dressur 29,0/Gelände 2/Springen 4)

2. Harald Siegl (AUT) mit Cicero P; 35,4 (31,0/4,4/0)

3. Charlotte Dobretsberger (AUT) mit Simsalabim MT; 36,2 (29,0/3,20/4)

…

6. Anna Haag (Nördlingen) mit Little Caterpillar; 41,9 (34,7/3,2/4)



CCI2*-S

1. Magdalena Zellhofer (AUT) mit Highlight RZ; 32,7 (Dressur 32,7/Gelände 0/Springen 0)

2. Harald Siegl (AUT) mit Monroe de Hus; 33,3 (31,7/0,8/0,8)

3. Charlotte Whittaker (Ampfing) mit ISA; 34,3 (30,3/0/4) Weitere Informationen unter: www.hsvrcschlosskornberg.com