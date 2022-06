Aachen. Wie fast schon traditionell begann das Internationale Offizielle Reitturnier (CHIO) in Aachen im Springen mit dem Erfolg eines Gastreiters. In diesem Jahr siegte der Franzose Roger-Yves Bost auf Bluemuch des Baleines. Dahinter folgten in der Prüfung nach Fehlerpunkten und Zeit der Schweizer Pius Schwizer auf Bakatina de Beaufour und der deutsche Meister Mario Stevens auf Botakara. Eröffnungsspringen